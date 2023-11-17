https://crimea.ria.ru/20231117/pravitelstvo-rf-snimaet-vremennyy-zapret-na-eksport-benzina-1132867287.html
Правительство РФ снимает временный запрет на экспорт бензина
Правительство РФ снимает временный запрет на экспорт бензина - РИА Новости Крым, 17.11.2023
Правительство РФ снимает временный запрет на экспорт бензина
Правительство РФ с 17 ноября снимает временный запрет на экспорт бензина с целью недопущения разгрузки нефтеперерабатывающих заводов и обеспечения высоких... РИА Новости Крым, 17.11.2023
2023-11-17T19:22
2023-11-17T19:22
2023-11-17T19:22
правительство россии
новости
россия
топливо
бензин
цены и тарифы
министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Правительство РФ с 17 ноября снимает временный запрет на экспорт бензина с целью недопущения разгрузки нефтеперерабатывающих заводов и обеспечения высоких уровней производства топлива, сообщило Минэнерго РФ.При принятии соответствующего решения была учтена стабилизация цен на внутреннем рынке.Цены на топливо в РоссииБиржевые цены на топливо в России несколько месяцев подряд обновляли рекорды. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию в том числе "серым" экспортом.Президент страны Владимир Путин призвал правительство оперативнее реагировать на происходящие события и плотнее работать с нефтяными компаниями, чтобы не допускать роста цен на топливо. 21 сентября правительство РФ временно ограничило экспорт бензина и дизтоплива из России для стабилизации внутреннего рынка. Запрет распространился и на нефтепродукты, приобретенные на биржевых торгах.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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правительство россии, новости, россия, топливо, бензин, цены и тарифы, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)
Правительство РФ снимает временный запрет на экспорт бензина
Временный запрет на экспорт бензина снимается с 17 ноября – Правительство РФ