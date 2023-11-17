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Правительство РФ снимает временный запрет на экспорт бензина - РИА Новости Крым, 17.11.2023
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Правительство РФ снимает временный запрет на экспорт бензина
Правительство РФ снимает временный запрет на экспорт бензина - РИА Новости Крым, 17.11.2023
Правительство РФ снимает временный запрет на экспорт бензина
Правительство РФ с 17 ноября снимает временный запрет на экспорт бензина с целью недопущения разгрузки нефтеперерабатывающих заводов и обеспечения высоких... РИА Новости Крым, 17.11.2023
2023-11-17T19:22
2023-11-17T19:22
правительство россии
новости
россия
топливо
бензин
цены и тарифы
министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Правительство РФ с 17 ноября снимает временный запрет на экспорт бензина с целью недопущения разгрузки нефтеперерабатывающих заводов и обеспечения высоких уровней производства топлива, сообщило Минэнерго РФ.При принятии соответствующего решения была учтена стабилизация цен на внутреннем рынке.Цены на топливо в РоссииБиржевые цены на топливо в России несколько месяцев подряд обновляли рекорды. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию в том числе "серым" экспортом.Президент страны Владимир Путин призвал правительство оперативнее реагировать на происходящие события и плотнее работать с нефтяными компаниями, чтобы не допускать роста цен на топливо. 21 сентября правительство РФ временно ограничило экспорт бензина и дизтоплива из России для стабилизации внутреннего рынка. Запрет распространился и на нефтепродукты, приобретенные на биржевых торгах.
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правительство россии, новости, россия, топливо, бензин, цены и тарифы, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)
Правительство РФ снимает временный запрет на экспорт бензина

Временный запрет на экспорт бензина снимается с 17 ноября – Правительство РФ

19:22 17.11.2023
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРабота автозаправочной станции в Калининграде
Работа автозаправочной станции в Калининграде - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Правительство РФ с 17 ноября снимает временный запрет на экспорт бензина с целью недопущения разгрузки нефтеперерабатывающих заводов и обеспечения высоких уровней производства топлива, сообщило Минэнерго РФ.

"Правительством Российской Федерации принято решение по снятию с 17 ноября временного запрета на экспорт автомобильного бензина, введенного 21 сентября в рамках комплекса мер по стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке моторного топлива", – говорится в сообщении министерства.

При принятии соответствующего решения была учтена стабилизация цен на внутреннем рынке.

Цены на топливо в России

Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев подряд обновляли рекорды. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию в том числе "серым" экспортом.
Президент страны Владимир Путин призвал правительство оперативнее реагировать на происходящие события и плотнее работать с нефтяными компаниями, чтобы не допускать роста цен на топливо. 21 сентября правительство РФ временно ограничило экспорт бензина и дизтоплива из России для стабилизации внутреннего рынка. Запрет распространился и на нефтепродукты, приобретенные на биржевых торгах.
 
Правительство РоссииНовостиРоссияТопливоБензинЦены и тарифыМинистерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго РФ)
 
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