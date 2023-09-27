https://crimea.ria.ru/20230927/nichego-ne-snizhaetsya-putin-vyskazalsya-o-situatsii-s-tsenami-na-toplivo-1131702459.html

"Ничего не снижается": Путин высказался о ситуации с ценами на топливо

"Ничего не снижается": Путин высказался о ситуации с ценами на топливо - РИА Новости Крым, 27.09.2023

"Ничего не снижается": Путин высказался о ситуации с ценами на топливо

Правительство должно более оперативно реагировать на ситуацию с ценами на топливо и плотнее работать с нефтяными компаниями, поскольку, несмотря на принятые... РИА Новости Крым, 27.09.2023

2023-09-27T16:37

2023-09-27T16:37

2023-09-27T16:37

владимир путин (политик)

россия

топливо

цены и тарифы

экономика

общество

правительство россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Правительство должно более оперативно реагировать на ситуацию с ценами на топливо и плотнее работать с нефтяными компаниями, поскольку, несмотря на принятые правительством меры, розничные цены на бензин и дизельное топливо не снижаются. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя доклад главы Минтопэнерго Александра Новака о мерах по стабилизации топливного рынка.В ходе совещания с членами правительства в среду Новак сообщил, что благодаря введенному с 21 сентября запрету на экспорт топлива из России наблюдается снижение биржевых цен на бензин в среднем на 20%, на дизтопливо – на 16%.Президент в свою очередь отметил, что на вчерашний день литр бензина АИ-92 стоил 51,6 рубля, хотя до 21 сентября его стоимость составляла в среднем 49,7 рубля.По словам главы государства, логика действий компаний понятна – они хотят "получить по максимуму прибыль", отправляя топливо на экспорт. При этом правительство должно выполнять свою работу, поскольку "у него другие задачи"."Будем рассчитывать на то, что предлагаемые меры сработают. С компаниями надо плотнее работать, чтобы они тоже свою ответственность понимали. Ясно, что экономика компаний и для нас важна. Это курица, которая приносит золотые яйца, к ним необходимо бережно относиться, тем не менее, я попросил бы вас более оперативно реагировать на происходящие события", - обратился российский лидер к членам кабмина.Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев подряд обновляли рекорды. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию в том числе "серым" экспортом.На этом фоне правительство РФ 21 сентября временно ограничило экспорт бензина и дизтоплива из России для стабилизации внутреннего рынка. Запрет распространяется в том числе на нефтепродукты, приобретенные на биржевых торгах.Читайте также на РИА Новости Крым:Ограничение топливного экспорта: упадут ли цены на бензинБиржевые цены на топливо в России снизились в среднем на 20% - НовакЦены на топливо в Крыму: прогнозы эксперта

https://crimea.ria.ru/20230921/pravitelstvo-rf-vvelo-ogranichenie-na-eksport-benzina-i-diztopliva-1131575460.html

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владимир путин (политик), россия, топливо, цены и тарифы, экономика, общество, правительство россии, новости