https://crimea.ria.ru/20230921/pravitelstvo-rf-vvelo-ogranichenie-na-eksport-benzina-i-diztopliva-1131575460.html
Правительство РФ ввело ограничение на экспорт бензина и дизтоплива
Правительство РФ ввело ограничение на экспорт бензина и дизтоплива - РИА Новости Крым, 21.09.2023
Правительство РФ ввело ограничение на экспорт бензина и дизтоплива
Правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 21.09.2023
2023-09-21T14:04
2023-09-21T14:04
2023-09-21T14:12
бензин
правительство россии
новости
топливо
цены и тарифы
владимир путин (политик)
министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111103/55/1111035567_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb28ba6c5f50d506946a0da86bc7781d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.Уточняется, что ранее для стабилизации ситуации на топливном рынке правительство увеличило нормативы поставок автомобильного бензина и дизтоплива на биржу. Также был организован ежедневный мониторинг закупок ГСМ для нужд сельхозпроизводителей с оперативной корректировкой объемов.Как сообщалось, этим летом биржевые цены на топливо неоднократно обновляли рекорды: сначала максимальных значений достигла стоимость бензина, затем в рост пошло и дизтопливо. По данным Минэнерго, добиться снижения оптовых цен в правительстве РФ планируют путем увеличения объема биржевых продаж. Данная мера начнет работать уже этой осенью. По словам президента Владимира Путина, правительство держит на контроле ситуацию на топливном рынке, для ее стабилизации уже достигнута договоренность с производителями.
https://crimea.ria.ru/20230919/tseny-na-toplivo-v-krymu-prognozy-eksperta-1131527629.html
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111103/55/1111035567_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_6d6d41e4480ad131a8d3334b6fae95eb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бензин, правительство россии, новости, топливо, цены и тарифы, владимир путин (политик), министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), россия
Правительство РФ ввело ограничение на экспорт бензина и дизтоплива
Правительство РФ ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизтоплива
14:04 21.09.2023 (обновлено: 14:12 21.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.
"Решение принято для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. Временные ограничения помогут насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей", – говорится в сообщении.
Уточняется, что ранее для стабилизации ситуации на топливном рынке правительство увеличило нормативы поставок автомобильного бензина и дизтоплива на биржу. Также был организован ежедневный мониторинг закупок ГСМ для нужд сельхозпроизводителей с оперативной корректировкой объемов.
Как сообщалось, этим летом биржевые цены на топливо неоднократно обновляли рекорды: сначала максимальных значений достигла стоимость бензина, затем в рост пошло и дизтопливо. По данным Минэнерго, добиться снижения оптовых цен в правительстве РФ планируют путем увеличения объема биржевых продаж. Данная мера начнет работать уже этой осенью. По словам президента Владимира Путина, правительство держит на контроле ситуацию на топливном рынке, для ее стабилизации уже достигнута договоренность с производителями.