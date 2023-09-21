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Правительство РФ ввело ограничение на экспорт бензина и дизтоплива - РИА Новости Крым, 21.09.2023
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Правительство РФ ввело ограничение на экспорт бензина и дизтоплива
Правительство РФ ввело ограничение на экспорт бензина и дизтоплива - РИА Новости Крым, 21.09.2023
Правительство РФ ввело ограничение на экспорт бензина и дизтоплива
Правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 21.09.2023
2023-09-21T14:04
2023-09-21T14:12
бензин
правительство россии
новости
топливо
цены и тарифы
владимир путин (политик)
министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.Уточняется, что ранее для стабилизации ситуации на топливном рынке правительство увеличило нормативы поставок автомобильного бензина и дизтоплива на биржу. Также был организован ежедневный мониторинг закупок ГСМ для нужд сельхозпроизводителей с оперативной корректировкой объемов.Как сообщалось, этим летом биржевые цены на топливо неоднократно обновляли рекорды: сначала максимальных значений достигла стоимость бензина, затем в рост пошло и дизтопливо. По данным Минэнерго, добиться снижения оптовых цен в правительстве РФ планируют путем увеличения объема биржевых продаж. Данная мера начнет работать уже этой осенью. По словам президента Владимира Путина, правительство держит на контроле ситуацию на топливном рынке, для ее стабилизации уже достигнута договоренность с производителями.
https://crimea.ria.ru/20230919/tseny-na-toplivo-v-krymu-prognozy-eksperta-1131527629.html
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бензин, правительство россии, новости, топливо, цены и тарифы, владимир путин (политик), министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), россия
Правительство РФ ввело ограничение на экспорт бензина и дизтоплива

Правительство РФ ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизтоплива

14:04 21.09.2023 (обновлено: 14:12 21.09.2023)
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРабота автозаправочной станции
Работа автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.
"Решение принято для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. Временные ограничения помогут насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей", – говорится в сообщении.
Уточняется, что ранее для стабилизации ситуации на топливном рынке правительство увеличило нормативы поставок автомобильного бензина и дизтоплива на биржу. Также был организован ежедневный мониторинг закупок ГСМ для нужд сельхозпроизводителей с оперативной корректировкой объемов.
Как сообщалось, этим летом биржевые цены на топливо неоднократно обновляли рекорды: сначала максимальных значений достигла стоимость бензина, затем в рост пошло и дизтопливо. По данным Минэнерго, добиться снижения оптовых цен в правительстве РФ планируют путем увеличения объема биржевых продаж. Данная мера начнет работать уже этой осенью. По словам президента Владимира Путина, правительство держит на контроле ситуацию на топливном рынке, для ее стабилизации уже достигнута договоренность с производителями.
АЗС - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
19 сентября, 17:56Радио "Спутник в Крыму"
Цены на топливо в Крыму: прогнозы эксперта
 
БензинПравительство РоссииНовостиТопливоЦены и тарифыВладимир Путин (политик)Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго РФ)Россия
 
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