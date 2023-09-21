https://crimea.ria.ru/20230921/pravitelstvo-rf-vvelo-ogranichenie-na-eksport-benzina-i-diztopliva-1131575460.html

Правительство РФ ввело ограничение на экспорт бензина и дизтоплива

Правительство РФ ввело ограничение на экспорт бензина и дизтоплива - РИА Новости Крым, 21.09.2023

Правительство РФ ввело ограничение на экспорт бензина и дизтоплива

Правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 21.09.2023

2023-09-21T14:04

2023-09-21T14:04

2023-09-21T14:12

бензин

правительство россии

новости

топливо

цены и тарифы

владимир путин (политик)

министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.Уточняется, что ранее для стабилизации ситуации на топливном рынке правительство увеличило нормативы поставок автомобильного бензина и дизтоплива на биржу. Также был организован ежедневный мониторинг закупок ГСМ для нужд сельхозпроизводителей с оперативной корректировкой объемов.Как сообщалось, этим летом биржевые цены на топливо неоднократно обновляли рекорды: сначала максимальных значений достигла стоимость бензина, затем в рост пошло и дизтопливо. По данным Минэнерго, добиться снижения оптовых цен в правительстве РФ планируют путем увеличения объема биржевых продаж. Данная мера начнет работать уже этой осенью. По словам президента Владимира Путина, правительство держит на контроле ситуацию на топливном рынке, для ее стабилизации уже достигнута договоренность с производителями.

https://crimea.ria.ru/20230919/tseny-na-toplivo-v-krymu-prognozy-eksperta-1131527629.html

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2023

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бензин, правительство россии, новости, топливо, цены и тарифы, владимир путин (политик), министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), россия