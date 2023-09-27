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Ограничение топливного экспорта: упадут ли цены на бензин - РИА Новости Крым, 27.09.2023
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Ограничение топливного экспорта: упадут ли цены на бензин
Ограничение топливного экспорта: упадут ли цены на бензин - РИА Новости Крым, 27.09.2023
Ограничение топливного экспорта: упадут ли цены на бензин
Ограничение топливного экспорта снизит цены на внутреннем рынке, однако такая мера может быть только временной и очень краткосрочной, в противном случае... РИА Новости Крым, 27.09.2023
2023-09-27T15:58
2023-09-27T15:54
радио "спутник в крыму"
топливо
топливо в крыму
российская нефть
экономика
правительство россии
станислав митрахович
мнения
цены в крыму
цены и тарифы
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Эксперт Станислав Митрахович оценил решение по ограничениям на экспорт российского топлива
Эксперт Станислав Митрахович оценил решение по ограничениям на экспорт российского топлива
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Ограничение топливного экспорта снизит цены на внутреннем рынке, однако такая мера может быть только временной и очень краткосрочной, в противном случае нефтеперерабатывающим компаниям придется снизить объемы производства, что в целом негативно отразится на экономике России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве Станислав Митрахович.Ранее правительство РФ ввело ограничение на экспорт бензина и дизтоплива. По мнению властей, временное ограничение экспорта бензина и дизеля из России помогут насытить рынок топлива и снизить цены для потребителей. "Механизм запрета на экспорт работать будет. Компании не смогут нарушать этот запрет. Краткосрочные последствия этого приведут к увеличению предложения нефтепродуктов на внутреннем рынке, что закономерно приведет к стабилизации либо даже некоторому снижению цен. Однако надо понимать, что подобный механизм не может работать слишком долго. Ведь объем дизеля, который производится российскими нефтеперерабатывающими заводами, при их оптимальной загрузке не может быть потреблен на внутреннем рынке. Часть российского дизеля всегда экспортировалась: примерно 900 тысяч баррелей в сутки - это довольно большие объемы. Каких-то дополнительных хранилищ нет", - поясняет Митрахович.В этой связи заводам придется сокращать переработку и компенсировать это за счет экспорта сырой нефти, считает эксперт. Дальше встанет следующий вопрос: ограничение экспорта сырой нефти. А это, опять же, тупик, поскольку торговля нефтью является главным источником заработка России. "Скажем, введение специфической пошлины при экспорте нефтепродуктов. Но при этом для тех компаний, которые были бы готовы заключить с правительством соглашения о гарантиях поставок на внутренний рынок на тех или иных условиях, этим компаниям правительство бы эту пошлину компенсировало. Такой вариант регулирования куда более рыночный, чем полный запрет. Полный запрет - это решение временное, как антибиотик. Можно пить какое-то время, но не вечно", - приводит аналогию специалист.Бензин в КрымуС учетом снижения влияния фактора сезонности, по его мнению, перспективы на стабилизацию цен есть. Что касается разницы цен в разных регионах, это нужно "лечить" с помощью конкуренции. Когда и если в Крым войдут крупные игроки со своими АЗС, вырастет конкуренция и цены стабилизируются, убежден он."Это вопрос, который должен решаться на уровне федерального правительства. Думаю, об этом можно будет договориться, в том числе через компромисс: то есть компании получают право зарабатывать дальше на экспорте нефтепродуктов, в обмен заключают соглашение с федеральным правительством и берут на себя те или иные обязательства по внутреннему рынку, в том числе связанные с работой в Крыму. На каком-то этапе это должно произойти. Если же кто-то считает уместной мерой установление предельных цен и административное давление, на мой взгляд, это просто приведет к тому, что топливо будут придерживать, недоливать или экономить на безопасности", - считает эксперт.Ранее цена бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила очередной рекорд, приблизившись к 70 тысячам рублей за тонну. Летнее дизельное топливо также побило максимум – его цена поднялась на 1,25% до 73 049 рублей за тонну. Это уже десятое рекордное значение по итогам торгов с начала сентября. Читайте также на РИА Новости Крым.Когда снизятся цены на топливо в Крыму: сезон окончен, посевная тожеВ Минэнерго заявили о нормализации ситуации с поставками топлива в КрымДефицит топлива в Севастополе: Развожаев грозит прокуратурой за рост цен
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топливо, топливо в крыму, российская нефть, экономика, правительство россии, станислав митрахович, мнения, цены в крыму, цены и тарифы, общество, новости
Ограничение топливного экспорта: упадут ли цены на бензин

Эксперт Митрахович оценил решение по ограничениям на экспорт российского топлива

15:58 27.09.2023
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМужчина оплачивает бензин. Архивное фото
Мужчина оплачивает бензин. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Ограничение топливного экспорта снизит цены на внутреннем рынке, однако такая мера может быть только временной и очень краткосрочной, в противном случае нефтеперерабатывающим компаниям придется снизить объемы производства, что в целом негативно отразится на экономике России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве Станислав Митрахович.
Эксперт Станислав Митрахович оценил решение по ограничениям на экспорт российского топлива
15:58
Ранее правительство РФ ввело ограничение на экспорт бензина и дизтоплива. По мнению властей, временное ограничение экспорта бензина и дизеля из России помогут насытить рынок топлива и снизить цены для потребителей.
"Механизм запрета на экспорт работать будет. Компании не смогут нарушать этот запрет. Краткосрочные последствия этого приведут к увеличению предложения нефтепродуктов на внутреннем рынке, что закономерно приведет к стабилизации либо даже некоторому снижению цен. Однако надо понимать, что подобный механизм не может работать слишком долго. Ведь объем дизеля, который производится российскими нефтеперерабатывающими заводами, при их оптимальной загрузке не может быть потреблен на внутреннем рынке. Часть российского дизеля всегда экспортировалась: примерно 900 тысяч баррелей в сутки - это довольно большие объемы. Каких-то дополнительных хранилищ нет", - поясняет Митрахович.
В этой связи заводам придется сокращать переработку и компенсировать это за счет экспорта сырой нефти, считает эксперт. Дальше встанет следующий вопрос: ограничение экспорта сырой нефти. А это, опять же, тупик, поскольку торговля нефтью является главным источником заработка России.
"Скажем, введение специфической пошлины при экспорте нефтепродуктов. Но при этом для тех компаний, которые были бы готовы заключить с правительством соглашения о гарантиях поставок на внутренний рынок на тех или иных условиях, этим компаниям правительство бы эту пошлину компенсировало. Такой вариант регулирования куда более рыночный, чем полный запрет. Полный запрет - это решение временное, как антибиотик. Можно пить какое-то время, но не вечно", - приводит аналогию специалист.

Бензин в Крыму

"Я думаю, можно играть с экспортными пошлинами. И надо, конечно, согласиться с тем, что цены на внутреннем рынке, которые были год назад, уже не вернутся. Надо стабилизировать их на том уровне, на котором они есть сейчас и создать такое регулирование, при котором не наступили бы более неприятные, чем рост цен риски: дефицит, недолив, снижение качества, экономия на безопасности", - продолжает Митрахович.

С учетом снижения влияния фактора сезонности, по его мнению, перспективы на стабилизацию цен есть. Что касается разницы цен в разных регионах, это нужно "лечить" с помощью конкуренции. Когда и если в Крым войдут крупные игроки со своими АЗС, вырастет конкуренция и цены стабилизируются, убежден он.
"Это вопрос, который должен решаться на уровне федерального правительства. Думаю, об этом можно будет договориться, в том числе через компромисс: то есть компании получают право зарабатывать дальше на экспорте нефтепродуктов, в обмен заключают соглашение с федеральным правительством и берут на себя те или иные обязательства по внутреннему рынку, в том числе связанные с работой в Крыму. На каком-то этапе это должно произойти. Если же кто-то считает уместной мерой установление предельных цен и административное давление, на мой взгляд, это просто приведет к тому, что топливо будут придерживать, недоливать или экономить на безопасности", - считает эксперт.
Ранее цена бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила очередной рекорд, приблизившись к 70 тысячам рублей за тонну. Летнее дизельное топливо также побило максимум – его цена поднялась на 1,25% до 73 049 рублей за тонну. Это уже десятое рекордное значение по итогам торгов с начала сентября.
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