https://crimea.ria.ru/20230914/tseny-benzina-ai-92-i-diztopliva-v-rossii-obnovili-rekord-1131404611.html
Цены бензина Аи-92 и дизтоплива в России обновили рекорд
Цены бензина Аи-92 и дизтоплива в России обновили рекорд - РИА Новости Крым, 14.09.2023
Цены бензина Аи-92 и дизтоплива в России обновили рекорд
Цена бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в четверг обновила очередной рекорд, приблизившись к 70 тысячам рублей за... РИА Новости Крым, 14.09.2023
2023-09-14T15:04
2023-09-14T15:04
2023-09-14T15:04
топливо в крыму
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топливо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Цена бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в четверг обновила очередной рекорд, приблизившись к 70 тысячам рублей за тонну. Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает РИА Новости.Так, стоимость бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за торговый день выросла на 1,55% и достигла 69 642 рублей за тонну. А марка Аи-95 подорожала на 0,47% - до 76 270 рублей за тонну. Это не максимальное значение – рекордная стоимость составляла 76 876 рублей за тонну.Летнее дизельное топливо также обновило максимум – его цена поднялась на 1,25% до 73 049 рублей за тонну. Это уже десятое рекордное значение по итогам торгов с начала сентября. Стоимость мазута по итогам четверга повысилась на 0,84% и достигла 36 574 рублей за тонну.Этим летом биржевые цены на топливо неоднократно обновляли рекорды: сначала максимальных значений достигла стоимость бензина, затем в рост пошло и дизтопливо. По данным Минэнерго, добиться снижения оптовых цен в правительстве РФ планируют путем увеличения объема биржевых продаж. Данная мера начнет работать уже осенью. Накануне Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Правительство занимается ситуацией с топливными ценами, достигнута договоренность с производителями для стабилизации ситуации.Читайте также на РИА Новости Крым:Цена на дизель обновила исторический рекордВ Минэнерго заявили о нормализации ситуации с поставками топлива в КрымКогда дизельное топливо появится на заправках Севастополя
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топливо в крыму, бензин, новости, топливо, цены и тарифы, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), правительство россии
Цены бензина Аи-92 и дизтоплива в России обновили рекорд
Цена бензина Аи-92 в России обновила рекорд и приблизилась к 70 тысячам за тонну
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Цена бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в четверг обновила очередной рекорд, приблизившись к 70 тысячам рублей за тонну. Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает РИА Новости.
Так, стоимость бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за торговый день выросла на 1,55% и достигла 69 642 рублей за тонну. А марка Аи-95 подорожала на 0,47% - до 76 270 рублей за тонну. Это не максимальное значение – рекордная стоимость составляла 76 876 рублей за тонну.
Летнее дизельное топливо также обновило максимум – его цена поднялась на 1,25% до 73 049 рублей за тонну. Это уже десятое рекордное значение по итогам торгов с начала сентября. Стоимость мазута по итогам четверга повысилась на 0,84% и достигла 36 574 рублей за тонну.
Этим летом биржевые цены на топливо неоднократно обновляли рекорды: сначала максимальных значений достигла стоимость бензина, затем в рост пошло и дизтопливо. По данным Минэнерго, добиться снижения оптовых цен в правительстве РФ планируют путем увеличения объема биржевых продаж. Данная мера начнет работать уже осенью. Накануне Президент РФ Владимир Путин сообщил
, что Правительство занимается ситуацией с топливными ценами, достигнута договоренность с производителями для стабилизации ситуации.
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