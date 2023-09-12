https://crimea.ria.ru/20230912/v-minenergo-zayavili-o-normalizatsii-situatsii-s-postavkami-topliva-v-krym-1131354949.html

В Минэнерго заявили о нормализации ситуации с поставками топлива в Крым

В Минэнерго заявили о нормализации ситуации с поставками топлива в Крым - РИА Новости Крым, 12.09.2023

В Минэнерго заявили о нормализации ситуации с поставками топлива в Крым

Крым обеспечен основными видами автомобильного топлива на ближайшие дни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Минэнерго РФ. РИА Новости Крым, 12.09.2023

2023-09-12T17:14

2023-09-12T17:14

2023-09-12T17:16

крым

министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)

топливо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Крым обеспечен основными видами автомобильного топлива на ближайшие дни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Минэнерго РФ.Уточняется, что запасов бензина хватит на 10-12 суток, сжиженного углеводородного газа – на 12 суток, дизтопливом регион обеспечен на пять суток.На площадке Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство занимается ситуацией с ростом цен на бензин. Достигнута договоренность с производителями для стабилизации ситуации, отметил президент и подчеркнул, что "правительство страны должно было своевременно среагировать в ситуации с ценами на бензин".Во вторник глава РК Сергей Аксенов сообщил, что топливо должно поступить на автозаправочные станции Крыма до конца дня. Он пояснил, что в регионе сформирован четырехдневный запас дизельного топлива и подчеркнул, что в первую очередь необходимо обеспечить топливом сельхозпроизводителей, чтобы снизить риски дефицита горючего в ходе полевых работ.В свою очередь председатель правительства РК Юрий Гоцанюк на вопрос РИА Новости Крым сообщил, что власти региона реализуют ряд мероприятий, направленных на повышение ритмичности поставок бензина и дизельного топлива в регион, а также сдерживания розничных цен на АЗС полуострова.Ранее в Минэнерго РФ сообщили РИА Новости Крым, что министерство проводит ежесуточный мониторинг ситуации с обеспечением внутреннего рынка моторными топливами и доводит до компаний рекомендации по увеличению поставок на внутренний рынок.Кроме того, с целью исключить возможные сбои в обеспечении регионов топливом работает штаб Минэнерго. В его состав входят представители федеральных органов исполнительной власти, нефтяных компаний, ОАО "РЖД", Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи, автоперевозчиков и независимых участников рынка.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крым поступит топливоДефицит топлива в Севастополе: Развожаев грозит прокуратурой за рост ценПравительство занимается ситуацией с ценами на бензин – Путин

https://crimea.ria.ru/20230911/snova-rekord-tseny-na-ai-92-i-diztoplivo-obnovili-maksimum-1131323068.html

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крым, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), топливо, топливо в крыму, бензин, новости, общество, экономика