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Когда в Крым поступит топливо
Когда в Крым поступит топливо - РИА Новости Крым, 12.09.2023
Когда в Крым поступит топливо
Топливо поступит на автозаправочные станции Крыма до вечера вторника. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 12.09.2023
2023-09-12T13:01
2023-09-12T13:01
2023-09-12T13:20
новости крыма
топливо в крыму
бензин
цены и тарифы
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Топливо поступит на автозаправочные станции Крыма до вечера вторника. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов также сообщил, что республиканские органы власти направили в российское правительство предложения по урегулированию цен на топливо в Крыму.Путин оценил ситуацию с топливомПрезидент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме заявил, что правительство занимается ситуацией с ростом цен на бензин. По его словам, кабмин и производители топлива достигли договоренности о дальнейших шагах по стабилизации цен на топливо.Рекордные цены на бензинЦены дизельного топлива и бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже накануне обновили рекорды. Так, стоимость дизтоплива достигла 71 047 рублей за тонну, бензина марки Аи-92 - 67 602 рубля за тонну. Вместе с тем бензин Аи-95 стал дешевле на 0,52% - 76 395 рублей за тонну.Сжиженные углеводородные газы подорожали на 0,46% - до 29 300 рублей за тонну, мазут, напротив, подешевел на 0,54% - до 35 736.Проверки ФАСВ понедельник ФАС анонсировала предстоящие проверки экономической обоснованности стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также других составляющих, которые включаются в конечные цены. Cпециалисты проанализируют цепочку формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю. В случае выявления нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Снова рекорд: цены на Аи-92 и дизтопливо обновили максимумДефицит топлива в Севастополе: Развожаев грозит прокуратурой за рост ценПравительство занимается ситуацией с ценами на бензин – Путин
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новости крыма, топливо в крыму, бензин, цены и тарифы, сергей аксенов
Когда в Крым поступит топливо
Аксенов: топливо поступит на АЗС Крыма до конца дня
13:01 12.09.2023 (обновлено: 13:20 12.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Топливо поступит на автозаправочные станции Крыма до вечера вторника. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Благодаря принятым логистическим решениям до вечера сегодняшнего дня топливо поступит на автозаправочные станции республики. Сформирован четырехдневный запас дизельного топлива. Наша основная задача сейчас – поддержать сельхозпроизводителей, чтобы снизить вероятность дефицита горючего в ходе полевых работ", – написал он в своем Telegram-канале.
Аксенов также сообщил, что республиканские органы власти направили в российское правительство предложения по урегулированию цен на топливо в Крыму.
"Направлен ряд предложений в правительство России по урегулированию процесса ценообразования на топливо в Крыму", - отметил он.
Путин оценил ситуацию с топливом
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме заявил, что правительство занимается ситуацией с ростом цен на бензин
. По его словам, кабмин и производители топлива достигли договоренности о дальнейших шагах по стабилизации цен на топливо.
Рекордные цены на бензин
Цены дизельного топлива и бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже накануне обновили рекорды
. Так, стоимость дизтоплива достигла 71 047 рублей за тонну, бензина марки Аи-92 - 67 602 рубля за тонну. Вместе с тем бензин Аи-95 стал дешевле на 0,52% - 76 395 рублей за тонну.
Сжиженные углеводородные газы подорожали на 0,46% - до 29 300 рублей за тонну, мазут, напротив, подешевел на 0,54% - до 35 736.
Проверки ФАС
В понедельник ФАС анонсировала предстоящие проверки экономической обоснованности стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также других составляющих, которые включаются в конечные цены. Cпециалисты проанализируют цепочку формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю. В случае выявления нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования.
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