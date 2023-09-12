https://crimea.ria.ru/20230912/kogda-v-krym-postupit-toplivo-1131344022.html

Когда в Крым поступит топливо

Когда в Крым поступит топливо - РИА Новости Крым, 12.09.2023

Когда в Крым поступит топливо

Топливо поступит на автозаправочные станции Крыма до вечера вторника. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 12.09.2023

2023-09-12T13:01

2023-09-12T13:01

2023-09-12T13:20

новости крыма

топливо в крыму

бензин

цены и тарифы

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Топливо поступит на автозаправочные станции Крыма до вечера вторника. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов также сообщил, что республиканские органы власти направили в российское правительство предложения по урегулированию цен на топливо в Крыму.Путин оценил ситуацию с топливомПрезидент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме заявил, что правительство занимается ситуацией с ростом цен на бензин. По его словам, кабмин и производители топлива достигли договоренности о дальнейших шагах по стабилизации цен на топливо.Рекордные цены на бензинЦены дизельного топлива и бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже накануне обновили рекорды. Так, стоимость дизтоплива достигла 71 047 рублей за тонну, бензина марки Аи-92 - 67 602 рубля за тонну. Вместе с тем бензин Аи-95 стал дешевле на 0,52% - 76 395 рублей за тонну.Сжиженные углеводородные газы подорожали на 0,46% - до 29 300 рублей за тонну, мазут, напротив, подешевел на 0,54% - до 35 736.Проверки ФАСВ понедельник ФАС анонсировала предстоящие проверки экономической обоснованности стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также других составляющих, которые включаются в конечные цены. Cпециалисты проанализируют цепочку формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю. В случае выявления нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Снова рекорд: цены на Аи-92 и дизтопливо обновили максимумДефицит топлива в Севастополе: Развожаев грозит прокуратурой за рост ценПравительство занимается ситуацией с ценами на бензин – Путин

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, топливо в крыму, бензин, цены и тарифы, сергей аксенов