https://crimea.ria.ru/20230912/pravitelstvo-zanimaetsya-situatsiey-s-tsenami-na-benzin--putin-1131338219.html

Правительство занимается ситуацией с ценами на бензин – Путин

Правительство занимается ситуацией с ценами на бензин – Путин - РИА Новости Крым, 12.09.2023

Правительство занимается ситуацией с ценами на бензин – Путин

Правительство России занимается ситуацией с ростом цен на бензин, достигнута договоренность с производителями для стабилизации ситуации. Об этом заявил во... РИА Новости Крым, 12.09.2023

2023-09-12T10:58

2023-09-12T10:58

2023-09-12T11:10

топливо

топливо в крыму

новости

владимир путин (политик)

правительство россии

экономика

министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Правительство России занимается ситуацией с ростом цен на бензин, достигнута договоренность с производителями для стабилизации ситуации. Об этом заявил во вторник президент России Владимир Путин.По его словам, Кабмин и производители топлива достигли договоренности о дальнейших шагах по стабилизации цен на топливо. Также президент добавил, что правительство страны должно было своевременно среагировать в ситуации с ценами на бензин.Этим летом биржевые цены на топливо неоднократно обновляли рекорды: сначала максимальных значений достигла стоимость бензина, затем в рост пошло и дизтопливо. По данным Минэнерго, добиться снижения оптовых цен в правительстве РФ планируют путем увеличения объема биржевых продаж. Данная мера начнет работать уже этой осенью.6 сентября цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила исторический рекорд, превысив 76 тысяч рублей за тонну, рекордный рост также показали бензин Аи-92 и дизтопливо. На сегодняшний день, согласно котировкам биржи, цена Аи-95 составляет 76,4 рубля, стоимость А-92 - 67,6, дизель торгуется по 71,4. Крымске власти ранее заявили о том, что работают над стабилизацией бензиновой ситуации совместно с федеральным центром и заявил, что объективных предпосылок для дальнейшего подорожания бензина на сегодняшний день нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Снова рекорд: цены на Аи-92 и дизтопливо обновили максимумДефицит топлива в Севастополе: Развожаев грозит прокуратурой за рост ценЧто будет дальше с ценой на бензин в России и Крыму - прогноз эксперта

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

топливо, топливо в крыму, новости, владимир путин (политик), правительство россии, экономика, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)