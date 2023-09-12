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Правительство занимается ситуацией с ценами на бензин – Путин - РИА Новости Крым, 12.09.2023
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Правительство занимается ситуацией с ценами на бензин – Путин
Правительство занимается ситуацией с ценами на бензин – Путин - РИА Новости Крым, 12.09.2023
Правительство занимается ситуацией с ценами на бензин – Путин
Правительство России занимается ситуацией с ростом цен на бензин, достигнута договоренность с производителями для стабилизации ситуации. Об этом заявил во... РИА Новости Крым, 12.09.2023
2023-09-12T10:58
2023-09-12T11:10
топливо
топливо в крыму
новости
владимир путин (политик)
правительство россии
экономика
министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Правительство России занимается ситуацией с ростом цен на бензин, достигнута договоренность с производителями для стабилизации ситуации. Об этом заявил во вторник президент России Владимир Путин.По его словам, Кабмин и производители топлива достигли договоренности о дальнейших шагах по стабилизации цен на топливо. Также президент добавил, что правительство страны должно было своевременно среагировать в ситуации с ценами на бензин.Этим летом биржевые цены на топливо неоднократно обновляли рекорды: сначала максимальных значений достигла стоимость бензина, затем в рост пошло и дизтопливо. По данным Минэнерго, добиться снижения оптовых цен в правительстве РФ планируют путем увеличения объема биржевых продаж. Данная мера начнет работать уже этой осенью.6 сентября цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила исторический рекорд, превысив 76 тысяч рублей за тонну, рекордный рост также показали бензин Аи-92 и дизтопливо. На сегодняшний день, согласно котировкам биржи, цена Аи-95 составляет 76,4 рубля, стоимость А-92 - 67,6, дизель торгуется по 71,4. Крымске власти ранее заявили о том, что работают над стабилизацией бензиновой ситуации совместно с федеральным центром и заявил, что объективных предпосылок для дальнейшего подорожания бензина на сегодняшний день нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Снова рекорд: цены на Аи-92 и дизтопливо обновили максимумДефицит топлива в Севастополе: Развожаев грозит прокуратурой за рост ценЧто будет дальше с ценой на бензин в России и Крыму - прогноз эксперта
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топливо, топливо в крыму, новости, владимир путин (политик), правительство россии, экономика, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)
Правительство занимается ситуацией с ценами на бензин – Путин

Путин прокомментировал тему роста цен на бензин

10:58 12.09.2023 (обновлено: 11:10 12.09.2023)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМужчина оплачивает бензин. Архивное фото
Мужчина оплачивает бензин. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Правительство России занимается ситуацией с ростом цен на бензин, достигнута договоренность с производителями для стабилизации ситуации. Об этом заявил во вторник президент России Владимир Путин.
"Правительство этим занимается", - констатировал Путин, выступая на Восточном экономическом форуме.
По его словам, Кабмин и производители топлива достигли договоренности о дальнейших шагах по стабилизации цен на топливо. Также президент добавил, что правительство страны должно было своевременно среагировать в ситуации с ценами на бензин.
Этим летом биржевые цены на топливо неоднократно обновляли рекорды: сначала максимальных значений достигла стоимость бензина, затем в рост пошло и дизтопливо. По данным Минэнерго, добиться снижения оптовых цен в правительстве РФ планируют путем увеличения объема биржевых продаж. Данная мера начнет работать уже этой осенью.
6 сентября цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила исторический рекорд, превысив 76 тысяч рублей за тонну, рекордный рост также показали бензин Аи-92 и дизтопливо. На сегодняшний день, согласно котировкам биржи, цена Аи-95 составляет 76,4 рубля, стоимость А-92 - 67,6, дизель торгуется по 71,4. Крымске власти ранее заявили о том, что работают над стабилизацией бензиновой ситуации совместно с федеральным центром и заявил, что объективных предпосылок для дальнейшего подорожания бензина на сегодняшний день нет.
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