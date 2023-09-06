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Бензин все дороже: цены на Аи-95 и Аи-92 обновили исторический рекорд

Бензин все дороже: цены на Аи-95 и Аи-92 обновили исторический рекорд - РИА Новости Крым, 06.09.2023

Бензин все дороже: цены на Аи-95 и Аи-92 обновили исторический рекорд

Цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила исторический рекорд, превысив 76 тысяч рублей за тонну, рекордный... РИА Новости Крым, 06.09.2023

2023-09-06T15:05

2023-09-06T15:05

2023-09-06T15:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила исторический рекорд, превысив 76 тысяч рублей за тонну, рекордный рост также показали бензин Аи-92 и дизтопливо. Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает РИА Новости.Марка бензина Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России за день выросла на 1,16% и составила 76 492 рублей за тонну. Стоимость Аи-92 бьет рекорды второй день подряд – в среду эта марка топлива стала дороже на 0,48% и достигла 65 472 рублей за тонну.Обновила исторический максимум и цена летнего дизельного топлива. За торговый день она увеличилась на 0,37% – до 68 556 рублей за тонну. По данным аналитиков, только за август стоимость дизтоплива выросла на 18,5%.Дороже стал и мазут – цена в среду составила 35 225 рублей за тонну. Сжиженный углеводородный газ подорожал на 5,12% – до 33 596 рублей.Этим летом биржевые цены на топливо неоднократно обновляли рекорды: сначала максимальных значений достигла стоимость бензина, затем в рост пошло и дизтопливо. По данным Минэнерго, добиться снижения оптовых цен в правительстве РФ планируют путем увеличения объема биржевых продаж. Данная мера начнет работать уже этой осенью.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет дальше с ценой на бензин в России и Крыму - прогноз экспертаНовый рекорд: цена на бензин Аи-95 в России снова вырослаЦены на бензин в Крыму: власти прокомментировали топливный вопрос

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бензин, топливо, топливо в крыму, цены и тарифы, новости, экономика, крым, россия, правительство россии, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)