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Новый рекорд: цена на бензин Аи-95 в России снова выросла
Новый рекорд: цена на бензин Аи-95 в России снова выросла - РИА Новости Крым, 04.09.2023
Новый рекорд: цена на бензин Аи-95 в России снова выросла
Стоимость бензина Аи-95 обновила новый рекорд, сейчас топливо стоит выше 75 тысяч рублей за тонну, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной... РИА Новости Крым, 04.09.2023
2023-09-04T15:29
2023-09-04T15:29
2023-09-04T15:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Стоимость бензина Аи-95 обновила новый рекорд, сейчас топливо стоит выше 75 тысяч рублей за тонну, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. В соответствии с биржевыми индексами за 4 сентября, цена бензина Аи-95 составила 75,03 тысяч рублей за тонну. Предыдущий бензиновый рекорд – 74 768 рублей. Летнее дизельное топливо по территориальному индексу Европейской части России по состоянию на понедельник подорожало на 0,41%, до 68 278 рублей за тонну.Этим летом биржевые цены на топливо неоднократно обновляли рекорды: сначала максимальных значений достигла стоимость бензина, затем в рост пошло и дизтопливо. По данным Минэнерго, добиться снижения оптовых цен в правительстве РФ планируют путем увеличения объема биржевых продаж. Данная мера начнет уже этой осенью.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет дальше с ценой на бензин в России и Крыму - прогноз экспертаЦены на бензин в Крыму: власти прокомментировали топливный вопросФАС проанализирует цены на бензин в Севастополе – Развожаев
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РИА Новости Крым
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россия, цены и тарифы, бензин, экономика, общество, новости
Новый рекорд: цена на бензин Аи-95 в России снова выросла
Цена бензина Аи-95 в России обновила рекорд и превысила 75 тысяч рублей за тонну