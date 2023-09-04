https://crimea.ria.ru/20230904/novyy-rekord-tsena-na-benzin-ai-95-v-rossii-snova-vyrosla-1131152338.html

Новый рекорд: цена на бензин Аи-95 в России снова выросла

Новый рекорд: цена на бензин Аи-95 в России снова выросла - РИА Новости Крым, 04.09.2023

Новый рекорд: цена на бензин Аи-95 в России снова выросла

Стоимость бензина Аи-95 обновила новый рекорд, сейчас топливо стоит выше 75 тысяч рублей за тонну, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной... РИА Новости Крым, 04.09.2023

2023-09-04T15:29

2023-09-04T15:29

2023-09-04T15:29

россия

цены и тарифы

бензин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Стоимость бензина Аи-95 обновила новый рекорд, сейчас топливо стоит выше 75 тысяч рублей за тонну, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. В соответствии с биржевыми индексами за 4 сентября, цена бензина Аи-95 составила 75,03 тысяч рублей за тонну. Предыдущий бензиновый рекорд – 74 768 рублей. Летнее дизельное топливо по территориальному индексу Европейской части России по состоянию на понедельник подорожало на 0,41%, до 68 278 рублей за тонну.Этим летом биржевые цены на топливо неоднократно обновляли рекорды: сначала максимальных значений достигла стоимость бензина, затем в рост пошло и дизтопливо. По данным Минэнерго, добиться снижения оптовых цен в правительстве РФ планируют путем увеличения объема биржевых продаж. Данная мера начнет уже этой осенью.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет дальше с ценой на бензин в России и Крыму - прогноз экспертаЦены на бензин в Крыму: власти прокомментировали топливный вопросФАС проанализирует цены на бензин в Севастополе – Развожаев

россия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, цены и тарифы, бензин, экономика, общество, новости