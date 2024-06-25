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Путин наградил отличившихся во время операции в Дагестане полицейских - РИА Новости Крым, 25.06.2024
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Путин наградил отличившихся во время операции в Дагестане полицейских
Путин наградил отличившихся во время операции в Дагестане полицейских - РИА Новости Крым, 25.06.2024
Путин наградил отличившихся во время операции в Дагестане полицейских
Президент России Владимир Путин посмертно наградил медалью "За отвагу" охранника Свято-Успенского собора Махачкалы. Кроме того, медалями "За храбрость"... РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T22:42
2024-06-25T22:49
владимир путин (политик)
награды
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин посмертно наградил медалью "За отвагу" охранника Свято-Успенского собора Махачкалы. Кроме того, медалями "За храбрость" награждены полицейские Дагестана, участвовавшие в задержании террористов. Это следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации."За мужество, отвагу и верность служебному долгу, проявленные при отражении террористической атаки, наградить медалями "За храбрость" второй степени: Алишейхова Зубайру Запировича, Кадиева Муслима Шамиловича, Казиева Ахмеда Гаджиявовича, Магомедова Абдуллу Шамиловича, Магомедова Эльдара Имираслановича, Паридалаева Магомеда Шамиловича, Рамазанова Ибадуллаха Магомедовича, Рамазанова Эфенди Рамазановича, Солтанова Килясхана Джабраиловича, Тинамагомедова Хабиба Асхабалиевича", – говорится в указе.В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, более 40 пострадали. В Дербенте во время нападения были убиты священник и охранник церкви. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
https://crimea.ria.ru/20240625/terakty-v-dagestane-mogli-splanirovat-iz-za-rubezha--vlasti-1138341896.html
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владимир путин (политик), награды, дагестан, новости, махачкала, дербент, память
Путин наградил отличившихся во время операции в Дагестане полицейских

Путин наградил погибшего охранника церкви и полицейских в Дагестане

22:42 25.06.2024 (обновлено: 22:49 25.06.2024)
 
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© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин посмертно наградил медалью "За отвагу" охранника Свято-Успенского собора Махачкалы. Кроме того, медалями "За храбрость" награждены полицейские Дагестана, участвовавшие в задержании террористов. Это следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
"За мужество, отвагу и верность служебному долгу, проявленные при отражении террористической атаки, наградить медалями "За храбрость" второй степени: Алишейхова Зубайру Запировича, Кадиева Муслима Шамиловича, Казиева Ахмеда Гаджиявовича, Магомедова Абдуллу Шамиловича, Магомедова Эльдара Имираслановича, Паридалаева Магомеда Шамиловича, Рамазанова Ибадуллаха Магомедовича, Рамазанова Эфенди Рамазановича, Солтанова Килясхана Джабраиловича, Тинамагомедова Хабиба Асхабалиевича", – говорится в указе.
В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, более 40 пострадали. В Дербенте во время нападения были убиты священник и охранник церкви. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
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