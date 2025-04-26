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В США Зеленского назвали "королевой драмы" после истерики из-за Крыма - РИА Новости Крым, 26.04.2025
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В США Зеленского назвали "королевой драмы" после истерики из-за Крыма
В США Зеленского назвали "королевой драмы" после истерики из-за Крыма - РИА Новости Крым, 26.04.2025
В США Зеленского назвали "королевой драмы" после истерики из-за Крыма
Публичная истерика Владимира Зеленского после предложения президента США Дональда Трампа признать Крым частью России в рамках сделки о мире на Украине стала... РИА Новости Крым, 26.04.2025
2025-04-26T10:23
2025-04-26T10:24
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Публичная истерика Владимира Зеленского после предложения президента США Дональда Трампа признать Крым частью России в рамках сделки о мире на Украине стала большой ошибкой лидера киевского режима. Такое заявление сделал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине, заявил Трамп в интервью журналу Time накануне. Глава киевского режима Владимир Зеленский, по словам Трампа, это понимает.По мнению эксперта, такое поведение настроило главу Белого дома против "недоговороспособного Зеленского" и усугубило без того слабую позицию Киева в переговорном процессе. На этой неделе США сообщили киевским властям, что ждут от них уступок, включая отказ от вступления Украины в НАТО. Для урегулирования украинского кризиса Вашингтон может признать Крым российским.Зеленский заявил, что Киев юридически не признает Крым российским. Чиновники Евросоюза ранее также донесли до администрации американского президента Дональда Трампа послание, что ЕС не сможет признать Крым, это является для Европы "красной линией", как и отказ Украины от стремления в НАТОСША недовольны киевскими властями из-за их нежелания принять предложения об уступке территорий, сообщила газета The Washington Post. Сам американский лидер Дональд Трамп обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его слова относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией.Крым и Севастополь стали российскими регионами в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сделка по Украине и признание Крыма – что Трамп хочет "продать" МосквеВ чем главный страх Зеленского признать Крым частью России – мнениеПутин на закрытой встрече раскрыл позицию РФ по Крыму и новым регионам
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РИА Новости Крым
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сша, украина, владимир зеленский, в мире, новости, крым, политика, внешняя политика
В США Зеленского назвали "королевой драмы" после истерики из-за Крыма

Публичная истерика Зеленского из-за предложения Трампа по Крыму стала ошибкой

10:23 26.04.2025 (обновлено: 10:24 26.04.2025)
 
© AP Photo Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© AP Photo Efrem Lukatsky
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Публичная истерика Владимира Зеленского после предложения президента США Дональда Трампа признать Крым частью России в рамках сделки о мире на Украине стала большой ошибкой лидера киевского режима. Такое заявление сделал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.
Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине, заявил Трамп в интервью журналу Time накануне. Глава киевского режима Владимир Зеленский, по словам Трампа, это понимает.

"Он просто не должен был ничего говорить перед встречей в Лондоне. Вместо этого, королева драмы воспряла и начала вопить во все стороны", — сказал Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По мнению эксперта, такое поведение настроило главу Белого дома против "недоговороспособного Зеленского" и усугубило без того слабую позицию Киева в переговорном процессе.
На этой неделе США сообщили киевским властям, что ждут от них уступок, включая отказ от вступления Украины в НАТО. Для урегулирования украинского кризиса Вашингтон может признать Крым российским.
Зеленский заявил, что Киев юридически не признает Крым российским. Чиновники Евросоюза ранее также донесли до администрации американского президента Дональда Трампа послание, что ЕС не сможет признать Крым, это является для Европы "красной линией", как и отказ Украины от стремления в НАТО
США недовольны киевскими властями из-за их нежелания принять предложения об уступке территорий, сообщила газета The Washington Post. Сам американский лидер Дональд Трамп обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его слова относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией.
Крым и Севастополь стали российскими регионами в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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