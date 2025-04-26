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Чернобыль: день катастрофы, о котором невозможно забыть

Чернобыль: день катастрофы, о котором невозможно забыть - РИА Новости Крым, 26.04.2025

Чернобыль: день катастрофы, о котором невозможно забыть

26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной станции произошла крупнейшая по масштабам техногенная катастрофа ХХ века. Наиболее масштабными также стали ущерб от РИА Новости Крым, 26.04.2025

2025-04-26T11:19

2025-04-26T11:19

2025-04-26T11:19

фотоленты

авария на чернобыльской атомной станции

чернобыль

чернобыльская зона отчуждения

украина

история

аэс

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26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной станции произошла крупнейшая по масштабам техногенная катастрофа ХХ века. Наиболее масштабными также стали ущерб от трагедии и последствия. До сих пор точно неизвестно число людей, которые погибли и пострадали от нее. Авария полностью разрушила реактор, в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. В результате аварии частично разрушилось здание станции, погибли два человека.На ликвидацию последствий аварии мобилизовали более 600 тысяч человек, а из 30-километровой зоны эвакуировали сотни тысяч жителей.До сих пор станция не работает, а зона вокруг нее является зоной отчуждения.

чернобыль

чернобыльская зона отчуждения

украина

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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