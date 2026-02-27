https://crimea.ria.ru/20260227/udar-afganistana-po-pakistanu-i-vzryv-v-kafe-v-kazakhstane--glavnoe-1153559224.html

Удар Афганистана по Пакистану и взрыв в кафе в Казахстане – главное

Удар Афганистана по Пакистану и взрыв в кафе в Казахстане – главное - РИА Новости Крым, 27.02.2026

Удар Афганистана по Пакистану и взрыв в кафе в Казахстане – главное

Афганистан нанес удар по "ядерному центру" и военному объекту Пакистана, есть погибшие и пострадавшие. Семь человек, в том числе 16-летний подросток, погибли в...

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Афганистан нанес удар по "ядерному центру" и военному объекту Пакистана, есть погибшие и пострадавшие. Семь человек, в том числе 16-летний подросток, погибли в результате взрыва в кафе в Казахстане. Обломок ракеты повредил многоэтажный дом в Таганроге при отражении удара ВСУ по региону. Люди в Севастополе неделю живут с выбитыми окнами после атаки ВСУ. Аллею памяти героев СВО открыли на территории Симферопольского техникума железнодорожного транспорта и промышленности. Больше 20 га виноградников проверят в Крыму и Севастополе специалисты Россельхознадзора. Движение по Горбатому мосту в Симферополе - планируется открыть 1 июня.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымАфганистан ударил по "ядерному центру" ПакистанаАфганистан нанес удар по "ядерному центру" и военному объекту Пакистана, есть погибшие и пострадавшие, сообщает РИА Новости со ссылкой на афганский телеканал Ariana News.На прошлой неделе, по заявлениям афганских властей, Пакистан нанес авиаудары по уездам в провинциях Нанганхар и Пактика. Сообщалось о десятках погибших и раненых среди мирного населения, включая женщин и детей."Местные источники сообщают, что после ударов по военному центру в районе Кокаль (провинция Хайбер-Пахтунхва) и еще одному ядерному центру Пакистана сотни погибших и раненых были доставлены в больницу в Исламабаде", - говорится в сообщении.Взрыв в кафе в КазахстанеСемь человек, в том числе 16-летняя девочка, погибли в результате взрыва в кафе в Казахстане. Инцидент произошел в городе Шучинске Акмолинской области, сообщает Sputnik Казахстан."Хлопок, как сообщают спасатели, произошел в пристроенном к пятиэтажному зданию кафе, после этого начался пожар. Его потушили, разбирают завалы. Пожарные из горящего здания вынесли восемь газовых баллонов", - сказано в сообщении.Ракетная атака на ТаганрогОбломок ракеты упал на многоэтажный дом в Таганроге при отражении удара ВСУ по региону. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь."Буквально час назад отражена воздушная атака на Ростовскую область. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе Таганроге в результате падения обломков ракеты в жилом многоквартирном доме на улице Циолковского произошло частичное разрушение балкона", - написал он в Telegram.Люди в Севастополе неделю живут без стеколЖители нескольких многоквартирных домов, в том числе по улице Маршала Крылова, в Севастополе неделю живут с выбитыми окнами после массированного удара ВСУ. Виновные в халатности будут наказаны. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев.После обращения севастопольцев с жалобой о бездействии уполномоченных служб при ликвидации последствий обстрелов ВСУ руководитель Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело.Аллею памяти героев СВО открыли в СимферополеНа территории Симферопольского техникума железнодорожного транспорта и промышленности открыли Аллею славы выпускников – героев СВО. Это студенческий проект инициативного бюджетирования, реализованный после победы в конкурсном отборе по программе "Студенческая инициатива Крыма".20 гектаров виноградников инвентаризуют в КрымуВ Крыму и Севастополе исследуют больше 60 миллионов кустов виноградников в 2026 году. Цель программы – совершенствование учета растений и создание единого документа, закрепляющего технологические правила в области виноградарства и виноделия. Об этом сообщили в Азово-Черноморском межрегиональном управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.Когда в Симферополе откроют Горбатый мостДвижение по путепроводу в районе ул. Москалева в Симферополе - так называемому Горбатому мосту - планируется открыть 1 июня. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

