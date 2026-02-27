https://crimea.ria.ru/20260227/vtorye-pensii-voennym-pensioneram-v-krymu--poryadok-nachisleniy-1153557509.html
Вторые пенсии военным пенсионерам в Крыму – порядок начислений
В Крыму вторую военную пенсию получают более семи тысяч военных пенсионеров, информирует пресс-служба Отделения Социального Фонда России по Республике Крым.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В Крыму вторую военную пенсию получают более семи тысяч военных пенсионеров, информирует пресс-служба Отделения Социального Фонда России по Республике Крым.Уточняется, что речь идет о случаях, когда военный пенсионер продолжает трудовую деятельность, не относящуюся к силовым ведомствам. В таких случаях пенсия по линии Социального фонда может быть назначена военному пенсионеру при одновременном соблюдении ряда условий."Достижение общеустановленного возраста – право на вторую пенсию в 2026 году появилось у мужчин 1962 года рождения и у женщин 1967 года рождения", - уточняется в пресс-релизе.При этом отдельные категории военных пенсионеров могут рассчитывать на страховую пенсию по старости раньше достижения общеустановленного пенсионного возраста. Например, это касается тех, кто работает на Севере, в тяжелых условиях, и так далее.Военным пенсионерам страховая пенсия по старости назначается без учета фиксированной выплаты. Страховая пенсия ежегодно индексируется государством. Если военный пенсионер после назначения второй пенсии продолжает работать в гражданских учреждениях, то размер его страховой пенсии по старости подлежит ежегодной индексации с 1 января и корректировке с 1 августа. И январская индексация, и августовский перерасчет проходят автоматически, добавили в пресс-службе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не только индексация: военные пенсии могут вырасти с нового годаПолучить максимальную пенсию после увольнения - эксперт назвал способБолее 80 тысяч детей получили выплаты в Севастополе
В Крыму вторую пенсию получают более 7 тысяч военных пенсионеров
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В Крыму вторую военную пенсию получают более семи тысяч военных пенсионеров, информирует пресс-служба Отделения Социального Фонда России по Республике Крым.
"В настоящий момент более 7 тысяч военных пенсионеров получают вторую пенсию от Отделения СФР по Республике Крым", – сказано в сообщении.
Уточняется, что речь идет о случаях, когда военный пенсионер продолжает трудовую деятельность, не относящуюся к силовым ведомствам. В таких случаях пенсия по линии Социального фонда может быть назначена военному пенсионеру при одновременном соблюдении ряда условий.
"Достижение общеустановленного возраста – право на вторую пенсию в 2026 году появилось у мужчин 1962 года рождения и у женщин 1967 года рождения", - уточняется в пресс-релизе.
При этом отдельные категории военных пенсионеров могут рассчитывать на страховую пенсию по старости раньше достижения общеустановленного пенсионного возраста. Например, это касается тех, кто работает на Севере, в тяжелых условиях, и так далее.
"При исчислении страхового и общего трудового стажа военным пенсионерам в него не включаются периоды службы, предшествовавшие назначению пенсии по инвалидности, либо периоды службы, работы и иной деятельности, учтенные при определении размера пенсии за выслугу лет", - уточнили в ведомстве.
Военным пенсионерам страховая пенсия по старости назначается без учета фиксированной выплаты. Страховая пенсия ежегодно индексируется государством. Если военный пенсионер после назначения второй пенсии продолжает работать в гражданских учреждениях, то размер его страховой пенсии по старости подлежит ежегодной индексации с 1 января и корректировке с 1 августа. И январская индексация, и августовский перерасчет проходят автоматически, добавили в пресс-службе.
