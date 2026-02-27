Рейтинг@Mail.ru
Вторые пенсии военным пенсионерам в Крыму – порядок начислений - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260227/vtorye-pensii-voennym-pensioneram-v-krymu--poryadok-nachisleniy-1153557509.html
Вторые пенсии военным пенсионерам в Крыму – порядок начислений
Вторые пенсии военным пенсионерам в Крыму – порядок начислений - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Вторые пенсии военным пенсионерам в Крыму – порядок начислений
В Крыму вторую военную пенсию получают более семи тысяч военных пенсионеров, информирует пресс-служба Отделения Социального Фонда России по Республике Крым. РИА Новости Крым, 27.02.2026
2026-02-27T19:41
2026-02-27T19:41
служба внешней разведки (свр)
пенсия
крым
новости крыма
соцзащита
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111612/81/1116128149_0:462:1175:1123_1920x0_80_0_0_e28fe5bb870a338fae61315f79a84322.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В Крыму вторую военную пенсию получают более семи тысяч военных пенсионеров, информирует пресс-служба Отделения Социального Фонда России по Республике Крым.Уточняется, что речь идет о случаях, когда военный пенсионер продолжает трудовую деятельность, не относящуюся к силовым ведомствам. В таких случаях пенсия по линии Социального фонда может быть назначена военному пенсионеру при одновременном соблюдении ряда условий."Достижение общеустановленного возраста – право на вторую пенсию в 2026 году появилось у мужчин 1962 года рождения и у женщин 1967 года рождения", - уточняется в пресс-релизе.При этом отдельные категории военных пенсионеров могут рассчитывать на страховую пенсию по старости раньше достижения общеустановленного пенсионного возраста. Например, это касается тех, кто работает на Севере, в тяжелых условиях, и так далее.Военным пенсионерам страховая пенсия по старости назначается без учета фиксированной выплаты. Страховая пенсия ежегодно индексируется государством. Если военный пенсионер после назначения второй пенсии продолжает работать в гражданских учреждениях, то размер его страховой пенсии по старости подлежит ежегодной индексации с 1 января и корректировке с 1 августа. И январская индексация, и августовский перерасчет проходят автоматически, добавили в пресс-службе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не только индексация: военные пенсии могут вырасти с нового годаПолучить максимальную пенсию после увольнения - эксперт назвал способБолее 80 тысяч детей получили выплаты в Севастополе
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111612/81/1116128149_273:548:1039:1122_1920x0_80_0_0_5e6eacbe7140c8d98c4a4e111356f1a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
служба внешней разведки (свр), пенсия, крым, новости крыма, соцзащита
Вторые пенсии военным пенсионерам в Крыму – порядок начислений

В Крыму вторую пенсию получают более 7 тысяч военных пенсионеров

19:41 27.02.2026
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСнятие денег через банкомат
Снятие денег через банкомат - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В Крыму вторую военную пенсию получают более семи тысяч военных пенсионеров, информирует пресс-служба Отделения Социального Фонда России по Республике Крым.
"В настоящий момент более 7 тысяч военных пенсионеров получают вторую пенсию от Отделения СФР по Республике Крым", – сказано в сообщении.
Уточняется, что речь идет о случаях, когда военный пенсионер продолжает трудовую деятельность, не относящуюся к силовым ведомствам. В таких случаях пенсия по линии Социального фонда может быть назначена военному пенсионеру при одновременном соблюдении ряда условий.
"Достижение общеустановленного возраста – право на вторую пенсию в 2026 году появилось у мужчин 1962 года рождения и у женщин 1967 года рождения", - уточняется в пресс-релизе.
При этом отдельные категории военных пенсионеров могут рассчитывать на страховую пенсию по старости раньше достижения общеустановленного пенсионного возраста. Например, это касается тех, кто работает на Севере, в тяжелых условиях, и так далее.
"При исчислении страхового и общего трудового стажа военным пенсионерам в него не включаются периоды службы, предшествовавшие назначению пенсии по инвалидности, либо периоды службы, работы и иной деятельности, учтенные при определении размера пенсии за выслугу лет", - уточнили в ведомстве.
Военным пенсионерам страховая пенсия по старости назначается без учета фиксированной выплаты. Страховая пенсия ежегодно индексируется государством. Если военный пенсионер после назначения второй пенсии продолжает работать в гражданских учреждениях, то размер его страховой пенсии по старости подлежит ежегодной индексации с 1 января и корректировке с 1 августа. И январская индексация, и августовский перерасчет проходят автоматически, добавили в пресс-службе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Не только индексация: военные пенсии могут вырасти с нового года
Получить максимальную пенсию после увольнения - эксперт назвал способ
Более 80 тысяч детей получили выплаты в Севастополе
 
Служба внешней разведки (СВР)ПенсияКрымНовости КрымаСоцзащита
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:48Воздушная тревога объявлена в Севастополе
21:43Республиканская детская больница Крыма получит новейшее медоборудование
21:09В Севастополе закрыли рейд
20:51Зеленский отверг предложение об инспекции на нефтепроводе "Дружба"
20:42Журналист РИА Новости Крым в Керчи получил награду "Золотой грифон"
20:15Когда будет первое в этом году лунное затмение
19:41Вторые пенсии военным пенсионерам в Крыму – порядок начислений
19:03Мощное потепление: погода в Крыму в первые выходные весны
18:35Высадка астронавтов на Луну может состояться в 2028 году - НАСА
18:24На Кубани грузовой поезд сбил легковушку
18:11Сайты Роскомнадзора и Минобороны РФ подверглись хакерской атаке
17:58ПСБ предложил крымчанам страхование жилья с защитой от повреждений БПЛА
17:45Премьер Словакии уличил Зеленского во лжи
17:32Ремонт на Адмирала Октябрьского в Севастополе выполнен на 76 процентов
17:11Разработки севастопольских ученых внесли в Госреестр
16:56В Крыму начнут учитывать погоду при ремонте дорог
16:43Состав представителей Крыма в Госдуме подвергнется ротации - Константинов
16:37Стала известна дата открытия движения по "горбатому" мосту в Симферополе
16:32Когда Запад признает Крым российским
16:22В Крым летом запустят беспересадочные вагоны из Пскова
Лента новостейМолния