Зеленский отверг предложение об инспекции на нефтепроводе "Дружба"

27.02.2026

Зеленский отверг предложение об инспекции на нефтепроводе "Дружба"

Владимир Зеленский отверг предложение Словакии и Венгрии провести инспекцию на нефтепроводе "Дружба" для установления его реального состояния. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 27.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский отверг предложение Словакии и Венгрии провести инспекцию на нефтепроводе "Дружба" для установления его реального состояния. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на своей странице в соцсети."Я проинформировал (Зеленского - ред.), что совместно с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном предлагаем создание инспекционной группы, сформированной из экспертов, назначенных Европейской комиссией и государствами-членами Евросоюза, которые бы прямо на месте определили реальное состояние технологического повреждения нефтепровода или его способность продолжать транзит нефти в Словакию", - цитирует Фицо РИА Новости. Он также напомнил украинскому президенту, что Киев до сих пор не позволил словацкому послу и послу ЕС провести такую инспекцию.Украинская сторона прекратила поставки топлива по "Дружбе" в конце января. Нефтепровод берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию, а через Белоруссию — в направлении Польши и Германии.По данным СМИ, киевский режим не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак". Братислава в ответ прекратила аварийный переток электроэнергии. Власти Словакии считают, что нефтепровод исправен, а остановка поставок — политическое решение ради шантажа для приближения Украины к членству в Евросоюзе.В свою очередь, Венгрия, которая тоже лишилась поставок, заблокировала очередной пакет антироссийских санкций ЕС и кредит Украине на 90 миллиардов евро, а также объявила о приостановке экспорта дизельного топлива.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

