27.02.2026
Когда будет первое в этом году лунное затмение
Когда будет первое в этом году лунное затмение
Когда будет первое в этом году лунное затмение
Первое лунное затмение в 2026 году увидят на Земле 3 марта. По расчетам ученых, фаза, когда Луна будет скрыта целиком, продлится примерно час. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 27.02.2026
2026-02-27T20:15
2026-02-27T20:15
космос
луна
затмение
новости
астрономия
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Первое лунное затмение в 2026 году увидят на Земле 3 марта. По расчетам ученых, фаза, когда Луна будет скрыта целиком, продлится примерно час. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.В отличие от солнечного затмения, чтобы наблюдать лунное, требуется выполнить только одно условие – надо увидеть Луну. К сожалению, пишут астрономы, даже этого минимума не получится сделать во всей европейской части страны.Затмение будет происходить примерно с 12:50 до 16:17 по московскому времени, когда к западу от Уральских гор еще будет день и Луна будет скрыта за горизонтом. Полная фаза, когда Луна будет скрыта целиком, продлится примерно час, с 14:04 до 15:03 по Москве.Тот факт, что затмения Солнца и Луны идут парами, разделенные одним и тем же временем в 15 земных суток, в астрологии называют "коридором затмений".Также затмение Луны является одним из прекрасных способов увидеть реальную форму Земли по форме производимой ей тени, уточнили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.Накануне в Лаборатории проинформировали, что ожидания грандиозного парада планет 28 февраля обернутся разочарованием, поскольку не все небесные тела можно будет увидеть невооруженным глазом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Солнце возвращается в состояние депрессии– что это значитК Земле приближается новая комета – как наблюдать в КрымуАстероид километрового диаметра пролетит мимо Земли – что ждет планету
космос, луна, затмение, новости, астрономия
Когда будет первое в этом году лунное затмение

Первое лунное затмение в 2026 году будет 3 марта – ученые

20:15 27.02.2026
 
© РИА Новости . Виталий Аньков
Лунное затмение - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Первое лунное затмение в 2026 году увидят на Земле 3 марта. По расчетам ученых, фаза, когда Луна будет скрыта целиком, продлится примерно час. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"Луна, тень которой совсем недавно, 17 февраля, падала на Землю, создавая солнечное затмение в Антарктиде завершает половину оборота по орбите вокруг Земли и окажется 3 марта точно с обратной ее стороны. В результате уже тень Земли упадет на Луну, вызвав первое в этом году лунное затмение", – сказано в сообщении.
В отличие от солнечного затмения, чтобы наблюдать лунное, требуется выполнить только одно условие – надо увидеть Луну. К сожалению, пишут астрономы, даже этого минимума не получится сделать во всей европейской части страны.
Затмение будет происходить примерно с 12:50 до 16:17 по московскому времени, когда к западу от Уральских гор еще будет день и Луна будет скрыта за горизонтом. Полная фаза, когда Луна будет скрыта целиком, продлится примерно час, с 14:04 до 15:03 по Москве.
Тот факт, что затмения Солнца и Луны идут парами, разделенные одним и тем же временем в 15 земных суток, в астрологии называют "коридором затмений".
"Затмение Луны Землей является одним из довольно простых способов измерить размер Луны и расстояние до нее, что было сделано еще в III веке до нашей эры. Для этого используется размер земной тени, который может быть определен по продолжительности затмения", – напомнили астрономы.
Также затмение Луны является одним из прекрасных способов увидеть реальную форму Земли по форме производимой ей тени, уточнили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Накануне в Лаборатории проинформировали, что ожидания грандиозного парада планет 28 февраля обернутся разочарованием, поскольку не все небесные тела можно будет увидеть невооруженным глазом.
