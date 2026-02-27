https://crimea.ria.ru/20260227/kogda-budet-pervoe-v-etom-godu-lunnoe-zatmenie-1153554665.html

Когда будет первое в этом году лунное затмение

Когда будет первое в этом году лунное затмение - РИА Новости Крым, 27.02.2026

Когда будет первое в этом году лунное затмение

Первое лунное затмение в 2026 году увидят на Земле 3 марта. По расчетам ученых, фаза, когда Луна будет скрыта целиком, продлится примерно час. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 27.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Первое лунное затмение в 2026 году увидят на Земле 3 марта. По расчетам ученых, фаза, когда Луна будет скрыта целиком, продлится примерно час. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.В отличие от солнечного затмения, чтобы наблюдать лунное, требуется выполнить только одно условие – надо увидеть Луну. К сожалению, пишут астрономы, даже этого минимума не получится сделать во всей европейской части страны.Затмение будет происходить примерно с 12:50 до 16:17 по московскому времени, когда к западу от Уральских гор еще будет день и Луна будет скрыта за горизонтом. Полная фаза, когда Луна будет скрыта целиком, продлится примерно час, с 14:04 до 15:03 по Москве.Тот факт, что затмения Солнца и Луны идут парами, разделенные одним и тем же временем в 15 земных суток, в астрологии называют "коридором затмений".Также затмение Луны является одним из прекрасных способов увидеть реальную форму Земли по форме производимой ей тени, уточнили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.Накануне в Лаборатории проинформировали, что ожидания грандиозного парада планет 28 февраля обернутся разочарованием, поскольку не все небесные тела можно будет увидеть невооруженным глазом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Солнце возвращается в состояние депрессии– что это значитК Земле приближается новая комета – как наблюдать в КрымуАстероид километрового диаметра пролетит мимо Земли – что ждет планету

