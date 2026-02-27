https://crimea.ria.ru/20260227/kogda-budet-pervoe-v-etom-godu-lunnoe-zatmenie-1153554665.html
Когда будет первое в этом году лунное затмение
Первое лунное затмение в 2026 году будет 3 марта – ученые
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Первое лунное затмение в 2026 году увидят на Земле 3 марта. По расчетам ученых, фаза, когда Луна будет скрыта целиком, продлится примерно час. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"Луна, тень которой совсем недавно, 17 февраля, падала на Землю, создавая солнечное затмение в Антарктиде завершает половину оборота по орбите вокруг Земли и окажется 3 марта точно с обратной ее стороны. В результате уже тень Земли упадет на Луну, вызвав первое в этом году лунное затмение", – сказано в сообщении.
В отличие от солнечного затмения, чтобы наблюдать лунное, требуется выполнить только одно условие – надо увидеть Луну. К сожалению, пишут астрономы, даже этого минимума не получится сделать во всей европейской части страны.
Затмение будет происходить примерно с 12:50 до 16:17 по московскому времени, когда к западу от Уральских гор еще будет день и Луна будет скрыта за горизонтом. Полная фаза, когда Луна будет скрыта целиком, продлится примерно час, с 14:04 до 15:03 по Москве.
Тот факт, что затмения Солнца и Луны идут парами, разделенные одним и тем же временем в 15 земных суток, в астрологии называют "коридором затмений".
"Затмение Луны Землей является одним из довольно простых способов измерить размер Луны и расстояние до нее, что было сделано еще в III веке до нашей эры. Для этого используется размер земной тени, который может быть определен по продолжительности затмения", – напомнили астрономы.
Также затмение Луны является одним из прекрасных способов увидеть реальную форму Земли по форме производимой ей тени, уточнили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Накануне в Лаборатории проинформировали, что ожидания грандиозного парада планет
28 февраля обернутся разочарованием, поскольку не все небесные тела можно будет увидеть невооруженным глазом.
