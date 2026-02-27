Рейтинг@Mail.ru
Высадка астронавтов на Луну может состояться в 2028 году - НАСА - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260227/vysadka-astronavtov-na-lunu-mozhet-sostoyatsya-v-2028-godu---nasa-1153560468.html
Высадка астронавтов на Луну может состояться в 2028 году - НАСА
Высадка астронавтов на Луну может состояться в 2028 году - НАСА - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Высадка астронавтов на Луну может состояться в 2028 году - НАСА
Высадка астронавтов на Луну может состояться в начале или конце 2028 года, сообщил глава НАСА Джаред Айзекман. РИА Новости Крым, 27.02.2026
2026-02-27T18:35
2026-02-27T18:35
наса
луна
космос
земля
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1b/1149784067_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_13faadf12572bb3ba52c630d2afc09bc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Высадка астронавтов на Луну может состояться в начале или конце 2028 года, сообщил глава НАСА Джаред Айзекман.В апреле может состояться попытка запуска миссии вокруг спутника. Artemis II станет первым пилотируемым приближением к Луне более чем за 50 лет. Четыре астронавта за десять дней облетят спутник и вернутся на Землю. Это станет самым дальним космическим путешествием, совершенным человеком.Айзекман ранее сообщил, что агентство планирует перед миссией по высадке на спутник еще один полет к Луне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260224/nasa-otlozhilo-start-lunnoy-missii--raketu-vozvraschayut-v-sborochnyy-tsekh-1153438965.html
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1b/1149784067_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e833fdf263df43d144adb9074e76b7a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
наса, луна, космос, земля, новости
Высадка астронавтов на Луну может состояться в 2028 году - НАСА

Высадка астронавтов на Луну может состояться в начале или конце 2028 года - НАСА

18:35 27.02.2026
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкТени и силуэты
Тени и силуэты - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Высадка астронавтов на Луну может состояться в начале или конце 2028 года, сообщил глава НАСА Джаред Айзекман.
"Возможность для миссии Artemis III, если у нас получится, откроется к середине 2027 года. Что даст нам возможность (для миссии по высадке - ред.) к началу или к концу 2028 года", - сказал Айзекман журналистам.
В апреле может состояться попытка запуска миссии вокруг спутника. Artemis II станет первым пилотируемым приближением к Луне более чем за 50 лет. Четыре астронавта за десять дней облетят спутник и вернутся на Землю. Это станет самым дальним космическим путешествием, совершенным человеком.
Айзекман ранее сообщил, что агентство планирует перед миссией по высадке на спутник еще один полет к Луне.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Ракета-носитель SLS (Space Launch System) и космический корабль Orion НАСА
24 февраля, 11:13
NASA отложило старт лунной миссии – ракету возвращают в сборочный цех
 
НАСАЛунакосмосЗемляНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:41Вторые пенсии военным пенсионерам в Крыму – порядок начислений
19:03Мощное потепление: погода в Крыму в первые выходные весны
18:35Высадка астронавтов на Луну может состояться в 2028 году - НАСА
18:24На Кубани грузовой поезд сбил легковушку
18:11Сайты Роскомнадзора и Минобороны РФ подверглись хакерской атаке
17:58ПСБ предложил крымчанам страхование жилья с защитой от повреждений БПЛА
17:45Премьер Словакии уличил Зеленского во лжи
17:32Ремонт на Адмирала Октябрьского в Севастополе выполнен на 76 процентов
17:11Разработки севастопольских ученых внесли в Госреестр
16:56В Крыму начнут учитывать погоду при ремонте дорог
16:43Состав представителей Крыма в Госдуме подвергнется ротации - Константинов
16:37Стала известна дата открытия движения по "горбатому" мосту в Симферополе
16:32Когда Запад признает Крым российским
16:22В Крым летом запустят беспересадочные вагоны из Пскова
16:15Крымский мост сейчас - начала расти очередь
16:08Весна на грядках: как под Симферополем выращивают тюльпаны
16:02Подозреваемому в похищении девочки и его подруге предъявили обвинения
15:49В ДТП со "скорой" в Краснодаре пострадали четыре человека
15:33Открытия Панорамы и Исторического бульвара в Севастополе ждут через год
15:19Кот, девочка и солдат: памятник Вежливым людям в Крыму – инфографика
Лента новостейМолния