Высадка астронавтов на Луну может состояться в 2028 году - НАСА
Высадка астронавтов на Луну может состояться в 2028 году - НАСА - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Высадка астронавтов на Луну может состояться в 2028 году - НАСА
Высадка астронавтов на Луну может состояться в начале или конце 2028 года, сообщил глава НАСА Джаред Айзекман. РИА Новости Крым, 27.02.2026
2026-02-27T18:35
2026-02-27T18:35
2026-02-27T18:35
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Высадка астронавтов на Луну может состояться в начале или конце 2028 года, сообщил глава НАСА Джаред Айзекман.В апреле может состояться попытка запуска миссии вокруг спутника. Artemis II станет первым пилотируемым приближением к Луне более чем за 50 лет. Четыре астронавта за десять дней облетят спутник и вернутся на Землю. Это станет самым дальним космическим путешествием, совершенным человеком.Айзекман ранее сообщил, что агентство планирует перед миссией по высадке на спутник еще один полет к Луне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Высадка астронавтов на Луну может состояться в 2028 году - НАСА
