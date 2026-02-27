https://crimea.ria.ru/20260227/premer-slovakii-ulichil-zelenskogo-vo-lzhi--1153559073.html

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо уличил главу киевского режима Владимира Зеленского во лжи о повреждении трубопровода "Дружба". Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 27.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев — РИА Новости Крым. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо уличил главу киевского режима Владимира Зеленского во лжи о повреждении трубопровода "Дружба". Об этом пишет РИА Новости.Украинская сторона прекратила поставки топлива по "Дружбе" в конце января. Нефтепровод берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию, а через Белоруссию — в направлении Польши и Германии.По данным СМИ, киевский режим не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак". Братислава в ответ прекратила аварийный переток электроэнергии. Власти Словакии считают, что нефтепровод исправен, а остановка поставок — политическое решение ради шантажа для приближения Украины к членству в Евросоюзе.В свою очередь, Венгрия, которая тоже лишилась поставок, заблокировала очередной пакет антироссийских санкций ЕС и кредит Украине на 90 миллиардов евро, а также объявила о приостановке экспорта дизельного топлива.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

