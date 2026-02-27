https://crimea.ria.ru/20260227/premer-slovakii-ulichil-zelenskogo-vo-lzhi--1153559073.html
Премьер Словакии уличил Зеленского во лжи
Премьер Словакии уличил Зеленского во лжи - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Премьер Словакии уличил Зеленского во лжи
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев — РИА Новости Крым. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо уличил главу киевского режима Владимира Зеленского во лжи о повреждении трубопровода "Дружба". Об этом пишет РИА Новости.Украинская сторона прекратила поставки топлива по "Дружбе" в конце января. Нефтепровод берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию, а через Белоруссию — в направлении Польши и Германии.По данным СМИ, киевский режим не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак". Братислава в ответ прекратила аварийный переток электроэнергии. Власти Словакии считают, что нефтепровод исправен, а остановка поставок — политическое решение ради шантажа для приближения Украины к членству в Евросоюзе.В свою очередь, Венгрия, которая тоже лишилась поставок, заблокировала очередной пакет антироссийских санкций ЕС и кредит Украине на 90 миллиардов евро, а также объявила о приостановке экспорта дизельного топлива.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев — РИА Новости Крым. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо уличил главу киевского режима Владимира Зеленского во лжи о повреждении трубопровода "Дружба". Об этом пишет РИА Новости.
"Он говорит, что "Броды" якобы повреждены, это та часть нефтепровода, которая проходит по территории Украины. Это неправда, потому что они нам предлагают альтернативу, чтобы мы брали какую-то другую нефть через Одессу. Она должна была бы прийти до пункта "Броды" и оттуда отправилась в Словакию. Как же тогда "Броды" могут быть повреждены", — сказал он.
Украинская сторона прекратила поставки топлива по "Дружбе" в конце января. Нефтепровод берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию, а через Белоруссию — в направлении Польши и Германии.
По данным СМИ, киевский режим не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак". Братислава в ответ прекратила аварийный переток электроэнергии. Власти Словакии считают, что нефтепровод исправен, а остановка поставок — политическое решение ради шантажа для приближения Украины к членству в Евросоюзе.
В свою очередь, Венгрия, которая тоже лишилась поставок, заблокировала очередной пакет антироссийских санкций ЕС и кредит Украине на 90 миллиардов евро, а также объявила о приостановке экспорта дизельного топлива.
