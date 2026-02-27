Рейтинг@Mail.ru
Мощное потепление: погода в Крыму в первые выходные весны - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260227/moschnoe-poteplenie-pogoda-v-krymu-v-pervye-vykhodnye-vesny-1153554360.html
Мощное потепление: погода в Крыму в первые выходные весны
Мощное потепление: погода в Крыму в первые выходные весны - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Мощное потепление: погода в Крыму в первые выходные весны
Значительное улучшение погоды ожидается в ближайшие выходные в Крыму. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" РИА Новости Крым, 27.02.2026
2026-02-27T19:03
2026-02-27T19:03
погода
крымская погода
погода в крыму
евгений тишковец
центр погоды "фобос"
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1a/1153520618_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8cccc4030128ec9deb5be957030ab71b.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Значительное улучшение погоды ожидается в ближайшие выходные в Крыму. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам синоптика, в субботу погода наладится - гребень антициклона с севера начнет медленно, но верно выдавливать последние остатки циклонического влияния на Кавказ.В воскресенье же, по информации специалиста, ожидается мощное потепление."Антициклон будет по нарастающей охватывать все больше и больше районов юга нашей страны, поэтому суточные колебания возрастут. Ночью, опять же, не обойдется без легких заморозков – около 0, минимум до -2…-3 градусов. А в дневные часы ожидается мощная адвекция теплого воздуха в условиях идеальной солнечной погоды. То есть воскресенье будет просто шикарным", - заверил он.Евгений Тишковец обозначил, что, как и положено, в начале весны, 1 марта, температурный фон сразу же вернется, и даже немножко опередит, климатические показатели.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1a/1153520618_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e1239018ccd651e13c5557f35942710f.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, крымская погода, погода в крыму, евгений тишковец, центр погоды "фобос", крым
Мощное потепление: погода в Крыму в первые выходные весны

Мощное потепление ждет Крым в выходные дни - ФОБОС

19:03 27.02.2026
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта
Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Значительное улучшение погоды ожидается в ближайшие выходные в Крыму. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По словам синоптика, в субботу погода наладится - гребень антициклона с севера начнет медленно, но верно выдавливать последние остатки циклонического влияния на Кавказ.
"Погодные условия будут только улучшаться. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью еще сохранится, вероятность легких заморозков от 0 до -3 градусов, ну а днем под лучами еще февральского солнца температура воздуха повысится до +2…+5, может быть + 3…+6 градусов", - рассказал он.
В воскресенье же, по информации специалиста, ожидается мощное потепление.
"Антициклон будет по нарастающей охватывать все больше и больше районов юга нашей страны, поэтому суточные колебания возрастут. Ночью, опять же, не обойдется без легких заморозков – около 0, минимум до -2…-3 градусов. А в дневные часы ожидается мощная адвекция теплого воздуха в условиях идеальной солнечной погоды. То есть воскресенье будет просто шикарным", - заверил он.
Евгений Тишковец обозначил, что, как и положено, в начале весны, 1 марта, температурный фон сразу же вернется, и даже немножко опередит, климатические показатели.
"В дневные часы столбики термометров пойдут на штурм отметки +10 градусов в Симферополе. Ну а по Крыму потепление до +7. Запахнет настоящей весной, с пролонгацией на начало следующей недели. Так что природа все восстановит, баланс наступит, и все будет отлично", - заключил метеоролог.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПогодаКрымская погодаПогода в КрымуЕвгений ТишковецЦентр погоды "ФОБОС"Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:41Вторые пенсии военным пенсионерам в Крыму – порядок начислений
19:03Мощное потепление: погода в Крыму в первые выходные весны
18:35Высадка астронавтов на Луну может состояться в 2028 году - НАСА
18:24На Кубани грузовой поезд сбил легковушку
18:11Сайты Роскомнадзора и Минобороны РФ подверглись хакерской атаке
17:58ПСБ предложил крымчанам страхование жилья с защитой от повреждений БПЛА
17:45Премьер Словакии уличил Зеленского во лжи
17:32Ремонт на Адмирала Октябрьского в Севастополе выполнен на 76 процентов
17:11Разработки севастопольских ученых внесли в Госреестр
16:56В Крыму начнут учитывать погоду при ремонте дорог
16:43Состав представителей Крыма в Госдуме подвергнется ротации - Константинов
16:37Стала известна дата открытия движения по "горбатому" мосту в Симферополе
16:32Когда Запад признает Крым российским
16:22В Крым летом запустят беспересадочные вагоны из Пскова
16:15Крымский мост сейчас - начала расти очередь
16:08Весна на грядках: как под Симферополем выращивают тюльпаны
16:02Подозреваемому в похищении девочки и его подруге предъявили обвинения
15:49В ДТП со "скорой" в Краснодаре пострадали четыре человека
15:33Открытия Панорамы и Исторического бульвара в Севастополе ждут через год
15:19Кот, девочка и солдат: памятник Вежливым людям в Крыму – инфографика
Лента новостейМолния