https://crimea.ria.ru/20260227/moschnoe-poteplenie-pogoda-v-krymu-v-pervye-vykhodnye-vesny-1153554360.html

Мощное потепление: погода в Крыму в первые выходные весны

Мощное потепление: погода в Крыму в первые выходные весны - РИА Новости Крым, 27.02.2026

Мощное потепление: погода в Крыму в первые выходные весны

Значительное улучшение погоды ожидается в ближайшие выходные в Крыму. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" РИА Новости Крым, 27.02.2026

2026-02-27T19:03

2026-02-27T19:03

2026-02-27T19:03

погода

крымская погода

погода в крыму

евгений тишковец

центр погоды "фобос"

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1a/1153520618_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8cccc4030128ec9deb5be957030ab71b.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Значительное улучшение погоды ожидается в ближайшие выходные в Крыму. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам синоптика, в субботу погода наладится - гребень антициклона с севера начнет медленно, но верно выдавливать последние остатки циклонического влияния на Кавказ.В воскресенье же, по информации специалиста, ожидается мощное потепление."Антициклон будет по нарастающей охватывать все больше и больше районов юга нашей страны, поэтому суточные колебания возрастут. Ночью, опять же, не обойдется без легких заморозков – около 0, минимум до -2…-3 градусов. А в дневные часы ожидается мощная адвекция теплого воздуха в условиях идеальной солнечной погоды. То есть воскресенье будет просто шикарным", - заверил он.Евгений Тишковец обозначил, что, как и положено, в начале весны, 1 марта, температурный фон сразу же вернется, и даже немножко опередит, климатические показатели.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, крымская погода, погода в крыму, евгений тишковец, центр погоды "фобос", крым