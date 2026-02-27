https://crimea.ria.ru/20260227/moschnoe-poteplenie-pogoda-v-krymu-v-pervye-vykhodnye-vesny-1153554360.html
Мощное потепление: погода в Крыму в первые выходные весны

Значительное улучшение погоды ожидается в ближайшие выходные в Крыму. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос"
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Значительное улучшение погоды ожидается в ближайшие выходные в Крыму. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам синоптика, в субботу погода наладится - гребень антициклона с севера начнет медленно, но верно выдавливать последние остатки циклонического влияния на Кавказ.В воскресенье же, по информации специалиста, ожидается мощное потепление."Антициклон будет по нарастающей охватывать все больше и больше районов юга нашей страны, поэтому суточные колебания возрастут. Ночью, опять же, не обойдется без легких заморозков – около 0, минимум до -2…-3 градусов. А в дневные часы ожидается мощная адвекция теплого воздуха в условиях идеальной солнечной погоды. То есть воскресенье будет просто шикарным", - заверил он.Евгений Тишковец обозначил, что, как и положено, в начале весны, 1 марта, температурный фон сразу же вернется, и даже немножко опередит, климатические показатели.
РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым.
Значительное улучшение погоды ожидается в ближайшие выходные в Крыму. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По словам синоптика, в субботу погода наладится - гребень антициклона с севера начнет медленно, но верно выдавливать последние остатки циклонического влияния на Кавказ.
"Погодные условия будут только улучшаться. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью еще сохранится, вероятность легких заморозков от 0 до -3 градусов, ну а днем под лучами еще февральского солнца температура воздуха повысится до +2…+5, может быть + 3…+6 градусов", - рассказал он.
В воскресенье же, по информации специалиста, ожидается мощное потепление.
"Антициклон будет по нарастающей охватывать все больше и больше районов юга нашей страны, поэтому суточные колебания возрастут. Ночью, опять же, не обойдется без легких заморозков – около 0, минимум до -2…-3 градусов. А в дневные часы ожидается мощная адвекция теплого воздуха в условиях идеальной солнечной погоды. То есть воскресенье будет просто шикарным", - заверил он.
Евгений Тишковец обозначил, что, как и положено, в начале весны, 1 марта, температурный фон сразу же вернется, и даже немножко опередит, климатические показатели.
"В дневные часы столбики термометров пойдут на штурм отметки +10 градусов в Симферополе. Ну а по Крыму потепление до +7. Запахнет настоящей весной, с пролонгацией на начало следующей недели. Так что природа все восстановит, баланс наступит, и все будет отлично", - заключил метеоролог.
