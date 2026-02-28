https://crimea.ria.ru/20260228/pogoda-v-krymu-v-posledniy-den-zimy-1153528948.html

Погода в Крыму в последний день зимы

Погода в Крыму в последний день зимы - РИА Новости Крым, 28.02.2026

Погода в Крыму в последний день зимы

В субботу в Крыму ожидается сухая погода, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Об... РИА Новости Крым, 28.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается сухая погода, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман, гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4, днем +4...+6 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +6...+8.В Ялте, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, в Алуште - дождь со снегом. Температура воздуха ночью от -2...+3 до +3, днем от +1 до +6 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

