Погода в Крыму в последний день зимы
Погода в Крыму в последний день зимы
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается сухая погода, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман, гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4, днем +4...+6 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +6...+8.В Ялте, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, в Алуште - дождь со снегом. Температура воздуха ночью от -2...+3 до +3, днем от +1 до +6 градусов.
Погода в Крыму в субботу
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается сухая погода, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, 28 февраля местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 28 февраля -4…+1; днем +4…+9, в горах 0…+2", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман, гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4, днем +4...+6 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +6...+8.
В Ялте, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, в Алуште - дождь со снегом. Температура воздуха ночью от -2...+3 до +3, днем от +1 до +6 градусов.
