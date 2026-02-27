Рейтинг@Mail.ru
Мощный взрыв прогремел в многоэтажке на юго-западе Москвы - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Мощный взрыв прогремел в многоэтажке на юго-западе Москвы
Мощный взрыв прогремел в многоэтажке на юго-западе Москвы - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Мощный взрыв прогремел в многоэтажке на юго-западе Москвы
Взрыв, предположительно, произошел в многоэтажном доме на юго-западе Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. РИА Новости Крым, 27.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Взрыв, предположительно, произошел в многоэтажном доме на юго-западе Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.По информации "Мосгаза", дом, где произошел взрыв, не газифицирован.По предварительным данным, в результате взрыва пострадали два человека. Погибших нет, пишет издание.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
москва
Мощный взрыв прогремел в многоэтажке на юго-западе Москвы

Взрыв прогремел в негазифицированной многоэтажке на юго-западе Москвы

22:39 27.02.2026 (обновлено: 23:16 27.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Взрыв, предположительно, произошел в многоэтажном доме на юго-западе Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
"В квартире на 15-м этаже 17-этажного жилого дома на улице Кадырова, предположительно, произошел взрыв", - говорится в сообщении.
По информации "Мосгаза", дом, где произошел взрыв, не газифицирован.

По предварительным данным, в результате взрыва пострадали два человека. Погибших нет, пишет издание.
