Мощный взрыв прогремел в многоэтажке на юго-западе Москвы
2026-02-27T22:39
2026-02-27T22:39
2026-02-27T23:16
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Взрыв, предположительно, произошел в многоэтажном доме на юго-западе Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.По информации "Мосгаза", дом, где произошел взрыв, не газифицирован.По предварительным данным, в результате взрыва пострадали два человека. Погибших нет, пишет издание.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
22:39 27.02.2026 (обновлено: 23:16 27.02.2026)