Журналист РИА Новости Крым в Керчи получил награду "Золотой грифон"

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Собственный корреспондент РИА Новости Крым в Керчи Вадим Рыбалкин стал победителем городского рейтинга достижений "Золотой грифон".По итогам 2025 года он завоевал победу в номинации "За достижения в информационной деятельности". Церемония состоялась в концертном зале Керченского дворца культуры "Корабел"."Золотой грифон" – самая главная и почетная награда города-героя. Среди лауреатов – известные керчане, заслужившие статуэтку своим трудом, весомым вкладом в жизнедеятельность города.Первая церемония награждения прошла в городском доме культуры в 2000 году. Статуэтка "Золотой грифон" – точная копия стелы, расположенной в самом сердце Керчи, на площади Ленина.Также на этой неделе сообщалось, что шеф-редактор специальных проектов сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова стала обладателем диплома II степени XIV Международного конкурса "Город в зеркале СМИ – 2025".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотрудники "Россия сегодня" в Крыму награждены премиями "Журналист года"Наши защитники: в Ливадии открылась выставка военкора РИА Новости КрымВыставка РИА Новости Крым "Защитники земли русской" открылась в Ялте

