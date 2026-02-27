Рейтинг@Mail.ru
Журналист РИА Новости Крым в Керчи получил награду "Золотой грифон" - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260227/zhurnalist-ria-novosti-krym-v-kerchi-poluchil-nagradu-zolotoy-grifon-1153553277.html
Журналист РИА Новости Крым в Керчи получил награду "Золотой грифон"
Журналист РИА Новости Крым в Керчи получил награду "Золотой грифон" - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Журналист РИА Новости Крым в Керчи получил награду "Золотой грифон"
Собственный корреспондент РИА Новости Крым в Керчи Вадим Рыбалкин стал победителем городского рейтинга достижений "Золотой грифон". РИА Новости Крым, 27.02.2026
2026-02-27T20:42
2026-02-27T20:46
крым
новости крыма
керчь
риа новости крым
награды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1b/1153561666_238:137:1496:844_1920x0_80_0_0_4df0748151e574cfb341344171993895.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Собственный корреспондент РИА Новости Крым в Керчи Вадим Рыбалкин стал победителем городского рейтинга достижений "Золотой грифон".По итогам 2025 года он завоевал победу в номинации "За достижения в информационной деятельности". Церемония состоялась в концертном зале Керченского дворца культуры "Корабел"."Золотой грифон" – самая главная и почетная награда города-героя. Среди лауреатов – известные керчане, заслужившие статуэтку своим трудом, весомым вкладом в жизнедеятельность города.Первая церемония награждения прошла в городском доме культуры в 2000 году. Статуэтка "Золотой грифон" – точная копия стелы, расположенной в самом сердце Керчи, на площади Ленина.Также на этой неделе сообщалось, что шеф-редактор специальных проектов сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова стала обладателем диплома II степени XIV Международного конкурса "Город в зеркале СМИ – 2025".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотрудники "Россия сегодня" в Крыму награждены премиями "Журналист года"Наши защитники: в Ливадии открылась выставка военкора РИА Новости КрымВыставка РИА Новости Крым "Защитники земли русской" открылась в Ялте
крым
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1b/1153561666_342:136:1285:844_1920x0_80_0_0_5b85e683f2a543084dea2f93d3b53431.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, керчь, риа новости крым, награды
Журналист РИА Новости Крым в Керчи получил награду "Золотой грифон"

Собкор РИА Новости Крым в Керчи стал победителем рейтинга достижений "Золотой грифон"

20:42 27.02.2026 (обновлено: 20:46 27.02.2026)
 
© РИА Новости КрымСобкор РИА Новости Крым Вадим Рыбалкин
Собкор РИА Новости Крым Вадим Рыбалкин - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Собственный корреспондент РИА Новости Крым в Керчи Вадим Рыбалкин стал победителем городского рейтинга достижений "Золотой грифон".
По итогам 2025 года он завоевал победу в номинации "За достижения в информационной деятельности". Церемония состоялась в концертном зале Керченского дворца культуры "Корабел".

"Считаю эту победу общей и хочу разделить ее с каждым участником нашего профессионального коллектива", – рассказал журналист РИА Новости Крым.

© РИА Новости КрымНаграда "Золотой грифон"
Награда Золотой грифон - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости Крым
Награда "Золотой грифон"
"Золотой грифон" – самая главная и почетная награда города-героя. Среди лауреатов – известные керчане, заслужившие статуэтку своим трудом, весомым вкладом в жизнедеятельность города.
Первая церемония награждения прошла в городском доме культуры в 2000 году. Статуэтка "Золотой грифон" – точная копия стелы, расположенной в самом сердце Керчи, на площади Ленина.
Также на этой неделе сообщалось, что шеф-редактор специальных проектов сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова стала обладателем диплома II степени XIV Международного конкурса "Город в зеркале СМИ – 2025".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сотрудники "Россия сегодня" в Крыму награждены премиями "Журналист года"
Наши защитники: в Ливадии открылась выставка военкора РИА Новости Крым
Выставка РИА Новости Крым "Защитники земли русской" открылась в Ялте
 
КрымНовости КрымаКерчьРИА Новости КрымНаграды
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:48Воздушная тревога объявлена в Севастополе
21:43Республиканская детская больница Крыма получит новейшее медоборудование
21:09В Севастополе закрыли рейд
20:51Зеленский отверг предложение об инспекции на нефтепроводе "Дружба"
20:42Журналист РИА Новости Крым в Керчи получил награду "Золотой грифон"
20:15Когда будет первое в этом году лунное затмение
19:41Вторые пенсии военным пенсионерам в Крыму – порядок начислений
19:03Мощное потепление: погода в Крыму в первые выходные весны
18:35Высадка астронавтов на Луну может состояться в 2028 году - НАСА
18:24На Кубани грузовой поезд сбил легковушку
18:11Сайты Роскомнадзора и Минобороны РФ подверглись хакерской атаке
17:58ПСБ предложил крымчанам страхование жилья с защитой от повреждений БПЛА
17:45Премьер Словакии уличил Зеленского во лжи
17:32Ремонт на Адмирала Октябрьского в Севастополе выполнен на 76 процентов
17:11Разработки севастопольских ученых внесли в Госреестр
16:56В Крыму начнут учитывать погоду при ремонте дорог
16:43Состав представителей Крыма в Госдуме подвергнется ротации - Константинов
16:37Стала известна дата открытия движения по "горбатому" мосту в Симферополе
16:32Когда Запад признает Крым российским
16:22В Крым летом запустят беспересадочные вагоны из Пскова
Лента новостейМолния