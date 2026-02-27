ПСБ предложил крымчанам страхование жилья с защитой от повреждений БПЛА

https://crimea.ria.ru/20260227/psb-predlozhil-krymchanam-strakhovanie-zhilya-s-zaschitoy-ot-povrezhdeniy-bpla-1153559605.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. ПАО "Банк ПСБ" предлагает крымчанам универсальное решение для комплексной защиты имущества – страховой продукт "Моя территория", он действует в том числе на защиту жилья от повреждений БПЛА, сообщает пресс-служба банка.Действие полиса распространяется на дома и квартиры, их внутреннюю и внешнюю отделку, инженерное оборудование, домашнее имущество, а также гражданскую ответственность перед соседями, если их имуществу причинен ущерб по вине владельца застрахованного объекта.Услуги предоставляет ООО "ПСБ Страхование", входящее в банковскую группу ПСБ.Программа "Моя территория" включает широкий перечень страховых рисков и дополнительных услуг:Максимальная сумма страхового возмещения зависит от выбранной программы и может достигать 3,6 миллиона рублей. При наступлении страхового случая клиенту необходимо обратиться в "ПСБ Страхование", выплата производится в течение десяти дней с момента получения полного пакета документов (при условии признания случая страховым)."В жизни существуют риски, которые невозможно полностью исключить. В результате происшествия может пострадать не только ваше имущество, но и собственность соседей. Разногласия и споры, внезапные финансовые траты на восстановление жилья или устранения последствий ущерба могут серьезно подорвать семейный бюджет. Наш продукт "Моя территория" обеспечивает финансовую защиту в режиме 24/7, позволяя клиентам чувствовать себя спокойно в любой ситуации", – отметила управляющий Крымским филиалом ПСБ Светлана Сидорова, ее слова приводит пресс-служба банка.Полис "Моя территория" можно оформить для себя или приобрести в подарок в любом офисе ПСБ в Крыму. Активировать его необходимо в течение 90 дней с момента покупки – страховая защита начинает действовать на 15-й календарный день после активации.Реклама, ПАО "Банк ПСБ", erid: F7NfYUJCUneTUxj7LLHM
