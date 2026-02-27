Рейтинг@Mail.ru
27.02.2026
ПСБ предложил крымчанам страхование жилья с защитой от повреждений БПЛА
ПСБ предложил крымчанам страхование жилья с защитой от повреждений БПЛА - РИА Новости Крым, 27.02.2026
ПСБ предложил крымчанам страхование жилья с защитой от повреждений БПЛА
ПАО "Банк ПСБ" предлагает крымчанам универсальное решение для комплексной защиты имущества – страховой продукт "Моя территория", он действует в том числе на... РИА Новости Крым, 27.02.2026
2026-02-27T17:58
2026-02-27T17:58
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. ПАО "Банк ПСБ" предлагает крымчанам универсальное решение для комплексной защиты имущества – страховой продукт "Моя территория", он действует в том числе на защиту жилья от повреждений БПЛА, сообщает пресс-служба банка.Действие полиса распространяется на дома и квартиры, их внутреннюю и внешнюю отделку, инженерное оборудование, домашнее имущество, а также гражданскую ответственность перед соседями, если их имуществу причинен ущерб по вине владельца застрахованного объекта.Услуги предоставляет ООО "ПСБ Страхование", входящее в банковскую группу ПСБ.Программа "Моя территория" включает широкий перечень страховых рисков и дополнительных услуг:Максимальная сумма страхового возмещения зависит от выбранной программы и может достигать 3,6 миллиона рублей. При наступлении страхового случая клиенту необходимо обратиться в "ПСБ Страхование", выплата производится в течение десяти дней с момента получения полного пакета документов (при условии признания случая страховым)."В жизни существуют риски, которые невозможно полностью исключить. В результате происшествия может пострадать не только ваше имущество, но и собственность соседей. Разногласия и споры, внезапные финансовые траты на восстановление жилья или устранения последствий ущерба могут серьезно подорвать семейный бюджет. Наш продукт "Моя территория" обеспечивает финансовую защиту в режиме 24/7, позволяя клиентам чувствовать себя спокойно в любой ситуации", – отметила управляющий Крымским филиалом ПСБ Светлана Сидорова, ее слова приводит пресс-служба банка.Полис "Моя территория" можно оформить для себя или приобрести в подарок в любом офисе ПСБ в Крыму. Активировать его необходимо в течение 90 дней с момента покупки – страховая защита начинает действовать на 15-й календарный день после активации.Реклама, ПАО "Банк ПСБ", erid: F7NfYUJCUneTUxj7LLHM
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1b/1153559481_0:16:1152:880_1920x0_80_0_0_f4c48545f1d424028c1e2a9bbd664d81.jpg
1920
1920
true
ПСБ предложил крымчанам страхование жилья с защитой от повреждений БПЛА

17:58 27.02.2026
 
© Фото сгенерировано ИИПСБ предложил крымчанам страхование жилья с защитой от повреждений БПЛА
ПСБ предложил крымчанам страхование жилья с защитой от повреждений БПЛА
© Фото сгенерировано ИИ
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. ПАО "Банк ПСБ" предлагает крымчанам универсальное решение для комплексной защиты имущества – страховой продукт "Моя территория", он действует в том числе на защиту жилья от повреждений БПЛА, сообщает пресс-служба банка.
Действие полиса распространяется на дома и квартиры, их внутреннюю и внешнюю отделку, инженерное оборудование, домашнее имущество, а также гражданскую ответственность перед соседями, если их имуществу причинен ущерб по вине владельца застрахованного объекта.
Услуги предоставляет ООО "ПСБ Страхование", входящее в банковскую группу ПСБ.
Программа "Моя территория" включает широкий перечень страховых рисков и дополнительных услуг:
  • механические повреждения (пожар, взрыв газа, повреждение водой, перебои электроэнергии);
  • стихийные бедствия;
  • противоправные действия третьих лиц (кража со взломом, вандализм);
  • падение деревьев, летающих объектов, в том числе БПЛА и их фрагменты;
  • наезд транспортных средств;
  • террористический акт;
  • уборка территории и помощь по дому, вызванные страховым событием;
  • юридические консультации экспертов;
  • сервис "Мастер онлайн" (18+) – видеоконсультации специалистов по бытовой технике и другие дистанционные услуги.
Максимальная сумма страхового возмещения зависит от выбранной программы и может достигать 3,6 миллиона рублей. При наступлении страхового случая клиенту необходимо обратиться в "ПСБ Страхование", выплата производится в течение десяти дней с момента получения полного пакета документов (при условии признания случая страховым).
"В жизни существуют риски, которые невозможно полностью исключить. В результате происшествия может пострадать не только ваше имущество, но и собственность соседей. Разногласия и споры, внезапные финансовые траты на восстановление жилья или устранения последствий ущерба могут серьезно подорвать семейный бюджет. Наш продукт "Моя территория" обеспечивает финансовую защиту в режиме 24/7, позволяя клиентам чувствовать себя спокойно в любой ситуации", – отметила управляющий Крымским филиалом ПСБ Светлана Сидорова, ее слова приводит пресс-служба банка.
Полис "Моя территория" можно оформить для себя или приобрести в подарок в любом офисе ПСБ в Крыму. Активировать его необходимо в течение 90 дней с момента покупки – страховая защита начинает действовать на 15-й календарный день после активации.
Реклама, ПАО "Банк ПСБ", erid: F7NfYUJCUneTUxj7LLHM
