На Кубани грузовой поезд сбил легковушку - РИА Новости Крым, 27.02.2026
На Кубани грузовой поезд сбил легковушку
На Кубани грузовой поезд сбил легковушку - РИА Новости Крым, 27.02.2026
На Кубани грузовой поезд сбил легковушку
Грузовой поезд сбил легковушку на железнодорожном переезде в Краснодарском крае, в аварии никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской...
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Грузовой поезд сбил легковушку на железнодорожном переезде в Краснодарском крае, в аварии никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал. На движение других поездов авария не повлияло.Южная транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия. По ее итогам будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не уступил дорогу: в ДТП в Сочи погиб водитель "Оки" В Ставропольском крае поезд столкнулся с легковушкой Выехал на пути: двое пострадали в столкновении авто и поезда на Кубани
Новости
На Кубани грузовой поезд сбил легковушку

В Краснодарском крае грузовой поезд сбил выехавшую на пути легковушку

18:24 27.02.2026
 
© Южная транспортная прокуратураДТП на переезде а Краснодарском крае
ДТП на переезде а Краснодарском крае
© Южная транспортная прокуратура
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Грузовой поезд сбил легковушку на железнодорожном переезде в Краснодарском крае, в аварии никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.
"На железнодорожном переезде между станциями Усть-Лабинская и Двубратский Северо-Кавказской железной дороги водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал. На движение других поездов авария не повлияло.
Южная транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия. По ее итогам будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.
