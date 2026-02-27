https://crimea.ria.ru/20260227/na-kubani-gruzovoy-poezd-sbil-legkovushku-1153560289.html
На Кубани грузовой поезд сбил легковушку
На Кубани грузовой поезд сбил легковушку - РИА Новости Крым, 27.02.2026
На Кубани грузовой поезд сбил легковушку
Грузовой поезд сбил легковушку на железнодорожном переезде в Краснодарском крае, в аварии никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской... РИА Новости Крым, 27.02.2026
2026-02-27T18:24
2026-02-27T18:24
2026-02-27T18:24
кубань
поезд
дтп
происшествия
новости
железная дорога
краснодарский край
южная транспортная прокуратура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1b/1153558519_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_fd5f6a7eec69cf191c409f6da483b8aa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Грузовой поезд сбил легковушку на железнодорожном переезде в Краснодарском крае, в аварии никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал. На движение других поездов авария не повлияло.Южная транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия. По ее итогам будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не уступил дорогу: в ДТП в Сочи погиб водитель "Оки" В Ставропольском крае поезд столкнулся с легковушкой Выехал на пути: двое пострадали в столкновении авто и поезда на Кубани
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1b/1153558519_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_5e982cf0f2d404ada0671eb1889151a2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кубань, поезд, дтп, происшествия, новости, железная дорога, краснодарский край, южная транспортная прокуратура
На Кубани грузовой поезд сбил легковушку
В Краснодарском крае грузовой поезд сбил выехавшую на пути легковушку