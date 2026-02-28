Рейтинг@Mail.ru
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 28.02.2026
Отбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 28.02.2026
Отбой воздушной тревоги в Севастополе
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.Сирены в городе выключают после соответствующего сигнала со стороны военных: звук выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.
Отбой воздушной тревоги в Севастополе

В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", – написал губернатор.
Сирены в городе выключают после соответствующего сигнала со стороны военных: звук выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
