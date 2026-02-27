https://crimea.ria.ru/20260227/zelenskiy-sdelal-priznanie-o-yadernom-oruzhii-dlya-ukrainy-1153563619.html

Зеленский сделал признание о ядерном оружии для Украины

Зеленский сделал признание о ядерном оружии для Украины - РИА Новости Крым, 27.02.2026

Зеленский сделал признание о ядерном оружии для Украины

Владимир Зеленский заявил в интервью Sky News, что "с удовольствием" получил бы ядерное оружие от Франции и Великобритании, но таких предложений он якобы пока... РИА Новости Крым, 27.02.2026

2026-02-27T22:45

2026-02-27T22:45

2026-02-27T22:51

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил в интервью Sky News, что "с удовольствием" получил бы ядерное оружие от Франции и Великобритании, но таких предложений он якобы пока не получал.Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Киеву ядерное оружие.В Совете Федерации РФ заявили, что такой сговор грозит обеим странам катастрофой и призвал Лондон и Париж провести парламентское расследование в связи с информацией от СВР.Позже ситуацию прокомментировал президент России Владимир Путин и сделал предупреждение.Политолог Дмитрий Журавлев, комментируя заявления Лондона о готовности отправить первыми военных на Украину, высказал мнение, что это отчаянный шаг Британии, сделанный прежде всего для привлечения внимания к себе в контексте проведения переговоров РФ и США.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев заявил об ответе РФ на возможную передачу Киеву ядерного оружияРоссия даст жесткий отпор попыткам передать Киеву ядерное оружие – МИДРоссия доведет до США сведения о ядерном оружии для Украины – Кремль

