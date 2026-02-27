https://crimea.ria.ru/20260227/zelenskiy-sdelal-priznanie-o-yadernom-oruzhii-dlya-ukrainy-1153563619.html
Зеленский сделал признание о ядерном оружии для Украины
Зеленский сделал признание о ядерном оружии для Украины - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Зеленский сделал признание о ядерном оружии для Украины
Владимир Зеленский заявил в интервью Sky News, что "с удовольствием" получил бы ядерное оружие от Франции и Великобритании, но таких предложений он якобы пока... РИА Новости Крым, 27.02.2026
2026-02-27T22:45
2026-02-27T22:45
2026-02-27T22:51
ядерное оружие
владимир зеленский
новости
украина
франция
великобритания
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/13/1148829032_983:662:2048:1261_1920x0_80_0_0_464108f43d109beb7a8fff6471639170.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил в интервью Sky News, что "с удовольствием" получил бы ядерное оружие от Франции и Великобритании, но таких предложений он якобы пока не получал.Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Киеву ядерное оружие.В Совете Федерации РФ заявили, что такой сговор грозит обеим странам катастрофой и призвал Лондон и Париж провести парламентское расследование в связи с информацией от СВР.Позже ситуацию прокомментировал президент России Владимир Путин и сделал предупреждение.Политолог Дмитрий Журавлев, комментируя заявления Лондона о готовности отправить первыми военных на Украину, высказал мнение, что это отчаянный шаг Британии, сделанный прежде всего для привлечения внимания к себе в контексте проведения переговоров РФ и США.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев заявил об ответе РФ на возможную передачу Киеву ядерного оружияРоссия даст жесткий отпор попыткам передать Киеву ядерное оружие – МИДРоссия доведет до США сведения о ядерном оружии для Украины – Кремль
https://crimea.ria.ru/20260225/yadernoe-oruzhie-dlya-ukrainy-s-kakoy-tselyu-svr-publichno-zayavila-ob-etom-1153474983.html
украина
франция
великобритания
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/13/1148829032_981:578:2048:1378_1920x0_80_0_0_3b32b70a2ba5435d5b7112b5e4a793c5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ядерное оружие, владимир зеленский, новости, украина, франция, великобритания, новости
Зеленский сделал признание о ядерном оружии для Украины
Киев с удовольствием получил бы ядерное оружие от Британии и Франции – Зеленский
22:45 27.02.2026 (обновлено: 22:51 27.02.2026)