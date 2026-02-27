https://crimea.ria.ru/20260227/ataka-vssu-na-sevastopol-pvo-sbila-tri-tseli-nad-severnoy-storonoy-1153563308.html
Атака ВСУ на Севастополь: сбиты три цели над Северной стороной
Атака ВСУ на Севастополь: сбиты три цели над Северной стороной - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Атака ВСУ на Севастополь: сбиты три цели над Северной стороной
Силы противовоздушной обороны вечером в пятницу отражают вражескую атаку на Севастополь, на данный момент сбиты три воздушные цели в районе Северной стороны. Об РИА Новости Крым, 27.02.2026
2026-02-27T22:08
2026-02-27T22:08
2026-02-27T22:13
михаил развожаев
пво
срочные новости крыма
севастополь
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110355/94/1103559426_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_d9f1d076e6b84a1fe9ccb0a96524dae7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны вечером в пятницу отражают вражескую атаку на Севастополь, на данный момент сбиты три воздушные цели в районе Северной стороны. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Жителей и гостей Севастополя просят не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260227/v-sevastopole-lyudi-nedelyu-zhivut-bez-stekol-posle-ataki-vsu-1153552598.html
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110355/94/1103559426_110:0:2315:1654_1920x0_80_0_0_76b964f369d8e6b746a8af1ad30b5163.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил развожаев, пво, срочные новости крыма, севастополь, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя
Атака ВСУ на Севастополь: сбиты три цели над Северной стороной
В Севастополе над Северной стороной ПВО сбила три цели
22:08 27.02.2026 (обновлено: 22:13 27.02.2026)