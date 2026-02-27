Рейтинг@Mail.ru
Атака ВСУ на Севастополь: сбиты три цели над Северной стороной - РИА Новости Крым, 27.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260227/ataka-vssu-na-sevastopol-pvo-sbila-tri-tseli-nad-severnoy-storonoy-1153563308.html
Атака ВСУ на Севастополь: сбиты три цели над Северной стороной
Атака ВСУ на Севастополь: сбиты три цели над Северной стороной - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Атака ВСУ на Севастополь: сбиты три цели над Северной стороной
Силы противовоздушной обороны вечером в пятницу отражают вражескую атаку на Севастополь, на данный момент сбиты три воздушные цели в районе Северной стороны. Об РИА Новости Крым, 27.02.2026
2026-02-27T22:08
2026-02-27T22:13
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110355/94/1103559426_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_d9f1d076e6b84a1fe9ccb0a96524dae7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны вечером в пятницу отражают вражескую атаку на Севастополь, на данный момент сбиты три воздушные цели в районе Северной стороны. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Атака ВСУ на Севастополь: сбиты три цели над Северной стороной

В Севастополе над Северной стороной ПВО сбила три цели

22:08 27.02.2026 (обновлено: 22:13 27.02.2026)
 
© РИА НовостиСевастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям
Севастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны вечером в пятницу отражают вражескую атаку на Севастополь, на данный момент сбиты три воздушные цели в районе Северной стороны. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито 3 воздушных цели в районе Северной стороны", - написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Жителей и гостей Севастополя просят не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Атаковавшие Севастополь беспилотники были начинены металлическим шариками
14:03
В Севастополе люди неделю живут без стекол после атаки ВСУ
 
Михаил РазвожаевПВОСрочные новости КрымаСевастопольАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
