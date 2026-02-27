Республиканская детская больница Крыма получит новейшее медоборудование

https://crimea.ria.ru/20260227/respublikanskaya-detskaya-bolnitsa-kryma-poluchit-noveyshee-medoborudovanie-1153550734.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В этом году в рамках нацпроектов "Семья" и "Продолжительная активная жизнь" продолжатся поставки современного оборудования для учреждений здравоохранения полуострова, об этом ранее сообщил глава республики Сергей Аксенов. В планах республики закупить более 350 единиц современной медтехники для шести больниц Крыма. Основная часть оборудования, 280 единиц, будет направлена в Республиканскую детскую клиническую больницу, об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал Главный врач ГБУЗ РК "Республиканская детская клиническая больница" Анатолий Олейник.По словам Анатолия Олейника, в основном больница получит технику для трех операционных блоков, реанимации, противошоковых палат."Также техника для обслуживания аппаратов МРТ и КТ. Не сами аппараты, а именно некоторое оборудование, чтобы эти аппараты функционировали… Таким образом усиливается самое сложное звено, которое у нас есть - оказание экстренной помощи. Конечно, это значительно облегчит работу врачей и повысит качество оказания медицинской помощи детям Крыма", - отметил он.Главный врач РДКБ уточнил, что медтехнику закупает Министерство здравоохранения России, а более 16 позиций - Министерство здравоохранения Республики Крым.По мнению Анатолия Олейника, на 90% будет закрыта потребность в оборудовании Детской республиканской клинической больницы Крыма."Конечно, это очень большое подспорье. Я думаю, что по сегменту экстренной помощи это оборудование нам, конечно, закроет большую часть сложностей и проблем. Сказать, что закроют на 100% - достаточно сложно, потому что медицинские технологии идут вперед, они требуют постоянного совершенствования, изменения методик работы, требуют нового другого оборудования", - заключил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть больниц Крыма получат 350 единиц медицинской техникиВысокотехнологичная медицинская помощь в Крыму стала более доступнойБесплатная медицинская помощь в Крыму по ОМС: что изменится в 2026 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым.
В этом году в рамках нацпроектов "Семья" и "Продолжительная активная жизнь" продолжатся поставки современного оборудования для учреждений здравоохранения полуострова, об этом ранее сообщил глава республики Сергей Аксенов. В планах республики закупить более 350 единиц современной медтехники для шести больниц Крыма. Основная часть оборудования, 280 единиц, будет направлена в Республиканскую детскую клиническую больницу, об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал Главный врач ГБУЗ РК "Республиканская детская клиническая больница" Анатолий Олейник.
"Конечно, это - радостная новость, потому что последний раз мы серьезно обновляли оборудование в 2015-2016 году. Уже прошло 10 лет. Естественно, оборудование очень сильно уже износилось. И сейчас принято очень правильное решение по модернизации и усилению оборудования республиканских, областных и краевых больниц", - отметил он.
По словам Анатолия Олейника, в основном больница получит технику для трех операционных блоков, реанимации, противошоковых палат.
"Также техника для обслуживания аппаратов МРТ и КТ. Не сами аппараты, а именно некоторое оборудование, чтобы эти аппараты функционировали… Таким образом усиливается самое сложное звено, которое у нас есть - оказание экстренной помощи. Конечно, это значительно облегчит работу врачей и повысит качество оказания медицинской помощи детям Крыма", - отметил он.
Главный врач РДКБ уточнил, что медтехнику закупает Министерство здравоохранения России, а более 16 позиций - Министерство здравоохранения Республики Крым.
"Большая часть оборудования будет именно российского производства, но определенное количество также импортного. Работать с данным оборудованием, аппаратами ИВЛ, кувезами, в плане технического вопроса будут обученные сотрудники, поэтому сложностей не должно возникать", - обозначил он.
По мнению Анатолия Олейника, на 90% будет закрыта потребность в оборудовании Детской республиканской клинической больницы Крыма.
"Конечно, это очень большое подспорье. Я думаю, что по сегменту экстренной помощи это оборудование нам, конечно, закроет большую часть сложностей и проблем. Сказать, что закроют на 100% - достаточно сложно, потому что медицинские технологии идут вперед, они требуют постоянного совершенствования, изменения методик работы, требуют нового другого оборудования", - заключил он.
