Республиканская детская больница Крыма получит новейшее медоборудование

Республиканская детская больница Крыма получит новейшее медоборудование - РИА Новости Крым, 27.02.2026

Республиканская детская больница Крыма получит новейшее медоборудование

В этом году в рамках нацпроектов "Семья" и "Продолжительная активная жизнь" продолжатся поставки современного оборудования для учреждений здравоохранения... РИА Новости Крым, 27.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В этом году в рамках нацпроектов "Семья" и "Продолжительная активная жизнь" продолжатся поставки современного оборудования для учреждений здравоохранения полуострова, об этом ранее сообщил глава республики Сергей Аксенов. В планах республики закупить более 350 единиц современной медтехники для шести больниц Крыма. Основная часть оборудования, 280 единиц, будет направлена в Республиканскую детскую клиническую больницу, об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал Главный врач ГБУЗ РК "Республиканская детская клиническая больница" Анатолий Олейник.По словам Анатолия Олейника, в основном больница получит технику для трех операционных блоков, реанимации, противошоковых палат."Также техника для обслуживания аппаратов МРТ и КТ. Не сами аппараты, а именно некоторое оборудование, чтобы эти аппараты функционировали… Таким образом усиливается самое сложное звено, которое у нас есть - оказание экстренной помощи. Конечно, это значительно облегчит работу врачей и повысит качество оказания медицинской помощи детям Крыма", - отметил он.Главный врач РДКБ уточнил, что медтехнику закупает Министерство здравоохранения России, а более 16 позиций - Министерство здравоохранения Республики Крым.По мнению Анатолия Олейника, на 90% будет закрыта потребность в оборудовании Детской республиканской клинической больницы Крыма."Конечно, это очень большое подспорье. Я думаю, что по сегменту экстренной помощи это оборудование нам, конечно, закроет большую часть сложностей и проблем. Сказать, что закроют на 100% - достаточно сложно, потому что медицинские технологии идут вперед, они требуют постоянного совершенствования, изменения методик работы, требуют нового другого оборудования", - заключил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть больниц Крыма получат 350 единиц медицинской техникиВысокотехнологичная медицинская помощь в Крыму стала более доступнойБесплатная медицинская помощь в Крыму по ОМС: что изменится в 2026 году

