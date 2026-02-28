https://crimea.ria.ru/20260228/kakoy-segodnya-prazdnik-28-fevralya-1135211018.html

Какой сегодня праздник: 28 февраля

Какой сегодня праздник: 28 февраля - РИА Новости Крым, 28.02.2026

Какой сегодня праздник: 28 февраля

28 февраля весь мир поздравляет с профессиональным праздником портных и IΤ-специалистов. А еще в этот день открылось Вестминстерское аббатство.

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. 28 февраля весь мир поздравляет с профессиональным праздником портных и IΤ-специалистов. А еще в этот день открылось Вестминстерское аббатство.Что празднуют в миреАккуратность и внимательность, отличный глазомер, усидчивость и планирование – все эти качества отличают отличного портного. А еще портные придумывают модели, рисуют эскизы, а не только отшивают вещи, в отличие от швей. Люди этой полезной творческой профессии сегодня принимают поздравления с профессиональным праздником.Еще один праздник, который отмечают в эту среду – День IΤ-специалиста. По мнению психологов, люди этой профессии – одни из самых счастливых, поскольку в большинстве случаев считают работу своим хобби.Также сегодня можно отметить День рождения снеговика, Дeнь кapмaнοв, Дeнь зубнοй фeи, Дeнь флοpиcтики. Имeнины у Εфpοcинии, Ивaнa, Οниcимa, Πaфнутия, Εвceвия, Ceменa, Ηикοлaя, Αфaнacия, Πaвлa, Μиxaилa, Πeтpa, Αлeкceя, Αpceния.Знаменательные событияВ 1066 году в Лондоне открылось Вестминстерское аббатство – готическая церковь, традиционное место коронации и захоронения монархов Великобритании.В 1732 году в Петербурге открылся первый в России кадетский корпус – военно-учебное заведение для подготовки молодежи к военной карьере.В 1935 году американский химик Уоллес Карозерс, синтезировав полиамидную смолу, изобрел нейлон.В 1966 году атомные подводные лодки ВМФ СССР вышли в кругосветное плавание, успешно завершив поход через 1,5 месяца без единого всплытия на поверхность.Кто родилсяВ 1533 году родился французский философ Мишель Монтень. Самый главный труд Монтеня – трехтомник "Опыты", где отражены вечные и актуальные темы: размышления об исторических фактах и современных писателю событиях, о быте и нравах людей, о культуре в обществе.28 февраля 1802 года на свет появился немецкий архитектор Эрнст Цвирнер, развивавший немецкое готическое творчество. Самой значимой заслугой Цвирнера является возведение Кельнского собора, который считают одной из жемчужин готического стиля.Также 28 февраля родились актриса Татьяна Васильева, участник телепроекта "Comedy Club" Гарик Харламов, топ-модель Наталья Водянова, американский актер Роберт Шон Леонард.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

