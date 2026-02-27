Рейтинг@Mail.ru
Сайты Роскомнадзора и Минобороны РФ подверглись хакерской атаке - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Сайты Роскомнадзора и Минобороны РФ подверглись хакерской атаке
Сайты Роскомнадзора и Минобороны РФ подверглись хакерской атаке - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Сайты Роскомнадзора и Минобороны РФ подверглись хакерской атаке
Информресурсы Роскомнадзора (РКН) и Минобороны РФ подверглись DDoS-атаке, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РКН. РИА Новости Крым, 27.02.2026
2026-02-27T18:11
2026-02-27T18:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Информресурсы Роскомнадзора (РКН) и Минобороны РФ подверглись DDoS-атаке, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РКН.Как отметили в РКН, атакующие серверы и ботнеты расположены преимущественно в России, а также в США, Китае, Великобритании и Нидерландах."В настоящее время атака продолжается", - добавили в Роскомнадзоре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Сайты Роскомнадзора и Минобороны РФ подверглись хакерской атаке

Сайты Роскомнадзора и Минобороны РФ подверглись DDoS-атаке из США и Европы – РКН

18:11 27.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Информресурсы Роскомнадзора (РКН) и Минобороны РФ подверглись DDoS-атаке, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РКН.
"27 февраля 2026 года в 09:11 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования зафиксировал начало DDoS-атаки на информационные ресурсы Роскомнадзора, Министерства обороны РФ и инфраструктуру Главного радиочастотного центра", - говорится в сообщении.
Как отметили в РКН, атакующие серверы и ботнеты расположены преимущественно в России, а также в США, Китае, Великобритании и Нидерландах.
"В настоящее время атака продолжается", - добавили в Роскомнадзоре.
Лента новостейМолния