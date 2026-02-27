https://crimea.ria.ru/20260227/sayty-roskomnadzora-i-minoborony-rf-podverglis-khakerskoy-atake-1153559853.html

Сайты Роскомнадзора и Минобороны РФ подверглись хакерской атаке

2026-02-27T18:11

ddos-атака

министерство обороны рф

роскомнадзор

происшествия

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1d/1119852887_0:285:2698:1803_1920x0_80_0_0_86a2f2bc686717d25d6c85b72bc84a99.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Информресурсы Роскомнадзора (РКН) и Минобороны РФ подверглись DDoS-атаке, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РКН.Как отметили в РКН, атакующие серверы и ботнеты расположены преимущественно в России, а также в США, Китае, Великобритании и Нидерландах."В настоящее время атака продолжается", - добавили в Роскомнадзоре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Новости

ddos-атака, министерство обороны рф, роскомнадзор, происшествия, новости