https://crimea.ria.ru/20250426/v-sevastopole-vypolnili-65-dorozhnogo-plana-1145975324.html

В Севастополе выполнили 65% дорожного плана

В Севастополе выполнили 65% дорожного плана - РИА Новости Крым, 26.04.2025

В Севастополе выполнили 65% дорожного плана

В Севастополе выполнили 65% плана по ремонту дорог в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.04.2025

2025-04-26T11:56

2025-04-26T11:56

2025-04-26T11:56

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

ремонт дорог

благоустройство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе выполнили 65% плана по ремонту дорог в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, в рамках комплексного подхода только в этом районе уже капитально отремонтированы семь дорог. А в этом году в дополнение к действующему нацпроекту началась реализация программы "Инфраструктура для жизни", по которой будут обновлены еще восемь улиц. С начала года работы завершены также на улицах Лучистая, Солдатская, Гренадерская, Синютина, Баркасная и в переулке Цепной."Напомню, в этом году в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" мы планируем отремонтировать 87 дорог, протяженностью 34,819 км и один мост", – подытожил Развожаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорогу Бахчисарай – Ялта частично перекроют до конца маяКрым стал частью проекта развития опорных населенных пунктовВ Севастополе отремонтируют 87 дорог и мост

севастополь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, ремонт дорог, благоустройство