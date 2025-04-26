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В Севастополе выполнили 65% дорожного плана - РИА Новости Крым, 26.04.2025
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В Севастополе выполнили 65% дорожного плана
В Севастополе выполнили 65% дорожного плана - РИА Новости Крым, 26.04.2025
В Севастополе выполнили 65% дорожного плана
В Севастополе выполнили 65% плана по ремонту дорог в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.04.2025
2025-04-26T11:56
2025-04-26T11:56
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
ремонт дорог
благоустройство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе выполнили 65% плана по ремонту дорог в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, в рамках комплексного подхода только в этом районе уже капитально отремонтированы семь дорог. А в этом году в дополнение к действующему нацпроекту началась реализация программы "Инфраструктура для жизни", по которой будут обновлены еще восемь улиц. С начала года работы завершены также на улицах Лучистая, Солдатская, Гренадерская, Синютина, Баркасная и в переулке Цепной."Напомню, в этом году в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" мы планируем отремонтировать 87 дорог, протяженностью 34,819 км и один мост", – подытожил Развожаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорогу Бахчисарай – Ялта частично перекроют до конца маяКрым стал частью проекта развития опорных населенных пунктовВ Севастополе отремонтируют 87 дорог и мост
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, ремонт дорог, благоустройство
В Севастополе выполнили 65% дорожного плана

В Севастополе выполнили 65% плана по ремонту дорог

11:56 26.04.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевРемонт дорог в Севастополе
Ремонт дорог в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе выполнили 65% плана по ремонту дорог в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Новость особенно порадует жителей района 7-го километра Балаклавского шоссе. Завершаются работы на Парусной и Мате Залки! Теперь здесь будет ровный асфальт и никаких просадок", – поделился губернатор.

По его словам, в рамках комплексного подхода только в этом районе уже капитально отремонтированы семь дорог. А в этом году в дополнение к действующему нацпроекту началась реализация программы "Инфраструктура для жизни", по которой будут обновлены еще восемь улиц. С начала года работы завершены также на улицах Лучистая, Солдатская, Гренадерская, Синютина, Баркасная и в переулке Цепной.
"Напомню, в этом году в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" мы планируем отремонтировать 87 дорог, протяженностью 34,819 км и один мост", – подытожил Развожаев.
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СевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевРемонт дорогБлагоустройство
 
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