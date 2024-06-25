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Главные новости Крыма: 25 июня - РИА Новости Крым, 25.06.2024
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Главные новости Крыма: 25 июня
Главные новости Крыма: 25 июня - РИА Новости Крым, 25.06.2024
Главные новости Крыма: 25 июня
Медики рассказали о состоянии пациентов, пострадавших от ракетной атаки, которые продолжают лечение в больнице Севастополя. Глава Госсовета Республики Крым... РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T22:16
2024-06-25T22:16
главное за день
новости крыма
севастополь
ялта
роспотребнадзор
владимир константинов
юбк
мошенничество
евпатория
выплаты и компенсации
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Медики рассказали о состоянии пациентов, пострадавших от ракетной атаки, которые продолжают лечение в больнице Севастополя. Глава Госсовета Республики Крым заявил, что атаки на полуостров лишь подтверждают правильность сделанного крымчанами выбора. Директор апарт-отеля на Южном берегу Крыма задержан за нанесение ущерба государству в сумме 48 миллионов рублей. В Евпатории пострадавшие от урагана до сих пор остаются без выплат – восстановления их прав добивается прокуратура. Тем временем на пляжах Большой Ялты запрещено купание – качество воды проверяет Роспотребнадзор.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Врачи о состоянии пострадавших при атаке ВСУ в СевастополеВсе пострадавшие от ракетной атаки, которые проходят лечение в городской больнице №1 имени Н.И. Пирогова в Севастополе, находятся в удовлетворительном состоянии. На данный момент там остается 28 пациентов, рассказал журналистам заместитель главного врача по хирургической части горбольницы Владимир Кузнецов."На утро у нас было 28 пациентов, один из которых был в реанимации. Сейчас он переведен в отделение кардиохирургии. Все пациенты сейчас в удовлетворительном состоянии. В основном у них минно-взрывные ранения, повреждения органов брюшной полости и грудной клетки, осколочные переломы, черепно-мозговая травма", – проинформировал он.В Крыму ответили на угрозы киевского режимаРакетные атаки и угрозы руководителей киевского режима в адрес крымчан подтверждают правильный выбор жителей полуострова в пользу России, завил во вторник глава республиканского Госсовета Владимир Константинов."Эти политические трупы действительно уверены в том, что это им решать: что должно быть и чего не должно. Об их пещерной ненависти к Крыму мы и без этого хорошо осведомлены, знаем о ней не понаслышке", – написал Константинов в своем Telegram-канале.Он напомнил о периоде упадка Крыма в составе Украины, а также угрозы о том, что "Крым будет украинским или безлюдным".На пляжах Большой Ялты запрещено купаниеНа южном берегу Крыма проверяют качество морской и питьевой воды, в связи с чем купание в море пока ограничено. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю."Роспотребнадзором организован мониторинг качества морской воды в городском округе Ялта. Для лабораторных исследований отобраны 21 проба морской воды и 14 проб питьевой воды. Пробы находятся в работе", – говорится в сообщении.Ухудшение качества воды могло произойти вследствие аварии на канализационном коллекторе, последствия которой устранили к утру 24 июня.Директор отеля в Крыму обманул бюджет на 48 миллионовНа Южном берегу Крыма директор апарт-отеля задержан по подозрению в нанесении ущерба государству на 48 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, задержанный уходил от налогов, сдавая в аренду помещения по заниженной цене."Установлено, что директор курортного комплекса, действующий от имени ООО, имеющего признаки банкротства, сдал в аренду индивидуальным предпринимателям ресторан, СПА-комплекс, жилые помещения на заведомо невыгодных экономических условиях. Все это время шли минимальные налоговые отчисления", – сообщают правоохранители.Пострадавшие от урагана в Евпатории остались без выплатПятеро жителей Евпатории получили отказ от местных властей в возмещении ущерба, причиненного "штормом века". Прокуратура через суд добивается положенных им компенсаций, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства."В целях восстановления нарушенных прав местных жителей прокурор города обратился в суд с исковыми заявлениями о возложении на администрацию города обязанности произвести положенные гражданам выплаты, которые находятся на рассмотрении", – сказано в сообщении.Надзорное ведомство будет контролировать фактическое устранение нарушений.
https://crimea.ria.ru/20240625/kakim-dolzhen-byt-otvet-na-terakt-vsu-v-krymu--mneniya-1138332991.html
https://crimea.ria.ru/20240625/my-nichemu-ne-udivlyaemsya-direktor-arteka-o-evropeyskikh-sanktsiyakh-1138351677.html
https://crimea.ria.ru/20240625/sobrali-82-milliona-na-dom-u-morya-v-sevastopole-posadili-moshennikov-1138356486.html
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главное за день, новости крыма, севастополь, ялта, роспотребнадзор, владимир константинов, юбк, мошенничество, евпатория, выплаты и компенсации
Главные новости Крыма: 25 июня

Новости Крыма: главные события и заявления вторника, 25 июня

22:16 25.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Главное за день
 Главное за день - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Медики рассказали о состоянии пациентов, пострадавших от ракетной атаки, которые продолжают лечение в больнице Севастополя. Глава Госсовета Республики Крым заявил, что атаки на полуостров лишь подтверждают правильность сделанного крымчанами выбора. Директор апарт-отеля на Южном берегу Крыма задержан за нанесение ущерба государству в сумме 48 миллионов рублей. В Евпатории пострадавшие от урагана до сих пор остаются без выплат – восстановления их прав добивается прокуратура. Тем временем на пляжах Большой Ялты запрещено купание – качество воды проверяет Роспотребнадзор.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Врачи о состоянии пострадавших при атаке ВСУ в Севастополе

Все пострадавшие от ракетной атаки, которые проходят лечение в городской больнице №1 имени Н.И. Пирогова в Севастополе, находятся в удовлетворительном состоянии. На данный момент там остается 28 пациентов, рассказал журналистам заместитель главного врача по хирургической части горбольницы Владимир Кузнецов.
"На утро у нас было 28 пациентов, один из которых был в реанимации. Сейчас он переведен в отделение кардиохирургии. Все пациенты сейчас в удовлетворительном состоянии. В основном у них минно-взрывные ранения, повреждения органов брюшной полости и грудной клетки, осколочные переломы, черепно-мозговая травма", – проинформировал он.
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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В Крыму ответили на угрозы киевского режима

Ракетные атаки и угрозы руководителей киевского режима в адрес крымчан подтверждают правильный выбор жителей полуострова в пользу России, завил во вторник глава республиканского Госсовета Владимир Константинов.
"Эти политические трупы действительно уверены в том, что это им решать: что должно быть и чего не должно. Об их пещерной ненависти к Крыму мы и без этого хорошо осведомлены, знаем о ней не понаслышке", – написал Константинов в своем Telegram-канале.
Он напомнил о периоде упадка Крыма в составе Украины, а также угрозы о том, что "Крым будет украинским или безлюдным".

На пляжах Большой Ялты запрещено купание

На южном берегу Крыма проверяют качество морской и питьевой воды, в связи с чем купание в море пока ограничено. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю.
"Роспотребнадзором организован мониторинг качества морской воды в городском округе Ялта. Для лабораторных исследований отобраны 21 проба морской воды и 14 проб питьевой воды. Пробы находятся в работе", – говорится в сообщении.
Ухудшение качества воды могло произойти вследствие аварии на канализационном коллекторе, последствия которой устранили к утру 24 июня.
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Директор отеля в Крыму обманул бюджет на 48 миллионов

На Южном берегу Крыма директор апарт-отеля задержан по подозрению в нанесении ущерба государству на 48 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, задержанный уходил от налогов, сдавая в аренду помещения по заниженной цене.
"Установлено, что директор курортного комплекса, действующий от имени ООО, имеющего признаки банкротства, сдал в аренду индивидуальным предпринимателям ресторан, СПА-комплекс, жилые помещения на заведомо невыгодных экономических условиях. Все это время шли минимальные налоговые отчисления", – сообщают правоохранители.
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Собрали 82 миллиона на "Дом у моря": в Севастополе посадили мошенников

Пострадавшие от урагана в Евпатории остались без выплат

Пятеро жителей Евпатории получили отказ от местных властей в возмещении ущерба, причиненного "штормом века". Прокуратура через суд добивается положенных им компенсаций, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
"В целях восстановления нарушенных прав местных жителей прокурор города обратился в суд с исковыми заявлениями о возложении на администрацию города обязанности произвести положенные гражданам выплаты, которые находятся на рассмотрении", – сказано в сообщении.
Надзорное ведомство будет контролировать фактическое устранение нарушений.
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Главное за деньНовости КрымаСевастопольЯлтаРоспотребнадзорВладимир КонстантиновЮБКМошенничествоЕвпаторияВыплаты и компенсации
 
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