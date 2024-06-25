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Караван идет – в Крыму ответили на угрозы киевского режима - РИА Новости Крым, 25.06.2024
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Караван идет – в Крыму ответили на угрозы киевского режима
Караван идет – в Крыму ответили на угрозы киевского режима - РИА Новости Крым, 25.06.2024
Караван идет – в Крыму ответили на угрозы киевского режима
Атаки на Крым и Севастополь и угрозы руководителей киевского режима в адрес крымчан подтверждают правильный выбор жителей полуострова в пользу России, завил во... РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T13:10
2024-06-25T13:10
крым
владимир константинов
атака всу на севастополь 23 июня 2024 года
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Атаки на Крым и Севастополь и угрозы руководителей киевского режима в адрес крымчан подтверждают правильный выбор жителей полуострова в пользу России, завил во вторник глава республиканского Госсовета Владимир Константинов.Он напомнил период упадка Крыма в составе Украины, угрозы о том, что "Крым будет украинским или безлюдным" и то, какие большие инфраструктурные преобразования на полуострове происходят после 2014 года.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать Крымский полуостров, в том числе с применением западных боеприпасов.23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю. В Минобороны заявили, что ВСУ атаковали город ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, которые Украине поставили США. Над акваторией были сбиты четыре из них, а пятая отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок. Общее число пострадавших достигло 153 человек.В больницах Севастополя остаются 50 пациентов, пострадавших в результате теракта ВСУ по городским пляжам, в том числе - дети. Выписаны четверо детей и трое взрослых. В Москву на лечение отправлены 22 человека, из них 12 детей. Четыре ребенка в тяжелом состоянии находятся в реанимации в Российской детской клинической больнице.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО не участник конфликта: заявление Столтенберга после теракта в КрымуЛавров: причастность США к теракту в Севастополе не подвергается сомнениюПосла США вызвали в МИД России после атаки на Севастополь
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крым, владимир константинов, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, украина, поставки западного оружия украине, политика, новости крыма
Караван идет – в Крыму ответили на угрозы киевского режима

Константинов ответил на угрозы крымчанам со стороны киевского режима

13:10 25.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВладимир Константинов
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Атаки на Крым и Севастополь и угрозы руководителей киевского режима в адрес крымчан подтверждают правильный выбор жителей полуострова в пользу России, завил во вторник глава республиканского Госсовета Владимир Константинов.
"Эти политические трупы действительно уверены в том, что это им решать: что должно быть и чего не должно. Об их пещерной ненависти к Крыму мы и без этого хорошо осведомлены, знаем о ней не понаслышке", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
Он напомнил период упадка Крыма в составе Украины, угрозы о том, что "Крым будет украинским или безлюдным" и то, какие большие инфраструктурные преобразования на полуострове происходят после 2014 года.
"Подоляки лают, а крымский караван идет. И пляжи у нас есть, и курортные зоны, и дороги такого качества, о которых при Украине мы и мечтать не могли, и собственная электрогенерация, и водная автономия. И это не изменить никакими террористическими атаками, какое бы современное оружие не вкладывали западные поджигатели войны в руки киевских террористов", - убежден председатель крымского парламента.
ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать Крымский полуостров, в том числе с применением западных боеприпасов.
23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю. В Минобороны заявили, что ВСУ атаковали город ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, которые Украине поставили США. Над акваторией были сбиты четыре из них, а пятая отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок. Общее число пострадавших достигло 153 человек.
В больницах Севастополя остаются 50 пациентов, пострадавших в результате теракта ВСУ по городским пляжам, в том числе - дети. Выписаны четверо детей и трое взрослых. В Москву на лечение отправлены 22 человека, из них 12 детей. Четыре ребенка в тяжелом состоянии находятся в реанимации в Российской детской клинической больнице.
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КрымВладимир КонстантиновАтака ВСУ на Севастополь 23 июня 2024 годаАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяУкраинаПоставки западного оружия УкраинеПолитикаНовости Крыма
 
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