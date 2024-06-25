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Караван идет – в Крыму ответили на угрозы киевского режима

Караван идет – в Крыму ответили на угрозы киевского режима - РИА Новости Крым, 25.06.2024

Караван идет – в Крыму ответили на угрозы киевского режима

Атаки на Крым и Севастополь и угрозы руководителей киевского режима в адрес крымчан подтверждают правильный выбор жителей полуострова в пользу России, завил во... РИА Новости Крым, 25.06.2024

2024-06-25T13:10

2024-06-25T13:10

2024-06-25T13:10

крым

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Атаки на Крым и Севастополь и угрозы руководителей киевского режима в адрес крымчан подтверждают правильный выбор жителей полуострова в пользу России, завил во вторник глава республиканского Госсовета Владимир Константинов.Он напомнил период упадка Крыма в составе Украины, угрозы о том, что "Крым будет украинским или безлюдным" и то, какие большие инфраструктурные преобразования на полуострове происходят после 2014 года.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать Крымский полуостров, в том числе с применением западных боеприпасов.23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю. В Минобороны заявили, что ВСУ атаковали город ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, которые Украине поставили США. Над акваторией были сбиты четыре из них, а пятая отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок. Общее число пострадавших достигло 153 человек.В больницах Севастополя остаются 50 пациентов, пострадавших в результате теракта ВСУ по городским пляжам, в том числе - дети. Выписаны четверо детей и трое взрослых. В Москву на лечение отправлены 22 человека, из них 12 детей. Четыре ребенка в тяжелом состоянии находятся в реанимации в Российской детской клинической больнице.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО не участник конфликта: заявление Столтенберга после теракта в КрымуЛавров: причастность США к теракту в Севастополе не подвергается сомнениюПосла США вызвали в МИД России после атаки на Севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, владимир константинов, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, украина, поставки западного оружия украине, политика, новости крыма