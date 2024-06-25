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После атаки ВСУ из больниц Севастополя выписаны 4 ребенка и 3 взрослых

После атаки ВСУ из больниц Севастополя выписаны 4 ребенка и 3 взрослых - РИА Новости Крым, 25.06.2024

После атаки ВСУ из больниц Севастополя выписаны 4 ребенка и 3 взрослых

Из больниц Севастополя после обстрела ВСУ 23 июня выписаны семь человек, в том числе четыре ребенка и трое взрослых. Об этом сообщает губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 25.06.2024

2024-06-25T12:07

2024-06-25T12:07

2024-06-25T14:33

атака всу на севастополь 23 июня 2024 года

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Из больниц Севастополя после обстрела ВСУ 23 июня выписаны семь человек, в том числе четыре ребенка и трое взрослых. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.Михаил Развожаев также уточнил, в каком состоянии находятся пострадавшие, которых транспортировали в больницы Москвы."Московские врачи оценивают состояние девяти пациентов как стабильно тяжелое, а двоих детей как крайне тяжелое", – уточнил губернатор.Он напомнил, что 12 детей и 10 взрослых, раненных при ракетной атаке, сейчас находятся на лечении в московских ведущих медучреждениях: Боткинской больнице, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Национальном медико-хирургическом центре имени Н. И. Пирогова, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и другие клиники. направлены 22 человека: 12 детей, 10 взрослых.По наиболее сложным случаям пациентов с сочетанной патологией, где требуется помощь специалистов разных профилей, проводятся консилиумы для принятия решения о дальнейшей тактике лечения.Родственники, которые прибыли с пострадавшими в Москву, по словам губернатора Севастополя, находятся в специализированном городском центре. Им оказывается вся необходимая помощь.Читайте также на РИА Новости Крым:Стало известно о состоянии раненых при ракетной атаке ВСУ на СевастопольФедеральные медцентры подключат для помощи раненым в Севастополе"Крики до сих пор в голове": пострадавший об атаке ВСУ на Севастополь.

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атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, севастополь, михаил развожаев, новости, новости крыма, больница, скорая помощь