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После атаки ВСУ из больниц Севастополя выписаны 4 ребенка и 3 взрослых - РИА Новости Крым, 25.06.2024
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После атаки ВСУ из больниц Севастополя выписаны 4 ребенка и 3 взрослых
После атаки ВСУ из больниц Севастополя выписаны 4 ребенка и 3 взрослых - РИА Новости Крым, 25.06.2024
После атаки ВСУ из больниц Севастополя выписаны 4 ребенка и 3 взрослых
Из больниц Севастополя после обстрела ВСУ 23 июня выписаны семь человек, в том числе четыре ребенка и трое взрослых. Об этом сообщает губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T12:07
2024-06-25T14:33
атака всу на севастополь 23 июня 2024 года
севастополь
михаил развожаев
новости
новости крыма
больница
скорая помощь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Из больниц Севастополя после обстрела ВСУ 23 июня выписаны семь человек, в том числе четыре ребенка и трое взрослых. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.Михаил Развожаев также уточнил, в каком состоянии находятся пострадавшие, которых транспортировали в больницы Москвы."Московские врачи оценивают состояние девяти пациентов как стабильно тяжелое, а двоих детей как крайне тяжелое", – уточнил губернатор.Он напомнил, что 12 детей и 10 взрослых, раненных при ракетной атаке, сейчас находятся на лечении в московских ведущих медучреждениях: Боткинской больнице, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Национальном медико-хирургическом центре имени Н. И. Пирогова, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и другие клиники. направлены 22 человека: 12 детей, 10 взрослых.По наиболее сложным случаям пациентов с сочетанной патологией, где требуется помощь специалистов разных профилей, проводятся консилиумы для принятия решения о дальнейшей тактике лечения.Родственники, которые прибыли с пострадавшими в Москву, по словам губернатора Севастополя, находятся в специализированном городском центре. Им оказывается вся необходимая помощь.Читайте также на РИА Новости Крым:Стало известно о состоянии раненых при ракетной атаке ВСУ на СевастопольФедеральные медцентры подключат для помощи раненым в Севастополе"Крики до сих пор в голове": пострадавший об атаке ВСУ на Севастополь.
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атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, севастополь, михаил развожаев, новости, новости крыма, больница, скорая помощь
После атаки ВСУ из больниц Севастополя выписаны 4 ребенка и 3 взрослых

После атаки ВСУ 4 ребенка и 3 взрослых выписаны из севастопольских больниц

12:07 25.06.2024 (обновлено: 14:33 25.06.2024)
 
© РИА Новости КрымТранспортировка больного из первой поликлиники в Керченскую городскую больницу № 2.
Транспортировка больного из первой поликлиники в Керченскую городскую больницу № 2. - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Из больниц Севастополя после обстрела ВСУ 23 июня выписаны семь человек, в том числе четыре ребенка и трое взрослых. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.

"В настоящее время в больницах Севастополя остаются 50 пациентов, в том числе 12 детей, в тяжелом стабильном состоянии один взрослый пациент", – говорится в сообщении.

Михаил Развожаев также уточнил, в каком состоянии находятся пострадавшие, которых транспортировали в больницы Москвы.
"Московские врачи оценивают состояние девяти пациентов как стабильно тяжелое, а двоих детей как крайне тяжелое", – уточнил губернатор.
Он напомнил, что 12 детей и 10 взрослых, раненных при ракетной атаке, сейчас находятся на лечении в московских ведущих медучреждениях: Боткинской больнице, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Национальном медико-хирургическом центре имени Н. И. Пирогова, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и другие клиники. направлены 22 человека: 12 детей, 10 взрослых.

"К оказанию медицинской помощи в московских клиниках привлечены мультидицисциплинарные бригады, в составе которых врачи анестезиологи-реаниматологи, нейро- и сосудистые хирурги, травматологи и другие специалисты. Пациентам, которым требуется срочная хирургическая помощь, в ближайшее время будут выполнены оперативные вмешательства", – сообщил Развожаев.

По наиболее сложным случаям пациентов с сочетанной патологией, где требуется помощь специалистов разных профилей, проводятся консилиумы для принятия решения о дальнейшей тактике лечения.
Родственники, которые прибыли с пострадавшими в Москву, по словам губернатора Севастополя, находятся в специализированном городском центре. Им оказывается вся необходимая помощь.
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Атака ВСУ на Севастополь 23 июня 2024 годаСевастопольМихаил РазвожаевНовостиНовости КрымаБольницаСкорая помощь
 
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