https://crimea.ria.ru/20240625/stalo-izvestno-o-sostoyanii-ranenykh-pri-raketnoy-atake-vsu-na-sevastopol-1138338190.html

Стало известно о состоянии раненых при ракетной атаке ВСУ на Севастополь

Стало известно о состоянии раненых при ракетной атаке ВСУ на Севастополь - РИА Новости Крым, 25.06.2024

Стало известно о состоянии раненых при ракетной атаке ВСУ на Севастополь

77 пострадавших во время ракетной атаки на Севастополь, которая произошла в минувшее воскресенье, находятся в стационарах, 14 из них - в тяжелом состоянии. Об... РИА Новости Крым, 25.06.2024

2024-06-25T09:46

2024-06-25T09:46

2024-06-25T09:46

россия

новости

севастополь

атака всу на севастополь 23 июня 2024 года

минздрав рф

михаил мурашко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. 77 пострадавших во время ракетной атаки на Севастополь, которая произошла в минувшее воскресенье, находятся в стационарах, 14 из них - в тяжелом состоянии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.Накануне 22 пациента эвакуировали бортом в учреждения здравоохранения Москвы, 12 пациентов из них - несовершеннолетние. Четыре пострадавших ребенка в тяжелом состоянии доставлены в отделение реанимации и интенсивной терапии в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России в Москве.Ракетный удар по Севастополю23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю, в результате которого погибли четыре человека, включая двоих детей, более сотни получили ранения различной степени тяжести. В понедельник стало известно, что итоговое число пострадавших составило 153 человека. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок.В Минобороны заявили, что ВСУ атаковали город ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, которые Украине поставили США. Над акваторией были сбиты четыре из них, а пятая отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города. Жертвами атаки стали люди, находившиеся в районе популярных севастопольских пляжей Учкуевка и Любимовка на Северной стороне города.В городе введен режим ЧС регионального характера. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".Читайте также на РИА Новости Крым:Федеральные медцентры подключат для помощи раненым в Севастополе"Крики до сих пор в голове": пострадавший об атаке ВСУ на СевастопольВ Севастополе пострадавшим при атаке ВСУ детям выплатят по 100 тысяч

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, севастополь, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, минздрав рф, михаил мурашко