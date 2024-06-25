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Стало известно о состоянии раненых при ракетной атаке ВСУ на Севастополь - РИА Новости Крым, 25.06.2024
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Стало известно о состоянии раненых при ракетной атаке ВСУ на Севастополь
Стало известно о состоянии раненых при ракетной атаке ВСУ на Севастополь - РИА Новости Крым, 25.06.2024
Стало известно о состоянии раненых при ракетной атаке ВСУ на Севастополь
77 пострадавших во время ракетной атаки на Севастополь, которая произошла в минувшее воскресенье, находятся в стационарах, 14 из них - в тяжелом состоянии. Об... РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T09:46
2024-06-25T09:46
россия
новости
севастополь
атака всу на севастополь 23 июня 2024 года
минздрав рф
михаил мурашко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. 77 пострадавших во время ракетной атаки на Севастополь, которая произошла в минувшее воскресенье, находятся в стационарах, 14 из них - в тяжелом состоянии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.Накануне 22 пациента эвакуировали бортом в учреждения здравоохранения Москвы, 12 пациентов из них - несовершеннолетние. Четыре пострадавших ребенка в тяжелом состоянии доставлены в отделение реанимации и интенсивной терапии в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России в Москве.Ракетный удар по Севастополю23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю, в результате которого погибли четыре человека, включая двоих детей, более сотни получили ранения различной степени тяжести. В понедельник стало известно, что итоговое число пострадавших составило 153 человека. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок.В Минобороны заявили, что ВСУ атаковали город ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, которые Украине поставили США. Над акваторией были сбиты четыре из них, а пятая отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города. Жертвами атаки стали люди, находившиеся в районе популярных севастопольских пляжей Учкуевка и Любимовка на Северной стороне города.В городе введен режим ЧС регионального характера. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".Читайте также на РИА Новости Крым:Федеральные медцентры подключат для помощи раненым в Севастополе"Крики до сих пор в голове": пострадавший об атаке ВСУ на СевастопольВ Севастополе пострадавшим при атаке ВСУ детям выплатят по 100 тысяч
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Новости
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РИА Новости Крым
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россия, новости, севастополь, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, минздрав рф, михаил мурашко
Стало известно о состоянии раненых при ракетной атаке ВСУ на Севастополь

77 раненых при ракетной атаке на Севастополь остаются в стационарах - Мурашко

09:46 25.06.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМедик в операционной
Медик в операционной - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. 77 пострадавших во время ракетной атаки на Севастополь, которая произошла в минувшее воскресенье, находятся в стационарах, 14 из них - в тяжелом состоянии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

"Всего в Севастополе и в Москве сегодня находятся 77 человек, пострадавших, на стационарном лечении, из них в тяжелом состоянии 14 пациентов", - проинформировал глава Минздрава.

Накануне 22 пациента эвакуировали бортом в учреждения здравоохранения Москвы, 12 пациентов из них - несовершеннолетние. Четыре пострадавших ребенка в тяжелом состоянии доставлены в отделение реанимации и интенсивной терапии в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России в Москве.

Ракетный удар по Севастополю

23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю, в результате которого погибли четыре человека, включая двоих детей, более сотни получили ранения различной степени тяжести. В понедельник стало известно, что итоговое число пострадавших составило 153 человека. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок.
В Минобороны заявили, что ВСУ атаковали город ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, которые Украине поставили США. Над акваторией были сбиты четыре из них, а пятая отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города. Жертвами атаки стали люди, находившиеся в районе популярных севастопольских пляжей Учкуевка и Любимовка на Северной стороне города.
В городе введен режим ЧС регионального характера. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".
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РоссияНовостиСевастопольАтака ВСУ на Севастополь 23 июня 2024 годаМинздрав РФМихаил Мурашко
 
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