https://crimea.ria.ru/20240625/chetvero-v-reanimatsii-v-moskve-rasskazali-o-ranennykh-v-sevastopole-detyakh-1138336913.html

Четверо в реанимации: в Москве рассказали о раненных в Севастополе детях

Четверо в реанимации: в Москве рассказали о раненных в Севастополе детях - РИА Новости Крым, 25.06.2024

Четверо в реанимации: в Москве рассказали о раненных в Севастополе детях

Четыре пострадавших при атаке на Севастополь ребенка в тяжелом состоянии доставлены в отделение реанимации и интенсивной терапии в Российскую детскую... РИА Новости Крым, 25.06.2024

2024-06-25T08:39

2024-06-25T08:39

2024-06-25T10:39

атака всу на севастополь 23 июня 2024 года

дети

здравоохранение в россии

москва

общество

севастополь

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Четыре пострадавших при атаке на Севастополь ребенка в тяжелом состоянии доставлены в отделение реанимации и интенсивной терапии в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России в Москве. Об этом сообщают в пресс-службе медучрежденияОн добавил, что после проведения комплекса диагностических процедур врачи выберут тактику лечения, в том числе, хирургические вмешательства.23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю, в результате которого погибли четыре человека, включая двоих детей, десятки получили ранения различной степени тяжести. В понедельник стало известно, что число пострадавших при теракте выросло до 153 человек. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок.В Минобороны заявили, что ВСУ атаковали город ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, которые Украине поставили США. Над акваторией были сбиты четыре из них, а пятая отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города.Жертвами атаки стали люди, находившиеся в районе популярных севастопольских пляжей Учкуевка и Любимовка на Северной стороне города.В городе введен режим ЧС регионального характера.Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт" по факту атаки ВСУ на Севастополь, в результате которой погибли и пострадали мирные граждане, в том числе несовершеннолетние.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пострадавшим при атаке ВСУ детям выплатят по 100 тысячСпецборт МЧС России доставил в Москву пострадавших из СевастополяКак живет Севастополь после ракетного удара террористов ВСУ

https://crimea.ria.ru/20240624/kriki-do-sikh-por-v-golove-postradavshiy-ob-atake-vsu-na-sevastopol-1138329827.html

москва

севастополь

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атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, дети, здравоохранение в россии, москва, общество, севастополь, новости