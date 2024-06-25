Четверо в реанимации: в Москве рассказали о раненных в Севастополе детях
В реанимации в тяжелом состоянии находятся 4 пострадавших при атаке на Севастополь ребенка
08:39 25.06.2024 (обновлено: 10:39 25.06.2024)
© Фото: РДКБ в МосквеВ реанимации в тяжелом состоянии находятся 4 пострадавших при атаке на Севастополь ребенка
© Фото: РДКБ в Москве
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Четыре пострадавших при атаке на Севастополь ребенка в тяжелом состоянии доставлены в отделение реанимации и интенсивной терапии в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России в Москве. Об этом сообщают в пресс-службе медучреждения
"Это дети от 8 до 15 лет, трое мальчиков, одна девочка. Состояние пациентов тяжелое, обусловлено минно-взрывными травмами и осколочными ранениями", — рассказал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Дмитрий Прометной.
Он добавил, что после проведения комплекса диагностических процедур врачи выберут тактику лечения, в том числе, хирургические вмешательства.
23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю, в результате которого погибли четыре человека, включая двоих детей, десятки получили ранения различной степени тяжести. В понедельник стало известно, что число пострадавших при теракте выросло до 153 человек. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок.
В Минобороны заявили, что ВСУ атаковали город ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, которые Украине поставили США. Над акваторией были сбиты четыре из них, а пятая отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города.
Жертвами атаки стали люди, находившиеся в районе популярных севастопольских пляжей Учкуевка и Любимовка на Северной стороне города.
В городе введен режим ЧС регионального характера.
Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт" по факту атаки ВСУ на Севастополь, в результате которой погибли и пострадали мирные граждане, в том числе несовершеннолетние.
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