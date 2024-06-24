https://crimea.ria.ru/20240624/spetsbort-mchs-rossii-dostavil-v-moskvu-postradavshikh-iz-sevastopolya----1138331206.html

Спецборт МЧС России доставил в Москву пострадавших из Севастополя

Спецборт МЧС России доставил в Москву пострадавших из Севастополя - РИА Новости Крым, 24.06.2024

Спецборт МЧС России доставил в Москву пострадавших из Севастополя

Спецборт МЧС России доставил в Москву пострадавших из Севастополя. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 24.06.2024

2024-06-24T18:59

2024-06-24T18:59

2024-06-24T19:04

атака всу на севастополь 23 июня 2024 года

атаки всу на крым

севастополь

новости

новости крыма

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/18/1138328622_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d83919249f4733e1f15f57af02476346.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Спецборт МЧС России доставил в Москву пострадавших из Севастополя. Об этом сообщает МЧС России.Самолет Ил-76 МЧС России с пострадавшими на борту совершил посадку в подмосковном аэропорту "Жуковский".22 раненых в результате ракетной атаки ВСУ на Севастополь, произошедшей 23 июня, отправили в Москву в понедельник днем. Сопровождали пострадавших в полете врачи отряда "Центроспас" МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава России.Спецборт оснащен специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами.Все об атаке ВСУ на мирный пляж в Севастополе читайте по ссылке >>23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю, в результате которого, по последним данным, погибли четыре человека, включая двоих детей, десятки получили ранения различной степени тяжести. В понедельник стало известно, что число пострадавших при теракте выросло до 153 человек. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок.В Минобороны заявили, что ВСУ атаковали город ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, которые Украине поставили США. В ведомстве заявили, что сбиты над акваторией были четыре из них, а пятая отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города.Жертвами атаки стали люди, находившиеся в районе популярных севастопольских пляжей Учкуевка и Любимовка на Северной стороне города.В городе введен режим ЧС регионального характера.Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования севастопольцам, заверив, что крымчане окажут всю необходимую помощь соседям.Понедельник, 24 июня, объявлен в Севастополе и Крыму Днем траура.Как живет Севастополь после ракетного удара террористов ВСУ >>Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт" по факту атаки ВСУ на Севастополь, в результате которой погибли и пострадали мирные граждане, в том числе несовершеннолетние.Читайте также на РИА Новости Крым:"Очень громко и страшно": что происходит в Севастополе после атаки ВСУРитуальное преступление: Захарова об атаке ВСУ на СевастопольФедеральные медцентры подключат для помощи раненым в Севастополе

https://crimea.ria.ru/20240624/spetsbort-s-22-postradavshimi-sevastopoltsami-vyletel-v-moskvu-1138327434.html

севастополь

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, атаки всу на крым, севастополь, новости, новости крыма, москва