Рейтинг@Mail.ru
Федеральные медцентры подключат для помощи раненым в Севастополе - РИА Новости Крым, 23.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240623/federalnye-medtsentry-podklyuchat-dlya-pomoschi-ranenym-v-sevastopole-1138306030.html
Федеральные медцентры подключат для помощи раненым в Севастополе
Федеральные медцентры подключат для помощи раненым в Севастополе - РИА Новости Крым, 23.06.2024
Федеральные медцентры подключат для помощи раненым в Севастополе
Для помощи пострадавшим от украинского ракетного удара в Севастополе при необходимости будут развернуты федеральные центры. На месте уже работают пункты приема... РИА Новости Крым, 23.06.2024
2024-06-23T15:37
2024-06-23T15:37
севастополь
мария львова-белова
новости
новости крыма
происшествия
скорая помощь
больница
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1b/1136918524_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_66e444eef6c9cfe6bf6582b13fba7d5e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Для помощи пострадавшим от украинского ракетного удара в Севастополе при необходимости будут развернуты федеральные центры. На месте уже работают пункты приема пострадавших, написала уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.По информации детского омбудсмена, на месте работает региональный уполномоченный по правам ребенка Марина Песчанская."Она сейчас работает в городской больнице. Данные по пострадавшим детям уточняются. Скорбим всей страной. Соболезнуем родным и близким ни в чем не повинных погибших людей", – написала Львова-Белова.В Севастополе в результате ракетной атаки ранено около ста человек ранены и трое погибли, включая двух детей. Одному из них было всего два года. Глава Республики Крым Сергей Аксенов выразил соболезнования севастопольцам и сообщил, что пострадавших готовы принять в больницах полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:МО: атака на Севастополь совершена поставленными США кассетными ATACMSУдар ВСУ по Севастополю – все о ЧП, погибших и пострадавшихСредствами ПВО сбиты 33 реактивных снаряда и 75 беспилотников ВСУ
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1b/1136918524_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_9df049ea7f3ee29f82dcb890cc3bf586.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, мария львова-белова, новости, новости крыма, происшествия, скорая помощь, больница
Федеральные медцентры подключат для помощи раненым в Севастополе

Для помощи пострадавшим в Севастополе при необходимости развернут федеральные центры

15:37 23.06.2024
 
© РИА Новости КрымСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Для помощи пострадавшим от украинского ракетного удара в Севастополе при необходимости будут развернуты федеральные центры. На месте уже работают пункты приема пострадавших, написала уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"Ранения получили около 100 человек. На месте работают врачи, спасатели, развернуты пункты приема пострадавших. При необходимости обязательно подключатся федеральные медицинские центры", – написала она в Telegram-канале.

По информации детского омбудсмена, на месте работает региональный уполномоченный по правам ребенка Марина Песчанская.
"Она сейчас работает в городской больнице. Данные по пострадавшим детям уточняются. Скорбим всей страной. Соболезнуем родным и близким ни в чем не повинных погибших людей", – написала Львова-Белова.
В Севастополе в результате ракетной атаки ранено около ста человек ранены и трое погибли, включая двух детей. Одному из них было всего два года. Глава Республики Крым Сергей Аксенов выразил соболезнования севастопольцам и сообщил, что пострадавших готовы принять в больницах полуострова.
Читайте также на РИА Новости Крым:
МО: атака на Севастополь совершена поставленными США кассетными ATACMS
Удар ВСУ по Севастополю – все о ЧП, погибших и пострадавших
Средствами ПВО сбиты 33 реактивных снаряда и 75 беспилотников ВСУ
СевастопольМария Львова-БеловаНовостиНовости КрымаПроисшествияСкорая помощьБольница
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:349-летняя дочь замглавы Магадана погибла при ударе ВСУ по Севастополю
16:30Ответственность за удар по Севастополю несет Вашингтон – Минобороны
16:03При атаке ВСУ на Севастополь ранены 124 человека – среди них 27 детей
15:37Федеральные медцентры подключат для помощи раненым в Севастополе
15:22Ритуальное преступление: Захарова об атаке ВСУ на Севастополь
15:10Мы вместе: крымчане готовы оказать помощь раненым севастопольцам
14:41Число погибших при атаке на Севастополь выросло до трех, ранены почти 100
14:32МО: атака на Севастополь совершена поставленными США кассетными ATACMS
14:24Удар ВСУ по Севастополю – все о ЧП, погибших и пострадавших
14:02Средствами ПВО сбиты 33 реактивных снаряда и 75 беспилотников ВСУ
13:27Двое погибших при атаке на Севастополь – один из них 2-летний ребенок
13:21Крымский мост открыли для движения транспорта
13:18Крымский мост закрыт второй раз за день
13:12ВС РФ нанесли групповой удар по месту подготовки летного состава ВСУ
13:03Крымский мост после открытия движения – в очереди почти 600 машин
12:48Ракетная атака на Севастополь – осколками ранены 14 человек
12:35Крымский мост открыт
12:22В Севастополе работает ПВО – уничтожаются воздушные цели
12:14Крымский мост перекрыт
12:0580 лет назад началась стратегическая наступательная операция "Багратион"
Лента новостейМолния