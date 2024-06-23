https://crimea.ria.ru/20240623/federalnye-medtsentry-podklyuchat-dlya-pomoschi-ranenym-v-sevastopole-1138306030.html

Федеральные медцентры подключат для помощи раненым в Севастополе

Федеральные медцентры подключат для помощи раненым в Севастополе - РИА Новости Крым, 23.06.2024

Федеральные медцентры подключат для помощи раненым в Севастополе

Для помощи пострадавшим от украинского ракетного удара в Севастополе при необходимости будут развернуты федеральные центры. На месте уже работают пункты приема... РИА Новости Крым, 23.06.2024

2024-06-23T15:37

2024-06-23T15:37

2024-06-23T15:37

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Для помощи пострадавшим от украинского ракетного удара в Севастополе при необходимости будут развернуты федеральные центры. На месте уже работают пункты приема пострадавших, написала уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.По информации детского омбудсмена, на месте работает региональный уполномоченный по правам ребенка Марина Песчанская."Она сейчас работает в городской больнице. Данные по пострадавшим детям уточняются. Скорбим всей страной. Соболезнуем родным и близким ни в чем не повинных погибших людей", – написала Львова-Белова.В Севастополе в результате ракетной атаки ранено около ста человек ранены и трое погибли, включая двух детей. Одному из них было всего два года. Глава Республики Крым Сергей Аксенов выразил соболезнования севастопольцам и сообщил, что пострадавших готовы принять в больницах полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:МО: атака на Севастополь совершена поставленными США кассетными ATACMSУдар ВСУ по Севастополю – все о ЧП, погибших и пострадавшихСредствами ПВО сбиты 33 реактивных снаряда и 75 беспилотников ВСУ

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, мария львова-белова, новости, новости крыма, происшествия, скорая помощь, больница