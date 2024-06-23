https://crimea.ria.ru/20240623/sredstvami-pvo-sbity-33-reaktivnykh-snaryada-i-75-bespilotnikov-vsu-1138304107.html
Средствами ПВО сбиты 33 реактивных снаряда и 75 беспилотников ВСУ
Средствами ПВО сбиты 33 реактивных снаряда и 75 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 23.06.2024
Средствами ПВО сбиты 33 реактивных снаряда и 75 беспилотников ВСУ
Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили 75 беспилотников ВСУ, а также сбили десятки снарядов системы залпового огня HIMARS, "Vampire" и "Ольха". Об... РИА Новости Крым, 23.06.2024
2024-06-23T14:02
2024-06-23T14:02
2024-06-23T13:55
министерство обороны рф
новости сво
пво
беспилотник (бпла, дрон)
himars
рсзо vampire
рсзо "ольха"
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили 75 беспилотников ВСУ, а также сбили десятки снарядов системы залпового огня HIMARS, "Vampire" и "Ольха". Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны.Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки уничтожены: пусковая установка зенитного ракетного комплекса "IRIS-T" производства ФРГ, две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей "П-18", а также нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 118 районах.Также сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту подготовки летного и технического состава воздушных сил Украины.
https://crimea.ria.ru/20240623/nochnaya-ataka-vsu-na-regiony-rossii-chto-izvestno-1138297563.html
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министерство обороны рф, новости сво, пво, беспилотник (бпла, дрон), himars, рсзо vampire, рсзо "ольха", вооруженные силы россии
Средствами ПВО сбиты 33 реактивных снаряда и 75 беспилотников ВСУ
Средствами ПВО России сбиты 33 реактивных снаряда и 75 беспилотников за сутки