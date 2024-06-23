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ВС РФ нанесли групповой удар по месту подготовки летного состава ВСУ
ВС РФ нанесли групповой удар по месту подготовки летного состава ВСУ - РИА Новости Крым, 23.06.2024
ВС РФ нанесли групповой удар по месту подготовки летного состава ВСУ
ВС РФ нанесли удар по месту подготовки летного и технического состава воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.06.2024
2024-06-23T13:12
2024-06-23T13:12
2024-06-23T13:40
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потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. ВС РФ нанесли удар по месту подготовки летного и технического состава воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ.Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, подчеркнули в ведомстве.Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки уничтожены: пусковая установка зенитного ракетного комплекса "IRIS-T" производства ФРГ, две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей "П-18", а также нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 118 районах.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости сво, россия, украина, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
ВС РФ нанесли групповой удар по месту подготовки летного состава ВСУ
ВС РФ нанесли групповой удар по месту подготовки летного состава ВСУ
13:12 23.06.2024 (обновлено: 13:40 23.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. ВС РФ нанесли удар по месту подготовки летного и технического состава воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту подготовки летного и технического состава воздушных сил Украины", – сказано в сообщении.
Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, подчеркнули в ведомстве.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки уничтожены: пусковая установка зенитного ракетного комплекса "IRIS-T" производства ФРГ, две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей "П-18", а также нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 118 районах.