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ВС РФ нанесли групповой удар по месту подготовки летного состава ВСУ

ВС РФ нанесли групповой удар по месту подготовки летного состава ВСУ - РИА Новости Крым, 23.06.2024

ВС РФ нанесли групповой удар по месту подготовки летного состава ВСУ

ВС РФ нанесли удар по месту подготовки летного и технического состава воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.06.2024

2024-06-23T13:12

2024-06-23T13:12

2024-06-23T13:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. ВС РФ нанесли удар по месту подготовки летного и технического состава воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ.Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, подчеркнули в ведомстве.Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки уничтожены: пусковая установка зенитного ракетного комплекса "IRIS-T" производства ФРГ, две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей "П-18", а также нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 118 районах.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, россия, украина, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу