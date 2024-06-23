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Удар ВСУ по Севастополю – все о ЧП, погибших и пострадавших - РИА Новости Крым, 23.06.2024
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Удар ВСУ по Севастополю – все о ЧП, погибших и пострадавших
Удар ВСУ по Севастополю – все о ЧП, погибших и пострадавших - РИА Новости Крым, 23.06.2024
Удар ВСУ по Севастополю – все о ЧП, погибших и пострадавших
в материале РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 23.06.2024
2024-06-23T14:24
2024-06-23T14:25
севастополь
михаил развожаев
новости
новости крыма
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. ВСУ совершили ракетную атаку на Севастополь, в результате которой пострадали более двух десятков человек и погибли двое, включая двухлетнего ребенка. Все, что известно о ситуации к этому часу – в материале РИА Новости Крым.Системы ПВО начали отражать удары в 12:21. Морской транспорт в Севастопольской бухте приостанавливал работу.Средствами ПВО были уничтожены пять воздушных целей над акваторией Севастополя, Осколки упали в прибрежной зоне в районе Учкуевки и в Любимовке. Началось возгорание в жилом доме на территории одного из ТСН на Северной стороне. В районе пансионата "Лазурь" горит лес на территории 150 квадратных метров.По предварительной информации, погибли два мирных жителя, один из них двухлетний ребенок, число обратившихся за медицинской помощью возросло до 22 человек. По словам губернатора, ситуация на Учкуевке тяжелая, для помощи людям мобилизованы все силы.Заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин сообщил, что система здравоохранения региона мобилизована, врачи и медперсонал находятся на рабочих местах, операционные развернуты, пострадавшим оказывается медицинская помощь.
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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севастополь, михаил развожаев, новости, новости крыма, всу (вооруженные силы украины), происшествия, атаки всу на крым
Удар ВСУ по Севастополю – все о ЧП, погибших и пострадавших

Удар ВСУ по Севастополю – все о ЧП, погибших и пострадавших

14:24 23.06.2024 (обновлено: 14:25 23.06.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. ВСУ совершили ракетную атаку на Севастополь, в результате которой пострадали более двух десятков человек и погибли двое, включая двухлетнего ребенка. Все, что известно о ситуации к этому часу в материале РИА Новости Крым.
Системы ПВО начали отражать удары в 12:21. Морской транспорт в Севастопольской бухте приостанавливал работу.
Средствами ПВО были уничтожены пять воздушных целей над акваторией Севастополя, Осколки упали в прибрежной зоне в районе Учкуевки и в Любимовке. Началось возгорание в жилом доме на территории одного из ТСН на Северной стороне. В районе пансионата "Лазурь" горит лес на территории 150 квадратных метров.
По предварительной информации, погибли два мирных жителя, один из них двухлетний ребенок, число обратившихся за медицинской помощью возросло до 22 человек. По словам губернатора, ситуация на Учкуевке тяжелая, для помощи людям мобилизованы все силы.
Заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин сообщил, что система здравоохранения региона мобилизована, врачи и медперсонал находятся на рабочих местах, операционные развернуты, пострадавшим оказывается медицинская помощь.
СевастопольМихаил РазвожаевНовостиНовости КрымаВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияАтаки ВСУ на Крым
 
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16:349-летняя дочь замглавы Магадана погибла при ударе ВСУ по Севастополю
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16:03При атаке ВСУ на Севастополь ранены 124 человека – среди них 27 детей
15:37Федеральные медцентры подключат для помощи раненым в Севастополе
15:22Ритуальное преступление: Захарова об атаке ВСУ на Севастополь
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14:41Число погибших при атаке на Севастополь выросло до трех, ранены почти 100
14:32МО: атака на Севастополь совершена поставленными США кассетными ATACMS
14:24Удар ВСУ по Севастополю – все о ЧП, погибших и пострадавших
14:02Средствами ПВО сбиты 33 реактивных снаряда и 75 беспилотников ВСУ
13:27Двое погибших при атаке на Севастополь – один из них 2-летний ребенок
13:21Крымский мост открыли для движения транспорта
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13:12ВС РФ нанесли групповой удар по месту подготовки летного состава ВСУ
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