https://crimea.ria.ru/20240623/udar-vsu-po-sevastopolyu--vse-o-chp-pogibshikh-i-postradavshikh-1138304296.html

Удар ВСУ по Севастополю – все о ЧП, погибших и пострадавших

Удар ВСУ по Севастополю – все о ЧП, погибших и пострадавших - РИА Новости Крым, 23.06.2024

Удар ВСУ по Севастополю – все о ЧП, погибших и пострадавших

в материале РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 23.06.2024

2024-06-23T14:24

2024-06-23T14:24

2024-06-23T14:25

севастополь

михаил развожаев

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происшествия

атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. ВСУ совершили ракетную атаку на Севастополь, в результате которой пострадали более двух десятков человек и погибли двое, включая двухлетнего ребенка. Все, что известно о ситуации к этому часу – в материале РИА Новости Крым.Системы ПВО начали отражать удары в 12:21. Морской транспорт в Севастопольской бухте приостанавливал работу.Средствами ПВО были уничтожены пять воздушных целей над акваторией Севастополя, Осколки упали в прибрежной зоне в районе Учкуевки и в Любимовке. Началось возгорание в жилом доме на территории одного из ТСН на Северной стороне. В районе пансионата "Лазурь" горит лес на территории 150 квадратных метров.По предварительной информации, погибли два мирных жителя, один из них двухлетний ребенок, число обратившихся за медицинской помощью возросло до 22 человек. По словам губернатора, ситуация на Учкуевке тяжелая, для помощи людям мобилизованы все силы.Заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин сообщил, что система здравоохранения региона мобилизована, врачи и медперсонал находятся на рабочих местах, операционные развернуты, пострадавшим оказывается медицинская помощь.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, новости, новости крыма, всу (вооруженные силы украины), происшествия, атаки всу на крым