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В Севастополе работает ПВО – уничтожаются воздушные цели - РИА Новости Крым, 23.06.2024
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В Севастополе работает ПВО – уничтожаются воздушные цели
В Севастополе работает ПВО – уничтожаются воздушные цели - РИА Новости Крым, 23.06.2024
В Севастополе работает ПВО – уничтожаются воздушные цели
В Севастополе все оперативные службы приведены в состояние готовности, в городе работает ПВО. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.06.2024
2024-06-23T12:22
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михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе все оперативные службы приведены в состояние готовности, в городе работает ПВО. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей, морской транспорт в Севастопольской бухте приостановил работу. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей находиться в укрытиях."Главное – не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки", – подчеркнул губернатор.
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севастополь, михаил развожаев, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, вооруженные силы россии, пво
В Севастополе работает ПВО – уничтожаются воздушные цели

ПВО работает в Севастополе– уничтожаются воздушные цели

12:22 23.06.2024 (обновлено: 14:04 23.06.2024)
 
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Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе все оперативные службы приведены в состояние готовности, в городе работает ПВО. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах", – написал он в своем Telegram-канале.

Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей, морской транспорт в Севастопольской бухте приостановил работу. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей находиться в укрытиях.
"Главное – не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки", – подчеркнул губернатор.
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