https://crimea.ria.ru/20240623/v-sevastopole-rabotaet-pvo-1138302735.html
В Севастополе работает ПВО – уничтожаются воздушные цели
В Севастополе работает ПВО – уничтожаются воздушные цели - РИА Новости Крым, 23.06.2024
В Севастополе работает ПВО – уничтожаются воздушные цели
В Севастополе все оперативные службы приведены в состояние готовности, в городе работает ПВО. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.06.2024
2024-06-23T12:22
2024-06-23T12:22
2024-06-23T14:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе все оперативные службы приведены в состояние готовности, в городе работает ПВО. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей, морской транспорт в Севастопольской бухте приостановил работу. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей находиться в укрытиях."Главное – не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки", – подчеркнул губернатор.
https://crimea.ria.ru/20240623/nochnaya-ataka-vsu-na-regiony-rossii-chto-izvestno-1138297563.html
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, вооруженные силы россии, пво
В Севастополе работает ПВО – уничтожаются воздушные цели
ПВО работает в Севастополе– уничтожаются воздушные цели
12:22 23.06.2024 (обновлено: 14:04 23.06.2024)