https://crimea.ria.ru/20240623/v-sevastopole-rabotaet-pvo-1138302735.html

В Севастополе работает ПВО – уничтожаются воздушные цели

В Севастополе работает ПВО – уничтожаются воздушные цели - РИА Новости Крым, 23.06.2024

В Севастополе работает ПВО – уничтожаются воздушные цели

В Севастополе все оперативные службы приведены в состояние готовности, в городе работает ПВО. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.06.2024

2024-06-23T12:22

2024-06-23T12:22

2024-06-23T14:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе все оперативные службы приведены в состояние готовности, в городе работает ПВО. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей, морской транспорт в Севастопольской бухте приостановил работу. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей находиться в укрытиях."Главное – не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки", – подчеркнул губернатор.

https://crimea.ria.ru/20240623/nochnaya-ataka-vsu-na-regiony-rossii-chto-izvestno-1138297563.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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