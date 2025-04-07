https://crimea.ria.ru/20250407/gde-v-krymu-tseny-na-kvartiry-ne-budut-rasti-v-blizhayshie-dva-goda--mnenie-1145426900.html
Где в Крыму квартиры не подорожают в ближайшие два года - мнение эксперта
Где в Крыму квартиры не подорожают в ближайшие два года - мнение эксперта - РИА Новости Крым, 07.04.2025
Где в Крыму квартиры не подорожают в ближайшие два года - мнение эксперта
На западном побережье Крыма, где сейчас реализуется огромное количество проектов и количество спроса сопоставимо с числом предложений, в ближайшие год – два... РИА Новости Крым, 07.04.2025
2025-04-07T08:19
2025-04-07T08:19
2025-04-07T09:02
крым
радио "спутник в крыму"
жилье в крыму
недвижимость
мнения
евпатория
юбк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/30/53/305310_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_754d2a571c6b2291a9ecef133459ba1a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. На западном побережье Крыма, где сейчас реализуется огромное количество проектов и количество спроса сопоставимо с числом предложений, в ближайшие год – два цена на недвижимость повышаться не будет. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал основатель и управляющий директор агентства недвижимости Анатолий Цехин.По словам Цехина, северо-западная и западная часть Крыма с точки зрения приобретения недвижимости сегодня отличаются. Так, если первая пока еще не так активно развивается, хотя тоже есть строящиеся проекты от местных и федеральных девелоперов, то вторая сейчас на пике."Кто давно не был, например, в Евпатории, приезжая, ощущает, будто попадает на большую стройку. Сотни тысяч квадратных метров находятся в стадии строительства и примерно столько еще будет строиться в будущем", – рассказал специалист.Количество спроса на недвижимость на западном побережье Крыма сейчас сопоставимо с числом предложений, конкуренция среди застройщиков очень большая, поэтому цена на недвижимость здесь в ближайшие два года не вырастет, считает Цехин.На Южном берегу Крыма (ЮБК) с его географической особенностью, напротив, из-за дефицита земельных участков цена будет только расти, уверен он."Населенные пункты здесь (ЮБК – ред.) находятся между морем и горами, и зачастую эта полоска не превышает 11 километров. Поэтому дефицит земельных участков. Под строительство крупных жилых и апартаментных комплексов их практически не осталось. Вблизи, например, Ялты, Алушты, они в крайне большом дефиците. Поэтому цены здесь будут расти. И предела пока не видно", – спрогнозировал эксперт.Ранее Цехин рассказывал, что основная аудитория, которая приобретает недвижимость в Крыму, это люди из материковых регионов России либо из зарубежья."Все-таки курортная недвижимость – покупка не первой необходимости, и для ее покупателей это инвестиционная история или, как у нас говорят, способ "припарковать деньги" – для собственных целей, сдачи в аренду или отдыха", – сказал эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменятся цены на жилье в Крыму до конца 2025 годаКакое жилье чаще покупают в Крыму и Севастополе и сколько это стоитИпотека в Крыму будет дорожать - как купить квартиру выгодно
https://crimea.ria.ru/20250323/kto-i-zachem-skupaet-nedorogoe-zhile-v-krymu-1145065707.html
крым
евпатория
юбк
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/30/53/305310_343:0:3000:1993_1920x0_80_0_0_ba44ca8b6d87b6886e09d090e4ffbfc6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, жилье в крыму, недвижимость, мнения, евпатория, юбк
Где в Крыму квартиры не подорожают в ближайшие два года - мнение эксперта
Цена на недвижимость в Западном Крыму в ближайшие год-два повышаться не будет – эксперт
08:19 07.04.2025 (обновлено: 09:02 07.04.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым.
На западном побережье Крыма, где сейчас реализуется огромное количество проектов и количество спроса сопоставимо с числом предложений, в ближайшие год – два цена на недвижимость повышаться не будет. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал основатель и управляющий директор агентства недвижимости Анатолий Цехин.
По словам Цехина, северо-западная и западная часть Крыма с точки зрения приобретения недвижимости сегодня отличаются. Так, если первая пока еще не так активно развивается, хотя тоже есть строящиеся проекты от местных и федеральных девелоперов, то вторая сейчас на пике.
"Кто давно не был, например, в Евпатории, приезжая, ощущает, будто попадает на большую стройку. Сотни тысяч квадратных метров находятся в стадии строительства и примерно столько еще будет строиться в будущем", – рассказал специалист.
Количество спроса на недвижимость на западном побережье Крыма сейчас сопоставимо с числом предложений, конкуренция среди застройщиков очень большая, поэтому цена на недвижимость здесь в ближайшие два года не вырастет, считает Цехин.
"Там в целом пиковая цена, которая на сегодняшний день у некоторых застройщиков достигает уже 250−300 тысяч за квадратный метр. И в ближайшей перспективе на год-два она, скорее всего, останется такой же – вышла на плато. Не уверен, что будет коррекция вниз, но тенденции к росту наблюдать не могу", – выразил мнение эксперт.
На Южном берегу Крыма (ЮБК) с его географической особенностью, напротив, из-за дефицита земельных участков цена будет только расти, уверен он.
"Населенные пункты здесь (ЮБК – ред.) находятся между морем и горами, и зачастую эта полоска не превышает 11 километров. Поэтому дефицит земельных участков. Под строительство крупных жилых и апартаментных комплексов их практически не осталось. Вблизи, например, Ялты, Алушты, они в крайне большом дефиците. Поэтому цены здесь будут расти. И предела пока не видно", – спрогнозировал эксперт.
Ранее Цехин рассказывал, что основная аудитория, которая приобретает недвижимость в Крыму, это люди из материковых регионов России
либо из зарубежья
.
"Все-таки курортная недвижимость – покупка не первой необходимости, и для ее покупателей это инвестиционная история или, как у нас говорят, способ "припарковать деньги" – для собственных целей, сдачи в аренду или отдыха", – сказал эксперт.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: