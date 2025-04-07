Рейтинг@Mail.ru
Где в Крыму квартиры не подорожают в ближайшие два года - мнение эксперта - РИА Новости Крым, 07.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250407/gde-v-krymu-tseny-na-kvartiry-ne-budut-rasti-v-blizhayshie-dva-goda--mnenie-1145426900.html
Где в Крыму квартиры не подорожают в ближайшие два года - мнение эксперта
Где в Крыму квартиры не подорожают в ближайшие два года - мнение эксперта - РИА Новости Крым, 07.04.2025
Где в Крыму квартиры не подорожают в ближайшие два года - мнение эксперта
На западном побережье Крыма, где сейчас реализуется огромное количество проектов и количество спроса сопоставимо с числом предложений, в ближайшие год – два... РИА Новости Крым, 07.04.2025
2025-04-07T08:19
2025-04-07T09:02
крым
радио "спутник в крыму"
жилье в крыму
недвижимость
мнения
евпатория
юбк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/30/53/305310_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_754d2a571c6b2291a9ecef133459ba1a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. На западном побережье Крыма, где сейчас реализуется огромное количество проектов и количество спроса сопоставимо с числом предложений, в ближайшие год – два цена на недвижимость повышаться не будет. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал основатель и управляющий директор агентства недвижимости Анатолий Цехин.По словам Цехина, северо-западная и западная часть Крыма с точки зрения приобретения недвижимости сегодня отличаются. Так, если первая пока еще не так активно развивается, хотя тоже есть строящиеся проекты от местных и федеральных девелоперов, то вторая сейчас на пике."Кто давно не был, например, в Евпатории, приезжая, ощущает, будто попадает на большую стройку. Сотни тысяч квадратных метров находятся в стадии строительства и примерно столько еще будет строиться в будущем", – рассказал специалист.Количество спроса на недвижимость на западном побережье Крыма сейчас сопоставимо с числом предложений, конкуренция среди застройщиков очень большая, поэтому цена на недвижимость здесь в ближайшие два года не вырастет, считает Цехин.На Южном берегу Крыма (ЮБК) с его географической особенностью, напротив, из-за дефицита земельных участков цена будет только расти, уверен он."Населенные пункты здесь (ЮБК – ред.) находятся между морем и горами, и зачастую эта полоска не превышает 11 километров. Поэтому дефицит земельных участков. Под строительство крупных жилых и апартаментных комплексов их практически не осталось. Вблизи, например, Ялты, Алушты, они в крайне большом дефиците. Поэтому цены здесь будут расти. И предела пока не видно", – спрогнозировал эксперт.Ранее Цехин рассказывал, что основная аудитория, которая приобретает недвижимость в Крыму, это люди из материковых регионов России либо из зарубежья."Все-таки курортная недвижимость – покупка не первой необходимости, и для ее покупателей это инвестиционная история или, как у нас говорят, способ "припарковать деньги" – для собственных целей, сдачи в аренду или отдыха", – сказал эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменятся цены на жилье в Крыму до конца 2025 годаКакое жилье чаще покупают в Крыму и Севастополе и сколько это стоитИпотека в Крыму будет дорожать - как купить квартиру выгодно
https://crimea.ria.ru/20250323/kto-i-zachem-skupaet-nedorogoe-zhile-v-krymu-1145065707.html
крым
евпатория
юбк
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/30/53/305310_343:0:3000:1993_1920x0_80_0_0_ba44ca8b6d87b6886e09d090e4ffbfc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, жилье в крыму, недвижимость, мнения, евпатория, юбк
Где в Крыму квартиры не подорожают в ближайшие два года - мнение эксперта

Цена на недвижимость в Западном Крыму в ближайшие год-два повышаться не будет – эксперт

08:19 07.04.2025 (обновлено: 09:02 07.04.2025)
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСтроительство жилья
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. На западном побережье Крыма, где сейчас реализуется огромное количество проектов и количество спроса сопоставимо с числом предложений, в ближайшие год – два цена на недвижимость повышаться не будет. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал основатель и управляющий директор агентства недвижимости Анатолий Цехин.
По словам Цехина, северо-западная и западная часть Крыма с точки зрения приобретения недвижимости сегодня отличаются. Так, если первая пока еще не так активно развивается, хотя тоже есть строящиеся проекты от местных и федеральных девелоперов, то вторая сейчас на пике.
"Кто давно не был, например, в Евпатории, приезжая, ощущает, будто попадает на большую стройку. Сотни тысяч квадратных метров находятся в стадии строительства и примерно столько еще будет строиться в будущем", – рассказал специалист.
Количество спроса на недвижимость на западном побережье Крыма сейчас сопоставимо с числом предложений, конкуренция среди застройщиков очень большая, поэтому цена на недвижимость здесь в ближайшие два года не вырастет, считает Цехин.
"Там в целом пиковая цена, которая на сегодняшний день у некоторых застройщиков достигает уже 250−300 тысяч за квадратный метр. И в ближайшей перспективе на год-два она, скорее всего, останется такой же – вышла на плато. Не уверен, что будет коррекция вниз, но тенденции к росту наблюдать не могу", – выразил мнение эксперт.
На Южном берегу Крыма (ЮБК) с его географической особенностью, напротив, из-за дефицита земельных участков цена будет только расти, уверен он.
"Населенные пункты здесь (ЮБК – ред.) находятся между морем и горами, и зачастую эта полоска не превышает 11 километров. Поэтому дефицит земельных участков. Под строительство крупных жилых и апартаментных комплексов их практически не осталось. Вблизи, например, Ялты, Алушты, они в крайне большом дефиците. Поэтому цены здесь будут расти. И предела пока не видно", – спрогнозировал эксперт.
Ранее Цехин рассказывал, что основная аудитория, которая приобретает недвижимость в Крыму, это люди из материковых регионов России либо из зарубежья.
"Все-таки курортная недвижимость – покупка не первой необходимости, и для ее покупателей это инвестиционная история или, как у нас говорят, способ "припарковать деньги" – для собственных целей, сдачи в аренду или отдыха", – сказал эксперт.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как изменятся цены на жилье в Крыму до конца 2025 года
Какое жилье чаще покупают в Крыму и Севастополе и сколько это стоит
Ипотека в Крыму будет дорожать - как купить квартиру выгодно
Старые дачи
23 марта, 07:03Радио "Спутник в Крыму"
Кто и зачем скупает недорогое жилье в Крыму
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымЖилье в КрымуНедвижимостьМненияЕвпаторияЮБК
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:05Регионы Азии в ближайшие годы ждут новые стихийные бедствия - ученые
10:43В России задержаны 15 человек за помощь мошенникам в подмене номеров
10:15Крымский мост на утро понедельника: данные об очередях на 10 утра
10:08Снег в Крыму – обстановка на дорогах и горных перевалах
09:56В ДТП в Крыму погибли трое и ранены 13 человек
09:44Крым вошел в топ-5 регионов с самыми ответственными заемщиками
09:26В Крыму приняли дополнительные меры в пункте пропуска в Джанкое
08:51Госдума примет закон о борьбе с "благотворительными" мошенниками
08:39Город и поселок на ЮБК остались без света
08:19Где в Крыму квартиры не подорожают в ближайшие два года - мнение эксперта
07:52Беспилотник повредил железную дорогу на Кубани
07:35В Симферополе проведут эксперимент с дорожной разметкой
07:15Над Крымом и Азовским морем перехвачены 14 беспилотников
07:11В Симферополе пошел снег
06:47О чем должен напомнить праздник Благовещение
06:34Затонувшую подлодку времен войны обнаружили в заливе Петра Великого
06:25Мелеет главный источник воды в Севастополе – Чернореченское водохранилище
06:06В Севастополе две иномарки слетели с дороги - есть пострадавший
00:01Холодный арктический фронт: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 7 апреля
Лента новостейМолния