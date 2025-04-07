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Где в Крыму квартиры не подорожают в ближайшие два года - мнение эксперта

Где в Крыму квартиры не подорожают в ближайшие два года - мнение эксперта - РИА Новости Крым, 07.04.2025

Где в Крыму квартиры не подорожают в ближайшие два года - мнение эксперта

На западном побережье Крыма, где сейчас реализуется огромное количество проектов и количество спроса сопоставимо с числом предложений, в ближайшие год – два... РИА Новости Крым, 07.04.2025

2025-04-07T08:19

2025-04-07T08:19

2025-04-07T09:02

крым

радио "спутник в крыму"

жилье в крыму

недвижимость

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. На западном побережье Крыма, где сейчас реализуется огромное количество проектов и количество спроса сопоставимо с числом предложений, в ближайшие год – два цена на недвижимость повышаться не будет. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал основатель и управляющий директор агентства недвижимости Анатолий Цехин.По словам Цехина, северо-западная и западная часть Крыма с точки зрения приобретения недвижимости сегодня отличаются. Так, если первая пока еще не так активно развивается, хотя тоже есть строящиеся проекты от местных и федеральных девелоперов, то вторая сейчас на пике."Кто давно не был, например, в Евпатории, приезжая, ощущает, будто попадает на большую стройку. Сотни тысяч квадратных метров находятся в стадии строительства и примерно столько еще будет строиться в будущем", – рассказал специалист.Количество спроса на недвижимость на западном побережье Крыма сейчас сопоставимо с числом предложений, конкуренция среди застройщиков очень большая, поэтому цена на недвижимость здесь в ближайшие два года не вырастет, считает Цехин.На Южном берегу Крыма (ЮБК) с его географической особенностью, напротив, из-за дефицита земельных участков цена будет только расти, уверен он."Населенные пункты здесь (ЮБК – ред.) находятся между морем и горами, и зачастую эта полоска не превышает 11 километров. Поэтому дефицит земельных участков. Под строительство крупных жилых и апартаментных комплексов их практически не осталось. Вблизи, например, Ялты, Алушты, они в крайне большом дефиците. Поэтому цены здесь будут расти. И предела пока не видно", – спрогнозировал эксперт.Ранее Цехин рассказывал, что основная аудитория, которая приобретает недвижимость в Крыму, это люди из материковых регионов России либо из зарубежья."Все-таки курортная недвижимость – покупка не первой необходимости, и для ее покупателей это инвестиционная история или, как у нас говорят, способ "припарковать деньги" – для собственных целей, сдачи в аренду или отдыха", – сказал эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменятся цены на жилье в Крыму до конца 2025 годаКакое жилье чаще покупают в Крыму и Севастополе и сколько это стоитИпотека в Крыму будет дорожать - как купить квартиру выгодно

https://crimea.ria.ru/20250323/kto-i-zachem-skupaet-nedorogoe-zhile-v-krymu-1145065707.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, жилье в крыму, недвижимость, мнения, евпатория, юбк