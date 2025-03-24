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Как изменятся цены на жилье в Крыму до конца 2025 года

Как изменятся цены на жилье в Крыму до конца 2025 года - РИА Новости Крым, 24.03.2025

Как изменятся цены на жилье в Крыму до конца 2025 года

Расширение семейной ипотеки на вторичный рынок жилья в России подстегнет спрос и спровоцирует рост цен на такие квартиры в Крыму. Повышение может превысить 20%. РИА Новости Крым, 24.03.2025

2025-03-24T06:19

2025-03-24T06:19

2025-03-24T08:49

жилье

радио "спутник в крыму"

мнения

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ипотека

недвижимость

недвижимость в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Расширение семейной ипотеки на вторичный рынок жилья в России подстегнет спрос и спровоцирует рост цен на такие квартиры в Крыму. Повышение может превысить 20%. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель филиала агентства недвижимости Евгений Кошелев.По поручению президента России Владимира Путина расширено действие программы семейной ипотеки: с 1 апреля она распространится на вторичный рынок в тех населенных пунктах, где новое жилье почти не строится. Появление такой ипотеки на "вторичку" подстегнет спрос, будет больше сделок, а значит, цены на жилье на вторичном рынке могут вырасти, добавил он.По его мнению, цены до конца 2025 года могут подняться не только на 15-20%, но даже и выше."Совокупность факторов может сыграть. Сейчас выжидательную позицию заняли покупатели. Курсы колеблются, и все ждут, чтобы ситуация стабилизировалась в геополитике. И рост цен подстегнет, конечно, и такая ипотека, и стабилизация ситуации. Может вырасти (цена жилья в Крыму – ред.) примерно на 20% и больше", – сказал Кошелев.Уже сегодня, по мнению эксперта, в Крыму огромный потенциал роста цен на недвижимость – рынок подогревается. Инвесторы заходят, рассматривают разные варианты и приобретают участки под жилые комплексы, рассказал эксперт.При этом на фоне расширения ипотеки на "вторичку" застройщики, цены на новое жилье у которых могут отличаться на 20-30%, задумаются о том, как уменьшить себестоимость жилья в новых конкурентных условиях, подчеркнул он.По его словам, малоэтажное строительство уже начинает активно развиваться на полуострове и спрос на него растет, потому что многие устали от больших жилищных комплексов и интересуются таким жильем, как малоэтажные дома, таунхаусы, индивидуальное жилищное строительство."Во всем этом есть интерес и потенциал роста", – отметил Кошелев.Однако многое упирается в ставку Центробанка и поддержку ипотечных продуктов, заметил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какое жилье чаще покупают в Крыму и Севастополе и сколько это стоит Купить дом за маткапитал теперь можно только после оценки жилья – СФР Если банк списал соцвыплату на погашение кредита: что делать

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, мнения, крым, ипотека, недвижимость, недвижимость в крыму