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В Крыму собака покусала ребенка: моральный ущерб возместят власти города
В Крыму собака покусала ребенка: моральный ущерб возместят власти города - РИА Новости Крым, 26.03.2025
В Крыму собака покусала ребенка: моральный ущерб возместят власти города
По требованию прокуратуры в Армянске суд взыскал 50 тысяч рублей в пользу ребенка, которого покусала собака. Об этом сообщает прокуратура РК. РИА Новости Крым, 26.03.2025
2025-03-26T15:21
2025-03-26T15:21
2025-03-26T19:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. По требованию прокуратуры в Армянске суд взыскал 50 тысяч рублей в пользу ребенка, которого покусала собака. Об этом сообщает прокуратура РК.Инцидент произошел в январе прошлого года. Девочку 2010 года укусила безнадзорная собака. Ребенок, помимо травмы, получил сильное эмоциональное потрясение. В России участились случаи нападения собак на людей. За последние несколько месяцев произошло несколько случаев: в Сочи свора хаски разодрала лицо 9-летнему мальчику, в Ставрополье девочку того же возраста насмерть загрызла стая псов, на Сахалине четыре собаки загрызли женщину.Ранее группа депутатов Госдумы внесла законопроект о запрете возврата бродячих животных в места обитания после отлова, вакцинации и стерилизации. Владельцев приютов предложили обязать содержать животное до наступления предельного срока его содержания, установленного в регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пострадавший от собак в Сочи мальчик идет на поправкуЛюди и собаки – в Севастополе ищут решение проблемыВ Крыму собаки стали реже кусать людей: статистика
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости, бездомные собаки, собаки, прокуратура республики крым, армянск, происшествия, новости крыма
В Крыму собака покусала ребенка: моральный ущерб возместят власти города
В Крыму администрация города заплатит 50 тысяч рублей в пользу искусанной собакой девочки
15:21 26.03.2025 (обновлено: 19:59 26.03.2025)