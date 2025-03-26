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В Крыму собака покусала ребенка: моральный ущерб возместят власти города - РИА Новости Крым, 26.03.2025
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В Крыму собака покусала ребенка: моральный ущерб возместят власти города
В Крыму собака покусала ребенка: моральный ущерб возместят власти города - РИА Новости Крым, 26.03.2025
В Крыму собака покусала ребенка: моральный ущерб возместят власти города
По требованию прокуратуры в Армянске суд взыскал 50 тысяч рублей в пользу ребенка, которого покусала собака. Об этом сообщает прокуратура РК. РИА Новости Крым, 26.03.2025
2025-03-26T15:21
2025-03-26T19:59
новости
бездомные собаки
собаки
прокуратура республики крым
армянск
происшествия
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. По требованию прокуратуры в Армянске суд взыскал 50 тысяч рублей в пользу ребенка, которого покусала собака. Об этом сообщает прокуратура РК.Инцидент произошел в январе прошлого года. Девочку 2010 года укусила безнадзорная собака. Ребенок, помимо травмы, получил сильное эмоциональное потрясение. В России участились случаи нападения собак на людей. За последние несколько месяцев произошло несколько случаев: в Сочи свора хаски разодрала лицо 9-летнему мальчику, в Ставрополье девочку того же возраста насмерть загрызла стая псов, на Сахалине четыре собаки загрызли женщину.Ранее группа депутатов Госдумы внесла законопроект о запрете возврата бродячих животных в места обитания после отлова, вакцинации и стерилизации. Владельцев приютов предложили обязать содержать животное до наступления предельного срока его содержания, установленного в регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пострадавший от собак в Сочи мальчик идет на поправкуЛюди и собаки – в Севастополе ищут решение проблемыВ Крыму собаки стали реже кусать людей: статистика
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новости, бездомные собаки, собаки, прокуратура республики крым, армянск, происшествия, новости крыма
В Крыму собака покусала ребенка: моральный ущерб возместят власти города

В Крыму администрация города заплатит 50 тысяч рублей в пользу искусанной собакой девочки

15:21 26.03.2025 (обновлено: 19:59 26.03.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБешенство
Бешенство - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. По требованию прокуратуры в Армянске суд взыскал 50 тысяч рублей в пользу ребенка, которого покусала собака. Об этом сообщает прокуратура РК.
Инцидент произошел в январе прошлого года. Девочку 2010 года укусила безнадзорная собака. Ребенок, помимо травмы, получил сильное эмоциональное потрясение.
"Прокурор города в интересах несовершеннолетней обратился в суд с иском к местной администрации о возмещении морального вреда. Суд удовлетворил требование прокурора и взыскал в пользу ребенка 50 тыс. рублей", - говорится в сообщении ведомства.
В России участились случаи нападения собак на людей. За последние несколько месяцев произошло несколько случаев: в Сочи свора хаски разодрала лицо 9-летнему мальчику, в Ставрополье девочку того же возраста насмерть загрызла стая псов, на Сахалине четыре собаки загрызли женщину.
Ранее группа депутатов Госдумы внесла законопроект о запрете возврата бродячих животных в места обитания после отлова, вакцинации и стерилизации. Владельцев приютов предложили обязать содержать животное до наступления предельного срока его содержания, установленного в регионе.
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НовостиБездомные собакиСобакиПрокуратура Республики КрымАрмянскПроисшествияНовости Крыма
 
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