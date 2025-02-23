Рейтинг@Mail.ru
В Ставрополе собаки загрызли маленькую девочку - РИА Новости Крым, 23.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250223/v-stavropole-sobaki-zagryzli-malenkuyu-devochku-1144420091.html
В Ставрополе собаки загрызли маленькую девочку
В Ставрополе собаки загрызли маленькую девочку - РИА Новости Крым, 23.02.2025
В Ставрополе собаки загрызли маленькую девочку
Девятилетнюю девочку загрызли собаки в Ставрополе, хозяйку животных задержали. Об этом сообщает следственное управление СК России по Ставропольскому краю. РИА Новости Крым, 23.02.2025
2025-02-23T20:14
2025-02-23T20:14
новости
ставрополь
происшествия
животные
ск рф (следственный комитет российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/17/1144420140_5:0:1280:717_1920x0_80_0_0_acdb00945d604013ae79270383e30329.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Девятилетнюю девочку загрызли собаки в Ставрополе, хозяйку животных задержали. Об этом сообщает следственное управление СК России по Ставропольскому краю.По данным следствия, днем 23 февраля в Ставрополе ребенок гулял недалеко от участка, на котором местная жительница содержала собак. При этом территория не была оборудована специальными вольерами, животные свободно перемещались, оставаясь без присмотра, рассказали в ведомстве.В результате собаки напали на девочку, причинив ей множественные телесные повреждения. Проживающий недалеко от места происшествия мужчина попытался отогнать собак, выстрелив в них. Однако было уже поздно, спасти ребенка не удалось. Следователем СК России хозяйка собак задержана. В ближайшее время в отношении нее будет избрана мера пресечения.Следователем допрашиваются свидетели, изымаются видео с камер наблюдения, назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела находится на личном контроле и. о. руководителя следственного управления, отметили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250223/muzhchina-sbrosil-koshku-s-obryva-na-lastochkinom-gnezde-1144419923.html
ставрополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/17/1144420140_324:0:1280:717_1920x0_80_0_0_33b3aedfa98896c751ac3a3bd2f2c77d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, ставрополь, происшествия, животные, ск рф (следственный комитет российской федерации)
В Ставрополе собаки загрызли маленькую девочку

В Ставрополе собаки загрызли девятилетнюю девочку – хозяйку животных задержали

20:14 23.02.2025
 
© СУ СКР по Ставропольскому краюВ Ставрополе собаки загрызли девятилетнюю девочку
В Ставрополе собаки загрызли девятилетнюю девочку
© СУ СКР по Ставропольскому краю
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Девятилетнюю девочку загрызли собаки в Ставрополе, хозяйку животных задержали. Об этом сообщает следственное управление СК России по Ставропольскому краю.

"В Ставропольском межрайонном следственном отделе возбуждено уголовное дело по факту гибели 9-летней девочки в результате нападения собак (ч. 1 ст. 109 УК РФ)", – сказано в сообщении.

По данным следствия, днем 23 февраля в Ставрополе ребенок гулял недалеко от участка, на котором местная жительница содержала собак. При этом территория не была оборудована специальными вольерами, животные свободно перемещались, оставаясь без присмотра, рассказали в ведомстве.
В результате собаки напали на девочку, причинив ей множественные телесные повреждения. Проживающий недалеко от места происшествия мужчина попытался отогнать собак, выстрелив в них. Однако было уже поздно, спасти ребенка не удалось. Следователем СК России хозяйка собак задержана. В ближайшее время в отношении нее будет избрана мера пресечения.
Следователем допрашиваются свидетели, изымаются видео с камер наблюдения, назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела находится на личном контроле и. о. руководителя следственного управления, отметили в ведомстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
20:02
Мужчина сбросил кошку с обрыва на "Ласточкином гнезде"
НовостиСтавропольПроисшествияЖивотныеСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:04Партия Шольца проигрывает на выборах в Германии – экзит-полл
20:48Когда в Крыму потеплеет – прогноз погоды на неделю
20:32Переговоры в Эр-Рияде и прорыв в Курской области: топ новостей недели
20:14В Ставрополе собаки загрызли маленькую девочку
20:02Мужчина сбросил кошку с обрыва на "Ласточкином гнезде"
19:42В случае мира на Украине американский бизнес сможет вернуться в Россию
19:22Они не предадут: Герой России Роман Кулаков о службе и новой элите страны
18:54Обрели покой вблизи Храма: в Алупке обновили мемориал героям-подпольщикам
18:31Когда в Бахчисарайском районе достроят психоневрологический интернат
18:09Зеленский отказался признать долг перед США в $500 миллиардов
17:45Зеленский готов уйти с поста президента Украины
17:10Зеленский назвал срок окончания конфликта – МИД Украины
16:48На экскурсии в Крыму активнее стали ходить молодые люди 20+
16:10В Крыму 36 тепловых пунктов оснастят системой автоматики
15:40Влетел в опору и отбойник моста – в ДТП в Сочи пострадали семеро
15:10На Черноморском побережье зафиксировали новые выбросы мазута
14:34Пожар произошел в Красногвардейском районе Крыма
14:11Что нужно российским бойцам в зоне СВО – ответ Героя России
13:39Путин и Трамп договорились о переговорах по Украине – Кремль
13:16Четыре контратаки ВСУ отразили ВС РФ в Курской области
Лента новостейМолния