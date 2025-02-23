https://crimea.ria.ru/20250223/v-stavropole-sobaki-zagryzli-malenkuyu-devochku-1144420091.html

В Ставрополе собаки загрызли маленькую девочку

В Ставрополе собаки загрызли маленькую девочку - РИА Новости Крым, 23.02.2025

В Ставрополе собаки загрызли маленькую девочку

Девятилетнюю девочку загрызли собаки в Ставрополе, хозяйку животных задержали. Об этом сообщает следственное управление СК России по Ставропольскому краю. РИА Новости Крым, 23.02.2025

2025-02-23T20:14

2025-02-23T20:14

2025-02-23T20:14

новости

ставрополь

происшествия

животные

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Девятилетнюю девочку загрызли собаки в Ставрополе, хозяйку животных задержали. Об этом сообщает следственное управление СК России по Ставропольскому краю.По данным следствия, днем 23 февраля в Ставрополе ребенок гулял недалеко от участка, на котором местная жительница содержала собак. При этом территория не была оборудована специальными вольерами, животные свободно перемещались, оставаясь без присмотра, рассказали в ведомстве.В результате собаки напали на девочку, причинив ей множественные телесные повреждения. Проживающий недалеко от места происшествия мужчина попытался отогнать собак, выстрелив в них. Однако было уже поздно, спасти ребенка не удалось. Следователем СК России хозяйка собак задержана. В ближайшее время в отношении нее будет избрана мера пресечения.Следователем допрашиваются свидетели, изымаются видео с камер наблюдения, назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела находится на личном контроле и. о. руководителя следственного управления, отметили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250223/muzhchina-sbrosil-koshku-s-obryva-na-lastochkinom-gnezde-1144419923.html

ставрополь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, ставрополь, происшествия, животные, ск рф (следственный комитет российской федерации)