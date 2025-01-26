https://crimea.ria.ru/20250126/esli-bank-spisal-sotsvyplatu-na-pogashenie-kredita-chto-delat-1143619897.html

Если банк списал соцвыплату на погашение кредита: что делать

Если банк списал соцвыплату на погашение кредита: что делать - РИА Новости Крым, 26.01.2025

Если банк списал соцвыплату на погашение кредита: что делать

Банки не имеют права без согласия клиента списывать на погашение кредитов средства от некоторых социальных выплат. В случае, если это все же произошло, клиент... РИА Новости Крым, 26.01.2025

2025-01-26T13:01

2025-01-26T13:01

2025-01-26T13:01

банк россии

виктория зимненко

центробанк рф

совет эксперта

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Банки не имеют права без согласия клиента списывать на погашение кредитов средства от некоторых социальных выплат. В случае, если это все же произошло, клиент может потребовать вернуть эти деньги, объяснила РИА Новости Крым экономический советник Отделения Банка России по Республике Крым Виктория Зимненко. Соцвыплаты с кодом 4 банкам списывать запрещено. Поступления с кодом 2 они имеет право списать, если это было предусмотрено договором. К сожалению, заемщики далеко не всегда обращают внимание на эти пункты, оформляя кредит или займ, отмечает Виктория Зимненко. В том случае, если банк списал деньги по требованию судебных приставов, должнику придется самостоятельно обращаться к ним и доказывать источник дохода. Если судебный пристав не реагирует на заявление или не исправляет допущенную при списании ошибку, можно подать жалобу в интернет-приемную Федеральной службы судебных приставов (ФССП). В случае, когда рассмотрение заявления затягивается или служба судебных приставов отказывается возвращать деньги – обращаться нужно уже в правоохранительные органы или в суд. В случае списания средств с правильно проставленной маркировкой человек может потребовать их возвращения. Для этого следует подать в банк заявление в течение 14 дней с момента списания регулярной выплаты и в любое время – если списали разовую. Деньги должны перечислить обратно не позднее трех рабочих дней. Если кредитор отказывается это делать — можно пожаловаться на него в Банк России, приложив к заявлению ответ банка. Чтобы снизить риск возникновения таких ситуаций, для социальных выплат лучше оформить отдельный счет и запретить банку списывать с него средства на оплату долгов – этот пункт должен быть прописан в договоре, напоминает Виктория Зимненко. При этом важно понимать, что долги все-таки следует платить. Погасить задолженность по кредиту необходимо в течение семи дней после возврата соцвыплат. Ранее в Центробанке дали разъяснения, как клиенты ломбардов могут получить свои деньги после продажи оставленных в залог вещей. Банк России рекомендовал ломбардам сообщать об этом клиентам в течение 30 дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Банк России стремится убрать с рынка "свободные" деньгиИпотека в Крыму будет дорожать - как купить квартиру выгодноИнфляция в России - прогноз на конец года

https://crimea.ria.ru/20241123/kak-poluchit-dengi-iz-lombarda-ot-prodazhi-svoego-zaloga--tsentrobank-1142063266.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк россии, виктория зимненко, центробанк рф, совет эксперта, крым