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Если банк списал соцвыплату на погашение кредита: что делать - РИА Новости Крым, 26.01.2025
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Если банк списал соцвыплату на погашение кредита: что делать
Если банк списал соцвыплату на погашение кредита: что делать - РИА Новости Крым, 26.01.2025
Если банк списал соцвыплату на погашение кредита: что делать
Банки не имеют права без согласия клиента списывать на погашение кредитов средства от некоторых социальных выплат. В случае, если это все же произошло, клиент... РИА Новости Крым, 26.01.2025
2025-01-26T13:01
2025-01-26T13:01
банк россии
виктория зимненко
центробанк рф
совет эксперта
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Банки не имеют права без согласия клиента списывать на погашение кредитов средства от некоторых социальных выплат. В случае, если это все же произошло, клиент может потребовать вернуть эти деньги, объяснила РИА Новости Крым экономический советник Отделения Банка России по Республике Крым Виктория Зимненко. Соцвыплаты с кодом 4 банкам списывать запрещено. Поступления с кодом 2 они имеет право списать, если это было предусмотрено договором. К сожалению, заемщики далеко не всегда обращают внимание на эти пункты, оформляя кредит или займ, отмечает Виктория Зимненко. В том случае, если банк списал деньги по требованию судебных приставов, должнику придется самостоятельно обращаться к ним и доказывать источник дохода. Если судебный пристав не реагирует на заявление или не исправляет допущенную при списании ошибку, можно подать жалобу в интернет-приемную Федеральной службы судебных приставов (ФССП). В случае, когда рассмотрение заявления затягивается или служба судебных приставов отказывается возвращать деньги – обращаться нужно уже в правоохранительные органы или в суд. В случае списания средств с правильно проставленной маркировкой человек может потребовать их возвращения. Для этого следует подать в банк заявление в течение 14 дней с момента списания регулярной выплаты и в любое время – если списали разовую. Деньги должны перечислить обратно не позднее трех рабочих дней. Если кредитор отказывается это делать — можно пожаловаться на него в Банк России, приложив к заявлению ответ банка. Чтобы снизить риск возникновения таких ситуаций, для социальных выплат лучше оформить отдельный счет и запретить банку списывать с него средства на оплату долгов – этот пункт должен быть прописан в договоре, напоминает Виктория Зимненко. При этом важно понимать, что долги все-таки следует платить. Погасить задолженность по кредиту необходимо в течение семи дней после возврата соцвыплат. Ранее в Центробанке дали разъяснения, как клиенты ломбардов могут получить свои деньги после продажи оставленных в залог вещей. Банк России рекомендовал ломбардам сообщать об этом клиентам в течение 30 дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Банк России стремится убрать с рынка "свободные" деньгиИпотека в Крыму будет дорожать - как купить квартиру выгодноИнфляция в России - прогноз на конец года
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банк россии, виктория зимненко, центробанк рф, совет эксперта, крым
Если банк списал соцвыплату на погашение кредита: что делать

Клиенты банков могут вернуть средства соцвыплат в случае их списания за долги

13:01 26.01.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Банки не имеют права без согласия клиента списывать на погашение кредитов средства от некоторых социальных выплат. В случае, если это все же произошло, клиент может потребовать вернуть эти деньги, объяснила РИА Новости Крым экономический советник Отделения Банка России по Республике Крым Виктория Зимненко.

"Прежде всего нужно попросить банк проверить маркировку списанных выплат. Они разные. Пособиям, алиментам и другим видам социальных начислений должен быть присвоен особый код дохода: код 2 – для регулярных выплат, код 4 – для разовых", - говорит специалист.

Соцвыплаты с кодом 4 банкам списывать запрещено. Поступления с кодом 2 они имеет право списать, если это было предусмотрено договором. К сожалению, заемщики далеко не всегда обращают внимание на эти пункты, оформляя кредит или займ, отмечает Виктория Зимненко.
"Если в маркировке платежа нет ошибок, то можно оспорить списание в банке. Но бывает так, что отправитель не указал код дохода в назначении платежа или допустил ошибку. В данном случае средства, списанные в счет погашения кредита, вернуть не получится", - Виктория Зимненко.
В том случае, если банк списал деньги по требованию судебных приставов, должнику придется самостоятельно обращаться к ним и доказывать источник дохода. Если судебный пристав не реагирует на заявление или не исправляет допущенную при списании ошибку, можно подать жалобу в интернет-приемную Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
В случае, когда рассмотрение заявления затягивается или служба судебных приставов отказывается возвращать деньги – обращаться нужно уже в правоохранительные органы или в суд.
"Если заемщик самостоятельно перевел начисленную соцвыплату на другой счет – в этом случае код дохода исчезает. Деньги теряют свою маркировку и, как следствие, неприкосновенный статус. Поэтому оспорить списание и вернуть социальную выплату не получится", - говорит специалист.
В случае списания средств с правильно проставленной маркировкой человек может потребовать их возвращения. Для этого следует подать в банк заявление в течение 14 дней с момента списания регулярной выплаты и в любое время – если списали разовую. Деньги должны перечислить обратно не позднее трех рабочих дней. Если кредитор отказывается это делать — можно пожаловаться на него в Банк России, приложив к заявлению ответ банка.
Чтобы снизить риск возникновения таких ситуаций, для социальных выплат лучше оформить отдельный счет и запретить банку списывать с него средства на оплату долгов – этот пункт должен быть прописан в договоре, напоминает Виктория Зимненко.
При этом важно понимать, что долги все-таки следует платить. Погасить задолженность по кредиту необходимо в течение семи дней после возврата соцвыплат.
Ранее в Центробанке дали разъяснения, как клиенты ломбардов могут получить свои деньги после продажи оставленных в залог вещей. Банк России рекомендовал ломбардам сообщать об этом клиентам в течение 30 дней.
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