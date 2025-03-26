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Цель №1: почему ВСУ открыли охоту на российских военкоров - РИА Новости Крым, 26.03.2025
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Цель №1: почему ВСУ открыли охоту на российских военкоров
Цель №1: почему ВСУ открыли охоту на российских военкоров - РИА Новости Крым, 26.03.2025
Цель №1: почему ВСУ открыли охоту на российских военкоров
Российские военные корреспонденты несут для киевского режима угрозу, поэтому включены в "отдельные списки украинской разведки" и сегодня являются для Киева... РИА Новости Крым, 26.03.2025
2025-03-26T17:06
2025-03-26T17:06
радио "спутник в крыму"
журналистика
новости сво
мнения
дмитрий воронин
военкоры
украина
главное управление разведки украины (гур)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Российские военные корреспонденты несут для киевского режима угрозу, поэтому включены в "отдельные списки украинской разведки" и сегодня являются для Киева целью номер один. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил участник СВО, замруководителя филиала фонда "Защитники Отечества" в РК Дмитрий Воронин.Цель номер одинПо словам Воронина, с 2014 года киевский режим стал откровенно террористическим, и правда для него стала неудобна как во внутреннем пространстве, так и на международном.Об этом свидетельствуют многочисленные убийства лидеров общественного мнения и на Украине, и за ее пределами. Жертвами преступной власти в Киеве за последнее десятилетие стали украинский журналист Олесь Бузина, военный корреспондент и блогер Владлен Татарский, российский политолог и журналист Дарья Дугина и многие другие. Список огромный, и это не считая покушений, подчеркнул Воронин.Эти люди рассказывают и показывают правду из тех мест, где украинская власть и ее боевики совершают преступления одно за другим."Например, когда освещаются события в Курской области, то там любой день взять – это день преступлений ВСУ. И на всей территории происходят военные преступления со стороны Украины, и их освещают наши военкоры", – сказал Воронин.По его словам, российские журналисты были под особым прицелом у ВСУ с самого начала, как только стали показывать все, что видят в горячих точках конфликта.Ситуация еще более обострилась сегодня, когда внимание европейской, а теперь и американской общественности, стало приковано к конфликту на Украине на фоне переговоров РФ и США, добавил он.Поэтому для целенаправленного уничтожения российских военкоров Киеву не жалко уже даже дорогостоящих американских HIMARS, которыми, в частности, ВСУ атаковали машину с журналистами в ЛНР 24 марта, сказал Воронин.По его мнению, это еще и акт устрашения – точно такой же, каким всегда пользуются армия и спецслужбы Украины с тех пор, как выполняют преступные приказы из Киева."Вспомним события Бучи, когда украинские СМИ осветили это так, будто туда зашла российская армия и устроила кровавый террор. При этом, когда мы находились на освобожденных территориях, нам местные жители показывали сообщения от СБУ, в которых было сказано, что "русские все равно вас покинут, а мы вам устроим вторую Бучу". То есть и тут фактически это метод и террора, и запугивания", – сказал боец.Враги их убили дваждыПо словам Воронина, международная общественность уже долгое время смотрит на события в зоне СВО через свою, особую призму, где ложь о России и ее армии становится новостью и сенсацией для первых полос изданий, а преступления Украины и ее боевиков уходят в тень инфопространства."Фейки начинают раздувать по всем новостям, посмотрите, мол, что Россия творит. А когда действительно происходит нарушение ВСУ норм международного права, Европейской конвенции (о защите прав человека), ООН – все замалчивается", – констатировал спикер.Обстоятельства, при которых 24 марта погибли российские журналисты, попав под прицельный огонь ВСУ, стали лишним доказательством того, с кем сегодня воюет Россия на территории Украины, подчеркнул Воронин.Это кощунственное молчание он считает своего рода еще одним убийством российских военкоров."Фактически их убили два раза. Один раз, когда действительно произошло убийство. А второй раз, когда, в общем-то, соратники по перу на Западе об этом промолчали".24 марта на территории ЛНР при артиллерийском обстреле со стороны ВСУ погибли трое российских журналистов: военный корреспондент МИЦ "Известия" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, находившийся вместе с ними, получил тяжелые ранения.Массированный обстрел начался, когда журналисты ехали на съемки репортажа. По автомобилю было выпущено два реактивных кассетных снаряда из американской РСЗО HIMARS.В Кремле заявили, что ВСУ вели по российским журналистам прицельный огонь. СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели представителей СМИ и мирных жителей.26 марта в приграничном с Украиной районе Белгородской области исполнении профессионального долга погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Как сообщила пресс-служба телеканала, ее съемочная группа подорвалась на вражеской мине.* внесен в России в список террористов и экстремистовГлавные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД заявили о серии жестоких расправ над журналистами России в зоне СВО "За верность долгу": погибшего журналиста Федорчака наградили орденом
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журналистика, новости сво, мнения, дмитрий воронин, военкоры, украина, главное управление разведки украины (гур)
Цель №1: почему ВСУ открыли охоту на российских военкоров

Российские военкоры для ВСУ цель номер один - мнение

17:06 26.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВид из автомобиля военнослужащих
Вид из автомобиля военнослужащих - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Российские военные корреспонденты несут для киевского режима угрозу, поэтому включены в "отдельные списки украинской разведки" и сегодня являются для Киева целью номер один. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил участник СВО, замруководителя филиала фонда "Защитники Отечества" в РК Дмитрий Воронин.

Цель номер один

По словам Воронина, с 2014 года киевский режим стал откровенно террористическим, и правда для него стала неудобна как во внутреннем пространстве, так и на международном.
Об этом свидетельствуют многочисленные убийства лидеров общественного мнения и на Украине, и за ее пределами. Жертвами преступной власти в Киеве за последнее десятилетие стали украинский журналист Олесь Бузина, военный корреспондент и блогер Владлен Татарский, российский политолог и журналист Дарья Дугина и многие другие. Список огромный, и это не считая покушений, подчеркнул Воронин.
Эти люди рассказывают и показывают правду из тех мест, где украинская власть и ее боевики совершают преступления одно за другим.
"Например, когда освещаются события в Курской области, то там любой день взять – это день преступлений ВСУ. И на всей территории происходят военные преступления со стороны Украины, и их освещают наши военкоры", – сказал Воронин.
По его словам, российские журналисты были под особым прицелом у ВСУ с самого начала, как только стали показывать все, что видят в горячих точках конфликта.

"Военкоры пошли в отдельном списке в ГУР – Главном управлении разведки у Буданова* (Кирилл, глава ГУР – ред.). То есть их однозначно отслеживают, как и где они передвигаются. И они становятся целью №1. Уничтожить танк для них (для Киева) менее выгодно, чем журналиста. Потому что последствия от того, что мир узнает, для Украины более плачевны", – сказал Воронин.

Ситуация еще более обострилась сегодня, когда внимание европейской, а теперь и американской общественности, стало приковано к конфликту на Украине на фоне переговоров РФ и США, добавил он.
Александр Федорчак
24 марта, 20:05
Журналист из Крыма Александр Федорчак погиб в зоне спецоперации
Поэтому для целенаправленного уничтожения российских военкоров Киеву не жалко уже даже дорогостоящих американских HIMARS, которыми, в частности, ВСУ атаковали машину с журналистами в ЛНР 24 марта, сказал Воронин.
По его мнению, это еще и акт устрашения – точно такой же, каким всегда пользуются армия и спецслужбы Украины с тех пор, как выполняют преступные приказы из Киева.
"Вспомним события Бучи, когда украинские СМИ осветили это так, будто туда зашла российская армия и устроила кровавый террор. При этом, когда мы находились на освобожденных территориях, нам местные жители показывали сообщения от СБУ, в которых было сказано, что "русские все равно вас покинут, а мы вам устроим вторую Бучу". То есть и тут фактически это метод и террора, и запугивания", – сказал боец.

Враги их убили дважды

По словам Воронина, международная общественность уже долгое время смотрит на события в зоне СВО через свою, особую призму, где ложь о России и ее армии становится новостью и сенсацией для первых полос изданий, а преступления Украины и ее боевиков уходят в тень инфопространства.
"Фейки начинают раздувать по всем новостям, посмотрите, мол, что Россия творит. А когда действительно происходит нарушение ВСУ норм международного права, Европейской конвенции (о защите прав человека), ООН – все замалчивается", – констатировал спикер.
Обстоятельства, при которых 24 марта погибли российские журналисты, попав под прицельный огонь ВСУ, стали лишним доказательством того, с кем сегодня воюет Россия на территории Украины, подчеркнул Воронин.
"Специально смотрел информацию в прессе Европы – независимые журналисты и Италии, и Франции подняли волну, говоря, что идет прямое нарушение. Но ни одной статьи об этом в западной прессе не было", – поделился Воронин.
Это кощунственное молчание он считает своего рода еще одним убийством российских военкоров.
"Фактически их убили два раза. Один раз, когда действительно произошло убийство. А второй раз, когда, в общем-то, соратники по перу на Западе об этом промолчали".
Внештатный корреспондент Известий Александр Мартемьянов
4 января, 21:36
Один журналист погиб и еще пятеро ранены при атаке дрона ВСУ в Донбассе
24 марта на территории ЛНР при артиллерийском обстреле со стороны ВСУ погибли трое российских журналистов: военный корреспондент МИЦ "Известия" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, находившийся вместе с ними, получил тяжелые ранения.
Массированный обстрел начался, когда журналисты ехали на съемки репортажа. По автомобилю было выпущено два реактивных кассетных снаряда из американской РСЗО HIMARS.
В Кремле заявили, что ВСУ вели по российским журналистам прицельный огонь. СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели представителей СМИ и мирных жителей.
26 марта в приграничном с Украиной районе Белгородской области исполнении профессионального долга погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Как сообщила пресс-служба телеканала, ее съемочная группа подорвалась на вражеской мине.
* внесен в России в список террористов и экстремистов
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