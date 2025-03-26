https://crimea.ria.ru/20250326/ubiyts-i-maroderov-vsu-budut-sudit-za-zverstva-v-kurskoy-oblasti-1145233823.html

Убийц и мародеров ВСУ будут судить за зверства в Курской области

Убийц и мародеров ВСУ будут судить за зверства в Курской области - РИА Новости Крым, 26.03.2025

Убийц и мародеров ВСУ будут судить за зверства в Курской области

Следком России установил новые факты убийств мирных жителей и мародерства со стороны боевиков киевского режима в Курской области. Об этом заявила официальный... РИА Новости Крым, 26.03.2025

2025-03-26T10:18

2025-03-26T10:18

2025-03-26T10:19

курская область

обстрелы курской области

ситуация в курской области после нападения всу

ск рф (следственный комитет российской федерации)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. Следком России установил новые факты убийств мирных жителей и мародерства со стороны боевиков киевского режима в Курской области. Об этом заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.Кроме этого, в селах Заолешенка, Казачья Локня и слободе Замостье Суджанского района Курской области украинские военнослужащие занимались мародерством.Возбуждено уголовное дело статьям "Теракт" и "Мародерство".Следствие продолжает работать со свидетелями и пострадавшими жителями региона. В СК уточнили, что всех причастных боевиков за преступления в Курской области установят и привлекут к ответственности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Курская область будет полностью восстановлена – ПутинСобиравший металлолом мужчина погиб от взрыва мины в Курской областиПутин назвал террористами боевиков ВСУ и наемников в Курской области

курская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, обстрелы курской области, ситуация в курской области после нападения всу, ск рф (следственный комитет российской федерации), всу (вооруженные силы украины), происшествия, правосудие, новости, общество