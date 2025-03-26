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Убийц и мародеров ВСУ будут судить за зверства в Курской области
Убийц и мародеров ВСУ будут судить за зверства в Курской области - РИА Новости Крым, 26.03.2025
Убийц и мародеров ВСУ будут судить за зверства в Курской области
Следком России установил новые факты убийств мирных жителей и мародерства со стороны боевиков киевского режима в Курской области. Об этом заявила официальный... РИА Новости Крым, 26.03.2025
2025-03-26T10:18
2025-03-26T10:18
2025-03-26T10:19
курская область
обстрелы курской области
ситуация в курской области после нападения всу
ск рф (следственный комитет российской федерации)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. Следком России установил новые факты убийств мирных жителей и мародерства со стороны боевиков киевского режима в Курской области. Об этом заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.Кроме этого, в селах Заолешенка, Казачья Локня и слободе Замостье Суджанского района Курской области украинские военнослужащие занимались мародерством.Возбуждено уголовное дело статьям "Теракт" и "Мародерство".Следствие продолжает работать со свидетелями и пострадавшими жителями региона. В СК уточнили, что всех причастных боевиков за преступления в Курской области установят и привлекут к ответственности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Курская область будет полностью восстановлена – ПутинСобиравший металлолом мужчина погиб от взрыва мины в Курской областиПутин назвал террористами боевиков ВСУ и наемников в Курской области
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, обстрелы курской области, ситуация в курской области после нападения всу, ск рф (следственный комитет российской федерации), всу (вооруженные силы украины), происшествия, правосудие, новости, общество
Убийц и мародеров ВСУ будут судить за зверства в Курской области
Следком установил новые факты преступлений украинских боевиков в Курской области
10:18 26.03.2025 (обновлено: 10:19 26.03.2025)