Рейтинг@Mail.ru
Убийц и мародеров ВСУ будут судить за зверства в Курской области - РИА Новости Крым, 26.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250326/ubiyts-i-maroderov-vsu-budut-sudit-za-zverstva-v-kurskoy-oblasti-1145233823.html
Убийц и мародеров ВСУ будут судить за зверства в Курской области
Убийц и мародеров ВСУ будут судить за зверства в Курской области - РИА Новости Крым, 26.03.2025
Убийц и мародеров ВСУ будут судить за зверства в Курской области
Следком России установил новые факты убийств мирных жителей и мародерства со стороны боевиков киевского режима в Курской области. Об этом заявила официальный... РИА Новости Крым, 26.03.2025
2025-03-26T10:18
2025-03-26T10:19
курская область
обстрелы курской области
ситуация в курской области после нападения всу
ск рф (следственный комитет российской федерации)
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
правосудие
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1a/1145233707_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_806861c8d6703a5ebebb3d267fc0188b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. Следком России установил новые факты убийств мирных жителей и мародерства со стороны боевиков киевского режима в Курской области. Об этом заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.Кроме этого, в селах Заолешенка, Казачья Локня и слободе Замостье Суджанского района Курской области украинские военнослужащие занимались мародерством.Возбуждено уголовное дело статьям "Теракт" и "Мародерство".Следствие продолжает работать со свидетелями и пострадавшими жителями региона. В СК уточнили, что всех причастных боевиков за преступления в Курской области установят и привлекут к ответственности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Курская область будет полностью восстановлена – ПутинСобиравший металлолом мужчина погиб от взрыва мины в Курской областиПутин назвал террористами боевиков ВСУ и наемников в Курской области
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1a/1145233707_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_423841a68ec8dfcc900dddb4a3a7b57a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
курская область, обстрелы курской области, ситуация в курской области после нападения всу, ск рф (следственный комитет российской федерации), всу (вооруженные силы украины), происшествия, правосудие, новости, общество
Убийц и мародеров ВСУ будут судить за зверства в Курской области

Следком установил новые факты преступлений украинских боевиков в Курской области

10:18 26.03.2025 (обновлено: 10:19 26.03.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкЭвакуация мирных жителей из Суджанского района Курской области
Эвакуация мирных жителей из Суджанского района Курской области - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. Следком России установил новые факты убийств мирных жителей и мародерства со стороны боевиков киевского режима в Курской области. Об этом заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.
"Установлено, что в августе-сентябре 2024 года в селе Казачья Локня Суджанского района военнослужащие ВФУ совершили убийство не менее двух мирных жителей, укрывавшихся в жилых домах", – сказано в заявлении.
Кроме этого, в селах Заолешенка, Казачья Локня и слободе Замостье Суджанского района Курской области украинские военнослужащие занимались мародерством.
"Также боевики целенаправленно обстреливали из миномета улицы, размещали военную технику в частных жилых секторах, а также умышленно поджигали дома мирных жителей", – добавили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело статьям "Теракт" и "Мародерство".
Следствие продолжает работать со свидетелями и пострадавшими жителями региона. В СК уточнили, что всех причастных боевиков за преступления в Курской области установят и привлекут к ответственности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Курская область будет полностью восстановлена – Путин
Собиравший металлолом мужчина погиб от взрыва мины в Курской области
Путин назвал террористами боевиков ВСУ и наемников в Курской области
 
Курская областьОбстрелы Курской областиСитуация в Курской области после нападения ВСУСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияПравосудиеНовостиОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Тепло и дождь: прогноз погоды в Крыму на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 27 марта
22:51Гибель военкора и атаки ВСУ на газохранилище в Крыму – главное за день
22:40Лавров считает Крым и новые регионы "закрытыми вопросами"
22:24Условия РФ по мораторию на удары в Черном море включают снятие санкций
22:15Конгресс в Крыму к 80-летию Ялтинской конференции: что запланировано
21:56200 новых энергоузлов появятся в Крыму в 2025 году
21:34В Крыму количество IT-преступлений выросло на треть
21:16Крымчане стали призерами на первенстве России по греко-римской борьбе
20:54Магнитная буря движется к Земле
20:23В ООН выразили соболезнования в связи с гибелью российских журналистов
20:08Авторы со всей России: кто участвует в конкурсе на новый гимн Крыма
19:42Был патриотом России: Севастополь простился с героем спецоперации
19:18ВСУ снова пытались атаковать Крым
19:10Начало ядерной войны: зачем Залужный упомянул 5-ю статью устава НАТО
18:48Путин поддержал патриотическую инициативу Героя России Влада Струны
18:28Российским детям важно взрослеть на примерах доблести – Путин
18:07Прицельный удар: украинские боевики атаковали бригаду скорой помощи в ЛНР
17:38Бастрыкин предложил чипировать домашних собак
17:20Разрушение мемориала "Аджимушкайские каменоломни" - начата проверка
Лента новостейМолния